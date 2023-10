By

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in xarunta cusub ee orbital-ka ee Ruushka oo loogu talagalay in ay ku beddesho xarunta hawada sare ee caalamiga ah (ISS) la howlgelin doono sanadka 2027. Warkan ayaa kusoo aadaya xilli uu dib u dhac ku yimid barnaamijkii dayaxa ee Ruushka horaantii sanadkan, iyadoo uu fashilmay. 47 sano ka dib markii uu dayax soo baxay. Iyadoo ay taasi jirto, Putin waxa uu xaqiijiyay in Ruushku uu weli ka go'an yahay barnaamijkiisa dayaxa.

Kulan uu la qaatay mas’uuliyiinta warshadaha hawada sare, Putin waxa uu ku nuux-nuux saday muhiimadda ay leedahay horumarinta waqtiga ku habboon barnaamijka hawada sare ee Ruushka, gaar ahaan dhinaca duulimaadka hawada sare. Waxa uu carabka ku adkeeyay in xarunta cusub ee orbital ay tahay in lagu daro horumarkii ugu dambeeyay ee sayniska iyo tignoolajiyada iyo in ay awood u yeeshaan fulinta hawlaha sahaminta hawada ee mustaqbalka.

Yuri Borisov, oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee Ruushka, Roscosmos, ayaa ku celceliyay mawqifka Putin ee ku saabsan baahida loo qabo xarun orbital ah oo Ruushku leeyahay. Waxa uu iftiimiyay in ISS, oo shaqaynaysay 25 sano, ay gaadhi doonto xadka 2030. Haddii Ruushku ku guuldareysto inuu bilaabo shaqada uu ku abuurayo xarun u gaar ah marka la gaaro 2024, waxaa jirta halis ah in ay lumiyaan awoodaha duulimaadka hawada sare ee dadka. ilaa uu dhacayo ISS.

Marka la eego shilka diyaaradda Luna-25 ee ku degtay cirifka koonfureed ee dayaxa bishii Agoosto, Putin wuxuu muujiyay sida uu uga xun yahay khaladaadka farsamo laakiin wuxuu xaqiijiyay in barnaamijka dayaxa uu sii socon doono. Waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in wax laga barto khaladaadka iyo in khibrada la helay loo adeegsado mustaqbalka.

Marka la eego barnaamijka dayaxa, Borisov wuxuu daaha ka qaaday in laga yaabo inuu jiro isbeddel jadwal ah, iyadoo dayaxa soo socda laga yaabo in loo sii gudbiyo 2026 halkii markii hore la qorsheeyay 2027.

Isbeddelladan u dambeeyay, Ruushku waxa uu hiigsanayaa in uu joogteeyo sahaminta hawada sare oo uu sii wado riixitaanka xudduudaha duullimaadyada hawada sare.

FAQ:

S: Waa maxay saldhigga cusub ee orbital ee Ruushku qorsheynayo inuu dhiso?

A: Ruushku waxa uu horumarinayaa xaruntiisa orbital-ka si uu u noqdo bedelka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS).

S: Goorma ayaa la filayaa in saldhigan cusub ee orbital uu shaqeeyo?

J: Madaxweyne Putin waxa uu sheegay in qaybta hore ee saldhiga cusub ee orbital-ka la hawlgeliyo sanadka 2027.

S: Waa maxay saamaynta haddii Ruushku aanu abuurin xarun orbital u gaar ah?

J: Yuri Borisov waxa uu iftiimiyay in hadii Ruushku ku guuldaraysto in uu bilaabo shaqada xaruntiisa orbital-ka marka la gaadho 2024, awoodaha duulimaadka hawada sare ee dadku ay lumi karaan wakhtiga uu dhacayo ISS.

S: Waa maxay heerka barnaamijka dayaxa ee Ruushka?

J: In kasta oo horaantii sanadkan dib u dhac ku yimid shilkii diyaarada Luna-25, hadana Madaxweyne Putin waxa uu xaqiijiyay in Ruushku uu wali ka go’an yahay barnaamijkiisa dayaxa.

S: Ma jiraa isbeddel ku yimid jadwalka soo-bandhigidda dayaxa soo socda?

J: Waxa jirta suurtogal ah in dayaxa soo socda, oo markii hore loo qorsheeyay 2027, loo sii gudbi karo 2026.