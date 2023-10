Putin Wuxuu Ku Dhawaaqay Qorshayaal Saldhig Cusub oo Orbital Ruush ah marka la gaaro 2027

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in Ruushku uu bilaabayo qaybta koowaad ee xaruntiisa cusub ee orbital marka la gaaro 2027. Saldhigga cusub, oo Moscow ay tixgeliso horumarka dabiiciga ah ee sahaminta hawada sare ka dib Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada (ISS), ayaa ujeedadiisu tahay in lagu daro cilmi-baaris horumarsan. iyo horumarinta tignoolajiyada si loo gaaro ujeedooyinka mustaqbalka. In kasta oo uu dib u dhac ku yimid bishii Agoosto ee dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee Ruushka muddo 47 sano ah, Putin wuxuu caddeeyay inay ka go'an tahay barnaamijka dayax-gacmeedka, wuxuuna carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sii wado horumarka duulimaadka hawada sare.

Iyadoo la kordhinayo ka-qaybgalka Ruushka ee ISS illaa 2028 si ku meel gaar ah, Putin wuxuu qiray in ISS da'da ah ay ugu dambeyntii daali doonto kheyraadkeeda. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay lagama maarmaan tahay in la helo qayb cusub oo keliya balse xarun dhan oo shaqaynaysa marka ISS-tu aanay sii shaqaynayn. Putin waxa uu walaac ka muujiyay in dib u dhac ku yimaada sahaminta hawada sare ay dhaawici karto barnaamijka Ruushka hadii horumarinta saldhigan cusub uusan si degdeg ah u socon.

Yuri Borisov, oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee Ruushka, Roscosmos, ayaa taageeray go’aanka Putin, isagoo muujiyay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo awoodda Ruushka ee duullimaadyada hawada sare. Borisov wuxuu hoosta ka xariiqay degdegga ah in la bilaabo shaqo ballaaran oo ku saabsan saldhigga orbital ee Ruushka marka la gaaro 2024 si looga fogaado nusqaamaha suurtagalka ah ee awoodda ay sababtay dhimista ISS ka hor inta aan saldhigga Ruushku diyaarsaneyn.

Isagoo ka hadlayay fashilka dhowaan ku yimid farsamada Luna-25 bishii Agoosto, Putin wuxuu xaqiijiyay in barnaamijka dayaxa uu sii jiri doono oo uu wax ka baran doono khaladaadka, isagoo sheegay, "Qaladku waa khaladaad. Dhammaanteen ceeb bay nagu tahay. Tani waa sahaminta hawada sare, qof walbana wuu fahamsan yahay taas. Waa waayo-aragnimo aan isticmaali karno mustaqbalka." Borisov waxa uu soo jeediyay suurtagalnimada in la sii horumariyo dayaxa soo socda ee soo baxaya ilaa 2026 laga bilaabo taariikhda markii hore la qorsheeyay ee 2027.

Iyada oo ay ka go'an tahay dib-u-cusbooneysiinta Ruushka ee sahaminta hawada sare, mustaqbalka hawlgallada hawada sare ee Ruushku waxa uu ballan-qaadayaa guulaha la taaban karo iyo horumarka lagu raadinayo aqoonta sayniska ee ka baxsan meeraheena.

FAQ

Goorma ayaa qaybta koowaad ee saldhigga orbital-ka cusub ee Ruushka shaqaynaysaa?

Madaxweyne Putin waxa uu sheegay in qaybta koowaad ee saldhiga cusub ee orbital-ka Ruushka ay tahay in la hawlgeliyo sanadka 2027-ka.

Maxay yihiin sababaha ka dambeeya go'aanka Ruushku uu ku abuurayo xarun cusub oo orbital ah?

Ruushku waxa uu hiigsanayaa in uu hubiyo sii wadida awooda duullimaadyada hawada sare marka ay kheyraadka Xarunta Hawada Caalamiga ah (ISS) ay yaraato. Dhisida xarun cusub ayaa u ogolaan doonta Ruushka inuu ku sii jiro safka hore ee sahaminta hawada sare.

Maxaa ku dhacay dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee Ruushku sameeyo muddo 47 sano ah?

Dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee Ruushku sameeyay muddo 47 sano ah, markabkan oo lagu magacaabo Luna-25, ayaa la kulmay cillado farsamo oo ka dhashay shil ku dhacay cirifka koonfureed ee dayaxu bishii Agoosto. Iyadoo ay taasi jirto dib u dhac, Putin waxa uu muujiyay sida ay uga go'an tahay in uu sii wado barnaamijka dayaxa iyo ka faa'iidaysiga waayo-aragnimada la helay ee hawlgallada mustaqbalka.

Waa maxay wakhtiga barnaamijka dayaxa ee Ruushka?

Putin ayaa soo jeediyay suurtagalnimada in la sii hormariyo dayaxa soo socda oo la gaarsiinayo 2026, hal sano ka hor taariikhda hore loo qorsheeyay ee 2027. Isku-habeyntan ayaa looga golleeyahay in la dardargeliyo horumarka barnaamijka dayaxa.