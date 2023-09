Caddaynta ugu horraysa ee Dhismayaasha alwaaxyada ah ee ay farsameeyeen Bini'aadami hore ayaa laga helay Zambia

By

Saynis yahano ka kala socda Jaamacadaha Liverpool iyo Aberystwyth University ayaa daahfur cajiib ah ka sameeyay Kalambo Falls ee dalka Zambia. Sida lagu sheegay daraasadooda oo lagu daabacay joornaalka Nature, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen alwaax si wanaagsan loo ilaaliyo oo la rumeysan yahay inuu jiro ugu yaraan 476,000 oo sano, ka hor horumarka Homo sapiens. Alwaaxdu waxa ay soo bandhigtaa calaamado la gooyey qalabka dhagaxa, taas oo muujinaysa in bini'aadmigii hore ay si badheedh ah u qaabeeyeen oo ay ku biireen laba loox oo waaweyn si ay u dhisaan qaab dhismeed, oo laga yaabo in ay noqoto madal ama qayb ka mid ah guriga.

Natiijooyinkan laga helay Falls Kalambo waxay ka dhigan tahay caddayntii ugu horreysay ee adduunka ee bani'aadamku si ula kac ah u farsameeyaan geedaha si ay isula jaan qaadaan. Farsamooyinkan qallafsan ee alwaaxa ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta jirta ee ah in bini'aadmigu ay ahaayeen dad reer guuraa ah. Professor Larry Barham oo ka tirsan jaamacadda Liverpool ayaa sheegay in daahfurkani uu beddelay fahamkayaga awoowayaasheena hore. Wuxuu ku nuux-nuux saday in shaqsiyaadkaasi aysan ahayn kuwo asal ah, balse ay adeegsan jireen garaadkooda, maskaxdooda iyo xirfadahooda si ay u abuuraan wax cusub oo aan horay loo arag.

Da'da alaabtan alwaaxyada ah waxaa lagu go'aamiyay iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka shukaansiga ee luminescence, kaas oo qiimeeya markii ugu dambeysay ee macdanta ciidda ku hareeraysan ay soo gaarto iftiinka qorraxda. Shukaansiga Luminescence wuxuu u oggolaanayaa cilmi-baarayaasha in ay taariikhda natiijooyinka ka soo baxaan waqtiyo hore oo ay si wadajir ah u gooyaan sawir cad oo ku saabsan horumarka aadanaha. Goobta Kalambo Falls waxaa la qoday 1960-meeyadii, laakiin da'da alwaaxdu waa mid aan la hubin ilaa hadda.

Cilmi-baarista, oo qayb ka ah mashruuca Deep Roots Of Humanity, ayaa iftiiminaysa horumarinta tignoolajiyada aadanaha intii lagu jiray xilligii Stone Age. Mashruuca, oo ay maalgelisay Golaha Cilmi-baarista Fanka iyo Aadanaha ee Boqortooyada Midowday, ayaa ku lug lahaa wada-shaqeyn lala yeeshay Guddiga Ilaalinta Dhaqanka ee Qaranka, Matxafka Livingstone, Moto Moto Museum, iyo Matxafka Qaranka, Lusaka ee Zambia. Borofisar Barham waxa uu muujiyay raynrayn ku saabsan helitaannada mustaqbalka ee goobta Kalambo Falls, isaga oo ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay u leedahay inay tahay hanti dhaxal ah oo aan caadi ahayn ee Zambia.

Cilmi-baadhistan curdinka ahi waxa ay diiradda saaraysaa hal-abuurnimada cajiibka ah iyo hal-abuurnimada awoowayaasheena hore ee bini’aadamka, taas oo daaha ka qaadaysa in ay aad uga casrisan yihiin sidii hore loo rumaysan yahay.

Ilo:

– Jaamacadda Liverpool

- Dabeecadda (Journal)