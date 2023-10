Ruushku waxa uu eegayaa xarun cusub oo hawada sare ah sanadka 2027

By

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo bandhigay qorshaha dhismaha xarun cusub oo hawada sare oo bedeli doonta xarunta hawada sare ee caalamiga ah (ISS) marka la gaaro sanadka 2027, inkastoo dib u dhacyo dhowaan dhacay. Go'aanku wuxuu imaanayaa iyadoo Ruushku uu ujeedkiisu yahay inuu ilaaliyo joogitaanka joogtada ah ee bini'aadamka ee hawada iyo hubinta kala-guurka fudud ee ISS ilaa madal cusub oo orbital ah.

Sameynta xarun cusub oo hawada sare ee Ruushka ayaa noqotay mudnaanta koowaad ee Roscosmos, wakaalada hawada sare ee dalka. Putin waxa uu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo kala-guur aan kala go 'lahayn, isaga oo sheegay in "ujeedadu tahay in aysan jirin daldaloolo, si shaqadu ay ula socoto xaalufka agabka ISS."

Iyadoo maalgelinta dhibaatooyinka, fadeexadaha musuqmaasuqa, iyo dib u dhacyada kale ay ragaadiyeen warshadaha hawada sare ee Ruushka sannadihii la soo dhaafay, Putin ayaa weli rajo ka qaba mustaqbalka. Waxa uu qiray shilkii moduleka Luna-25 ee dayaxa dushiisa intii lagu jiray hawgalkiisii ​​ugu horreeyay muddo tobanaan sano ah, isaga oo ku tilmaamay "waayo-aragnimo xun" laakiin waxa uu ballan qaaday in uu wax ka baran doono.

Si wax looga qabto caqabadaha socda, Putin wuxuu ku booriyay mas'uuliyiinta inay wax ka qabtaan arrinta mushaaraadka hooseeya ee warshadaha hawada oo ay ku dhiirigeliyaan khabiirada ajnabiga ah inay ku biiriyaan khibradooda. Waxa uu sidoo kale dhiirigeliyay kordhinta ka qayb qaadashada ganacsiga gaarka ah si loo shido hal-abuurka iyo horumarinta sahaminta hawada sare.

ISS, oo la aasaasay 1988 iyada oo ay iska kaashadeen Maraykanka iyo Ruushka, ayaa loo qorsheeyay in la joojiyo 2024. Si kastaba ha ahaatee, NASA waxay aaminsan tahay in idaacada ay sii shaqeyn karto ilaa 2030. Ku dhawaaqida Putin ayaa hoosta ka xariiqaysa sida ay uga go'an tahay Ruushka inay sii joogaan hawada sare iyo hubinta si habsami leh ugu wareejinta saldhiga cusub.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Waa maxay sababta Ruushku u qorsheynayo inuu beddelo ISS?

J: Ruushku waxa uu damacsan yahay in uu bedelo ISS si uu u ilaaliyo joogitaanka joogtada ah ee bini'aadamka ee meel bannaan oo loo hubiyo kala-guurka aan kala go 'lahayn.

S: Goorma ayaa saldhiga hawada sare ee Ruushku noqon doonaa orbit?

J: Qaybta koowaad ee xarunta cusub ee hawada sare waxa la filayaa inay ku wareegaan 2027, sida uu sheegay madaxweyne Putin.

S: Waa maxay caqabadaha ay la kulmeen warshadaha hawada sare ee Ruushka?

J: Warshadaha hawada sare ee Ruushka waxay la kulmeen dhibaatooyin dhaqaale, fadeexado musuqmaasuq, iyo dib u dhacyo dhawaan dhacay, sida shilkii moduleka Luna-25.

S: Ilaa intee ayay ISS sii wadi doontaa shaqada?

J: Iyadoo markii hore loo qorsheeyay in shaqada laga saaro 2024, NASA waxay ku qiyaastay in ISS ay sii shaqayn karto ilaa 2030.