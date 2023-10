NASA iyo Boeing Waxay u diyaar garoobayaan Hawlgalkii ugu Horeeyay ee Starliner ee Saldhigga Hawada Caalamiga ah

By

NASA iyo Boeing waxay si hagar la'aan ah uga shaqaynayaan heerarkii ugu dambeeyay ee xaqiijinta iyo xaqiijinta waxqabadyada dayax gacmeedka Boeing Starliner ee duulimaadkii ugu horreeyay ee cirbixiyeennada ku socda Saldhigga Hawada Caalamiga ah (ISS). In kasta oo bartilmaameedkii ugu horreeyay uu ahaa in dayax-gacmeedku diyaar u noqdo duulista bisha Maarso, qiimaynta muujinta daahfurka ayaa horseeday go'aanka in la jadwaleeyo duulimaadka Abriil si loo habeeyo wareegyada shaqaalaha soo socda iyo hawlgallada soo-celinta xamuulka ee guga.

Tijaabada Duulimaadka Duulimaadka ee Boeing Starliner Crew (CFT) ee soo socota ee NASA waxay calaamadin doontaa hawshii ugu horeysay ee shaqaalihii dayax-gacmeedka si gaar ah loogu talagalay gaadiidka cirbixiyeennada ee u socda kana soo dagaya shaybaarka orbital. Cirbixiyeenada xirfada leh ee Butch Wilmore iyo Suni Williams ayaa lagu wadaa inay bilaabaan hawshan taariikhiga ah marka dayax gacmeedku si guul leh u buuxiyo shuruudaha adag ee badbaadada NASA.

Boeing ayaa horumar la taaban karo ka sameyneysay diyaarinta Starliner ee CFT. Ka saarista cajaladaha ee qubbad sare ee qolka shaqaalaha ayaa durba la soo gabagabeeyay, waxaana socda dadaallo lagu doonayo in meesha looga saaro ama wax looga qabto cajaladda ku dheggan qubbad hoose ee dayax-gacmeedka. Hawlahan dib-u-habaynta qalabka ayaa la filayaa inay dhammeeyaan dhawrka toddobaad ee soo socda, oo ay ku xigto qiimaynaha ugu dambeeya si loo hubiyo in cajalad kasta oo hadhay ay keento khatar la aqbali karo.

Si loo gaaro wakhtiga la hiigsanayo xilliga la hiigsanayo, waxaa la geyn doonaa oo lagu rakibi doonaa dayax-gacmeedka CFT dhammaadka sanadkan. Tijaabada dhibicda dheeraadka ah ayaa loo samayn doonaa Starliner's drogue ee la cusboonaysiiyay iyo baarashuudyada waaweyn, oo lagu darayo hagaajinta naqshadaynta si kor loogu qaado badbaadada nidaamka. Imtixaanka hoos u dhaca ayaa la qorsheeyay horraanta 2024.

Boeing iyo NASA waxay sidoo kale qorsheynayaan inay wax ka beddelaan valves nidaamka xakamaynta kulaylka firfircoon si kor loogu qaado shaqeynta muddada-dheer iyadoo lagu salaynayo casharradii laga bartay arrinta hiitarka bypass hiitarka horaantii sanadkan. Wax ka beddelka qalabka lagama maarmaanka ah ayaa la sameeyay, waxaana la sameynayaa shaqo horay loo sii waday si looga hortago arrimaha la midka ah mustaqbalka.

Horumar ayaa laga sameynayaa alaabta shahaadaynta ee looga baahan yahay tijaabada duulimaadka, iyadoo ku dhawaad ​​98% ay hore u dhammaatay. NASA iyo Boeing waxay filayaan xidhitaanka alaabada shahaadaynta ee hadhay ee CFT horaanta sanadka soo socda. Intaa waxaa dheer, horumar la taaban karo ayaa laga gaaray buuxinta shuruudaha gacanta ee shaqaalaha gacanta ku haynta hawada sare iyo falanqaynta nidaamka ilmo soo rididda.

Nuqulkii u dambeeyay ee software-ka duulista ee Starliner ee CFT ayaa si guul leh u soo gabagabeeyay imtixaankii u qalmida oo hadda waxa uu marayaa imtixaannada isku dhafka qalabka iyo software-ka caadiga ah. Isla mar ahaantaana, shaqaalaha iyo qaybaha adeegga ee dayax-gacmeedku waxay ahaanayaan kuwo isku dhafan, iyaga oo sugaya sii wadida habka diyaarinta duulimaadka caadiga ah.

Gantaalka United Launch Alliance Atlas V, kaas oo qaadi doona dayax gacmeedka Starliner, ayaa mar hore soo gaaray Florida oo ku taal Saldhigga Ciidanka Cirka ee Cape Canaveral. Habka isdhexgalka ee u dhexeeya gantaalka iyo dayax gacmeedka ayaa dhici doona waqtigeeda.

Cirbixiyeennada NASA ee ka mid noqon doona howlgalka CFT waxay si firfircoon u tababbaranayaan ku dhawaad ​​sideed maalmood oo hawshooda ah ISS. Tababarkan dhameystiran waxaa ku jira jilitaanka dhammaan wejiyada duulimaadka, si dhow ula shaqeynta kooxaha taageerada howlgalka.

Kahor CFT-da, Starliner waxa uu si guul ah u dhamaystiray laba tijaabo oo duulimaad ah oo aan duulin, oo ay ku jiraan Orbital Flight Test-2, inta lagu guda jiro taas oo ay ku xidhatay saldhiga hawada May 21, 2022, ka dibna si nabad ah ugu degay Range Sands Gantaalaha ee New Mexico.

Wixii ku soo kordha wararka ugu dambeeyay ee ku saabsan horumarka howlgalka, waxaad la socon kartaa barta ganacsiga NASA ee shaqaalaha ganacsiga ama balooga howlgalka CFT. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan NASA's Commercial Crew Program sidoo kale waxaa laga heli karaa barta shaqaalaha ganacsiga, @commercial_crew on Twitter, iyo bogga Facebook ee shaqaalaha ganacsiga.

FAQ

1. Goorma ayaa la qaban doonaa hawshii ugu horreysay ee shaqaalihii dayax-gacmeedka Boeing Starliner?

Hawlgalka ugu horreeya ee shaqaalaynta dayax-gacmeedka Boeing Starliner ayaa la qorsheeyay Abriil, ka dib dhammaystirka hubinta iyo hawlaha xaqiijinta.

2. Yaa noqon doona cirbixiyeenada hawshii ugu horaysay ee shaqaaluhu?

Cirbixiyeenada Butch Wilmore iyo Suni Williams ayaa ka mid noqon doona shaqaalaha hawshii ugu horeysay ee dayax gacmeedka Starliner.

3. Maxaa horumar ah oo lagu sameeyay baarashuudka dayax gacmeedka Starliner?

Baarashuudyada dayax gacmeedka Starliner ayaa la xoojiyay si kor loogu qaado qodobka badbaadada ee nidaamka.

4. Maxaa wax ka beddel ah oo lagu samaynayo valves nidaamka kulaylka?

Boeing iyo NASA waxay qorsheynayaan inay wax ka bedel ku sameeyaan nidaamka xakamaynta kulaylka valves si loo hagaajiyo shaqeynta muddada dheer ee ku salaysan casharradii laga bartay arrin hore.

5. Sidee bay cirbixiyeenadu ugu diyaar garoobayaan howlgalka?

Cirbixiyayaashu waxa ay qaadanayaan tababaro dhamaystiran oo ay ku jiraan jilitaano, si ay ugu diyaar garoobaan hawshooda saldhiga hawada sare ee caalamiga ah.