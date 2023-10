Madaxweyne Putin oo dajiyay bartilmaameedka Saldhigga Orbital-ka cusub ee Ruushka marka la gaaro 2027

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in Ruushku uu rajaynayo in qaybta koowaad ee xarunteeda cusub ee orbital ay shaqeyso sanadka 2027. Mashruucan hamiga leh, oo loo arko in uu yahay dhaxalka dabiiciga ah ee da'da caalamiga ah ee Space Station (ISS), ayaa muujinaysa sida ay uga go'an tahay Ruushka horumarinta sahaminta hawada sare. Inkasta oo ay soo food saartay dib u dhacyo ay ka mid yihiin hawl galki dayaxa ee fashilmay bishii August, Putin waxa uu carabka ku adkeeyay in Ruushku uu sii wadi doono barnaamijkiisa dayaxa.

Go'aanka lagu kordhinayo ka-qaybgalka Ruushka ee ISS illaa 2028 ayuu Putin u arkaa mid ku-meel-gaar ah, taasoo muujinaysa go'aankiisa ah inuu horumariyo beddelaad dhammaystiran. "Maadaama agabka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare uu dhammaanayo, uma baahnin hal qayb oo keliya, laakiin dhammaan saldhigga ayaa la keenayaa," ayuu yiri Putin. Horumarinta saldhigga cusub ee orbital ee Ruushka ayaa muhiim u ah si looga hortago in Ruushka uu dib ugu dhaco duulimaadka hawada sare.

Yuri Borisov, oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee Ruushka ee Roscosmos, ayaa taageeray mowqifka Putin, isagoo ku nuux-nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo awoodda Ruushka ee hawlgallada hawada sare. Borisov waxa uu carabka ku adkeeyay in iyada oo aan la bilaabin shaqo balaadhan oo ku saabsan saldhiga orbital ee Ruushka 2024, Ruushku uu lumin karo awoodiisa sababtoo ah dhamaadka ISS.

Inkasta oo ay jiraan cillado farsamo oo sababay in diyaaradda Luna-25 ay ku burburto cirifka koonfureed ee dayaxa bishii Agoosto, Putin wuxuu caddeeyay in barnaamijka dayaxa uu sii jiri doono. Isagoo qiraya khaladaadka la sameeyay, Putin wuxuu carrabka ku adkeeyay waayo-aragnimada qiimaha leh ee laga helay dib-u-dhacyada noocan oo kale ah, isagoo hubinaya inay ku wargelin doonaan dadaallada mustaqbalka. Borisov ayaa xitaa ka dhawaajiyay suurtagalnimada in la hormariyo dayaxa soo socda ilaa 2026.

Qorshayaasha hamiga leh ee Ruushka ee ku aaddan saldhig cusub oo orbital ah ayaa muujinaya sida ay uga go’an tahay in ay safka hore kaga jiraan sahaminta hawada sare. Ka faa'iidaysiga horumarkii ugu dambeeyay ee sayniska iyo tignoolajiyada, Ruushku wuxuu higsanayaa inuu abuuro xarun aan awood u lahayn oo keliya fulinta hawlaha hadda jira laakiin sidoo kale si fiican u qaadata caqabadaha mustaqbalka.

FAQ

Waa maxay saldhigga orbital ee cusub ee Ruushka?

Saldhigga cusub ee orbital ee Ruushka waa mashruuc loogu talagalay in lagu beddelo Saldhigga Hawada Caalamiga ah ee gaboobay (ISS) iyo horumarinta sahaminta hawada sare.

Goorma ayaa qaybta koowaad ee saldhiga cusub ee orbital-ku shaqayn doontaa?

Madaxweyne Putin waxa uu bartilmaameed u dhigay in qaybta koowaad ee xarunta cusub ee orbital-ku ay hawl gasho sannadka 2027-ka.

Maxaa ku dhici doona Saldhigga Hawada Caalamiga ah (ISS)?

Ruushka ayaa kordhiyay ka qayb galka ISS ilaa 2028, laakiin waxaa loo arkaa qiyaas ku meel gaar ah maadaama kheyraadku sii dhamaanayo. Saldhigga cusub ee orbital ayaa ugu dambeyntii bedeli doona ISS.

Ruushku ma sii wadi doonaa barnaamijkiisa dayaxa?

In kasta oo uu fashilmay hawlgalkii dayaxa ee dhawaan, Madaxweyne Putin waxa uu xaqiijiyey in Ruushku sii wadi doono barnaamijkiisa dayaxa, isaga oo ku nuuxnuuxsaday in khaladaadku ay qayb ka yihiin habka barashada ee sahaminta hawada sare.

Waa maxay sababta horumarinta saldhigga cusub ee orbital muhiim u tahay Ruushka?

Horumarinta saldhigga cusub ee orbital-ka ayaa muhiim u ah Ruushka si uu u ilaaliyo awooddiisa duulimaadka hawada sare iyo ka hortagga dib u dhaca sahaminta hawada sare.