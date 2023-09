Daraasadu waxay tusinaysaa Hidde-sidayaasha laga dhaxlo Neanderthals waxay kordhiyaan darnaanta COVID-19

By

Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Machadka Mario Negri ee cilmi-baarista dawooyinka ee Talyaaniga ayaa daaha ka qaaday in shakhsiyaadka la kulmay kiisaska daran ee COVID-19 ay u badan tahay inay yeeshaan hiddo-sideyaal gaar ah oo ay ka dhaxleen Neanderthals. Daraasadu waxay diiradda saartay gobolka Bergamo, oo xudunta u ahayd masiibada Talyaaniga.

Cilmi-baadhistan, oo lagu daabacay joornaalka iScience, ayaa lagu ogaaday in qayb muhiim ah oo ka mid ah genome-ka aadanaha ay la xiriirto halista in lagu qaado COVID-19 oo ay yeeshaan calaamado daran, gaar ahaan dadka deggan meelaha sida aadka ah ay u saameeyeen. Daraasadu waxay ku lug lahayd 1,200 kaqeybgale, falanqayntuna waxay muujisay in saddex ka mid ah lixda hidde-side ee gobolka ku jira koromosoomyada 3 ay ku xidhan yihiin u nuglaanshaha kordhaysa ee COVID-19. Hidde-sidayaashan waxaa ka mid ah CCR9 iyo CXCR6, kuwaas oo door ka ciyaara dhaqdhaqaaqa unugyada dhiigga cad iyo caabuqa inta lagu jiro caabuqa, iyo sidoo kale LZTFL1, taas oo nidaamisa horumarinta iyo shaqada unugyada neefsashada.

Cilmi-baadhayaashu waxay xuseen in aan la caddayn hidda-wadaha saddexda ah ee doorka ugu muhiimsan ka ciyaara. Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay aqoonsatay 17 gobol oo cusub oo genomic ah oo laga yaabo inay la xiriiraan cudur daran ama khatarta caabuqa.

Mid ka mid ah natiijooyinka xiisaha leh ee daraasadda ayaa ahaa in saddex ka mid ah lixda hidde-side ee la xidhiidha darnaanta COVID-19 laga dhaxlay Neanderthals, gaar ahaan genome-ka Vindija ee laga helay Croatia. Iyadoo hiddo-wadayaashani laga yaabo inay mar hore difaaceen Neanderthals, hadda waxay keenaan jawaab celin difaac xad-dhaaf ah bini'aadamka casriga ah, taasoo keenta cudur aad u daran.

Daraasadu waxay sidoo kale daaha ka qaaday in shakhsiyaadka qaba xanuunka Neanderthal haplotype ay aad ugu badan yihiin khatarta ah inay ku dhacaan COVID-19 daran, una baahan daryeel degdeg ah, iyo u baahan hawo farsamo marka la barbar dhigo kuwa aan lahayn dhaxalka hidde-sidaha. Joogitaanka Neanderthal haplotype ayaa sidoo kale lala xiriiriyay heerka sare ee kiisaska daran ee qaraabada heerka koowaad.

Daraasadani waxay bixinaysaa caddayn dheeraad ah oo ku saabsan doorka hidde-sideyaashu ka ciyaaraan go'aaminta darnaanta COVID-19. Fahamka arrimahan hidde-sidaha ah waxay suurtogal ka dhigi kartaa in la aqoonsado shakhsiyaadka laga yaabo inay aad ugu nugul yihiin jirrooyinka daran iyo in la hubiyo waxqabadyo ku habboon in la sameeyo.

Ilo:

- Daraasad: joornaalka iScience

- Giuseppe Remuzzi, Agaasimaha Machadka Mario Negri

- Marina Noris, Madaxa Xarunta Genomics ee Aadanaha ee Machadka Mario Negri

- Daraasad 2022 ay sameeyeen Karolinska Institutet iyo Max Planck Institute