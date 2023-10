Ruushku waxa uu qorsheynayaa in uu bilaabo 2027 Qaybta Saldhigga Hawada Cusub, in kasta oo ay dhawaanahan dib u dhac ku yimaadeen

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xaqiijiyay in qaybta koowaad ee xarunta cusub ee Ruushka, taas oo la samaynayo si loogu beddelo saldhigga caalamiga ah ee hawada sare (ISS), loo diri doono wareegga 2027. Ku dhawaaqistan ayaa imanaysa in kasta oo dhowaan dib u dhac uu soo wajahay hawada sare ee Ruushka. warshadaha.

Iyadoo Ruushku uu hore u sheegay in uu doonayo in uu ka baxo ISS, haddana waxa uu u soo jeestay in uu dhisto xarun u gaar ah oo hawada sare ku wareegta. Putin ayaa ku nuux-nuux saday muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo isbeddel aan kala go 'lahayn oo u dhexeeya labada idaacadood, isagoo caddeeyay in shaqada xarunta cusub ee hawada sare ay la jaanqaadi karto xaalufka agabka ISS.

Bishii Agoosto, Ruushku waxa uu la kulmay dib u dhac weyn ka dib markii noociisa Luna-25 uu ku burburay oogada dayaxa intii lagu jiray dhaqdhaqaaqyada ka hor. Si kastaba ha ahaatee, Putin waxa uu qiray in khaladaadku ay lama huraan tahay dadaalkan adag, waxa uuna ballan qaaday in uu wax ka baran doono khibradan si looga fogaado khaladaadka mustaqbalka.

Ka sokow wax ka qabashada caqabadaha farsamada, Putin wuxuu sidoo kale muujiyay baahida loo qabo in la xalliyo arrimaha la xiriira mushaharka hooseeya ee warshadaha hawada sare ee Ruushka. Waxa uu ku baaqay in la dadaalo sidii loo soo jiidan lahaa khubarada ajaanibka ah iyo in la kordhiyo ku lug lahaanshaha ganacsiga gaarka ah ee qaybta.

ISS, oo calaamad u ah iskaashiga caalamiga ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka, ayaa markii hore la qorsheeyay in la joojiyo 2024. Si kastaba ha ahaatee, NASA ayaa ku qiyaastay in ay sii wadi karto hawlgalkeeda ilaa 2030. Qorshaha Ruushka ayaa ah in uu hawada ka saaro qaybta koowaad ee xarun cusub oo hawada sare ah 2027. muujiyaan sida ay uga go'an tahay in ay joogteeyaan joogteynta sahaminta hawada sare.

In kasta oo ay jiraan dhibaatooyinka maalgelinta, fadeexadaha musuqmaasuqa, iyo dib u dhacyada kale ee soo wajaha warshadaha hawada sare ee Ruushka, ku dhawaaqida Putin ayaa hoosta ka xariiqaysa go'aanka Ruushka ee ah inuu safka hore kaga jiro sahaminta hawada sare. Daahfurka guusha leh iyo hawlgalka qaybta cusub ee saldhiga hawada sare waxay calaamad u noqon doontaa guul muhiim ah barnaamijka hamiga hawada sare ee Ruushka.

FAQ

S: Waa maxay sababta Ruushku u dhisayo saldhig cusub oo hawada sare si uu u bedelo ISS?

J: Ruushku waxa uu ku dhawaaqay in uu doonayo in uu ka baxo ISS-ta waxana uu mudnaan siiyay in uu horumariyo xaruntiisa hawada sare.

S: Goorma ayaa qaybta koowaad ee saldhiga hawada sare ee Ruushka loo diri doona orbit?

J: Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in qaybta koowaad ee xarunta cusub ee hawada sare ay noqoto mid wareega marka la gaadho 2027.

S: Waa maxay caqabadaha ay la kulmeen warshadaha hawada sare ee Ruushka?

J: Warshadaha hawada sare ee Ruushku waxa ay la kulmeen dhibaatooyin dhaqaale, fadeexado musuqmaasuq, iyo dib u dhacyo dhawaanahan sida modulka Luna-25 oo ku dhacay dayaxa dushiisa.

S: Ilaa intee ayay ISS sii shaqayn doontaa?

J: Iyadoo ISS markii hore loo qorsheeyay in shaqada laga saaro 2024, NASA waxay ku qiyaastay inay sii wadi karto shaqada ilaa 2030.

