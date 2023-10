Ruushku waxa uu eegayaa Saldhig Cusub oo Hawada Sare marka la gaadho 2027

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xaqiijiyay in dalkiisa ay ka go’an tahay in la dhiso xarun cusub oo hawada sare ku wareegta, taasoo bedeli doonta xarunta hawada sare ee caalamiga ah (ISS). In kasta oo dib u dhacyo iyo caqabado ay la kulmeen warshadaha hawada sare ee Ruushka, Putin waxa uu hiigsanayaa in qaybta ugu horreysa ee saldhigga cusub ay ku wareegto 2027.

Markii hore, Ruushku wuxuu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka baxo ISS, halkaas oo cosmonauts ay ku leeyihiin joogitaan joogto ah oo qaranku uu ka ciyaaro door muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, diiradda ayaa hadda u weecday dhinaca horumarinta xarun cusub oo hawada sare ee Ruushka oo ah ujeeddada koowaad ee wakaaladda hawada sare ee dalka, Roscosmos.

Intii lagu guda jiray kulan telefishan ah oo uu la yeeshay khabiiro ku takhasusay qaybta, Putin wuxuu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo sii wadida, isagoo sheegay, "Ujeedadu waa inaysan jirin daldaloolo, shaqada si ay ula socoto xaalufinta ilaha ISS." Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku booriyay in mashruucan uu ku qabsoomo waqtigii loogu talagalay, isagoo caddeeyay in qeybta koowaad la billaabo sanadka 2027-ka.

Warshadaha hawada sare ee Ruushka ayaa la kulmay arrimo maalgalineed oo dheer, iyadoo ay barbar socdeen fadeexado musuqmaasuq iyo dib u dhacyo kale. Bishii Agoosto, moduleka Luna-25 wuxuu la kulmay khalkhal intii lagu jiray dhaqdhaqaaqyada ka hor ee soo degista wuxuuna ku burburay dusha Dayaxa. Iyadoo ay taasi jirto dib u dhacyadan, Putin waxa uu garwaaqsaday cakiran ee hawlaha hawada, waxa uuna muujiyay sida ay uga go'an tahay in wax laga barto waayo-aragnimadan si looga hortago khaladaadka mustaqbalka.

Marka laga soo tago wax ka qabashada caqabadaha ka jira warshadaha, Putin wuxuu ku booriyay kuwa kormeeraya waaxda inay kor u qaadaan mushaharka, soo jiitaan khabiiro shisheeye, oo ay kordhiyaan ku lug lahaanshaha ganacsiga gaarka ah. Dadaalladan ayaa ujeedadoodu tahay in lagu xoojiyo awoodda hawada sare ee dalka iyo in la hubiyo in si guul leh loo hirgeliyo xarunta cusub ee hawada sare ee orbital.

ISS, oo calaamad u ah iskaashiga caalamiga ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka, ayaa bilaabmay 1998-kii, waxaana markii hore loo qorsheeyay in la joojiyo 2024. Si kastaba ha ahaatee, NASA waxay hadda ku qiyaastay inay sii shaqeyn karto ilaa 2030. Iyadoo horumarinta orbital cusub ee Ruushka Saldhigga hawada sare, Ruushku waxa uu doonayaa in uu joogteeyo joogitaankiisa sahaminta hawada sare isaga oo sidoo kale kobcinaya iskaashiga dalalka kale.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

1. Waa maxay sababta Ruushku u qorsheynayo inuu dhiso xarun cusub oo hawada sare ah?

Ruushku waxa uu damacsan yahay in uu ku beddelo Saldhigga hawada sare ee Caalamiga ah (ISS) oo uu ku beddelo xarun cusub oo hawada sare ah. Go'aankani wuxuu u oggolaanayaa Ruushka inuu sii wado joogitaankiisa sahaminta hawada sare, inuu ilaaliyo doorka hoggaaminta ee qaybta, iyo inuu hubiyo cilmi-baaris cilmiyeed aan kala go' lahayn.

2. Goorma ayaa la bilaabayaa qaybta koowaad ee saldhiga cusub ee hawada sare?

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in bartilmaameedka furitaanka qaybta koowaad ee saldhigga hawada sare ee orbital uu yahay 2027.

3. Waa maxay caqabadaha ay la kulmeen warshadaha hawada sare ee Ruushka?

Warshadaha hawada sare ee Ruushka ayaa la kulmay dhibaatooyin dhaqaale, fadeexado musuqmaasuq, iyo dib u dhac sanadihii ugu dambeeyay. Arrimahani waxay iftiimiyeen baahida loo qabo dib-u-habayn, oo ay ku jiraan maalgelinta la wanaajiyey, maaraynta mashaariicda oo wanaagsan, iyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah.

4. Maxaa ku dhacay moduleka Luna-25 ee Ruushka?

Ruushka ayaa waji gabax kala kulmay markii Module-ka Luna-25 uu ku dul dhacay Dayaxa dushiisa xilli ay socotay dhaq dhaqaaqyo diyaaradeed. Iyadoo ay taasi jirto dib u dhac, haddana madaxweynaha Ruushka Putin waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in wax laga barto khaladaadka, loogana faa’iidaysto horumarinta hawlaha mustaqbalka.

5. Sidee ayuu Ruushku u qorsheynayaa inuu wax ka qabto caqabadaha ka jira warshadaha hawada sare?

Ruushku waxa uu hiigsanayaa in uu wax ka qabto caqabadaha ka jira warshadaha hawada sare isaga oo wax ka qabanaya mushaharka hooseeya, soo jiidashada khabiirada ajnabiga ah, iyo kordhinta ku lug lahaanshaha ganacsiga gaarka ah. Tallaabooyinkan waxay ujeedadoodu tahay inay taageeraan korriinka iyo sii jiritaannada awoodaha bannaan ee Ruushka.