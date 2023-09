Baadhista qulqulka balaasmaha kulul ee Naadirka ah ee Jawiga Sare

By

Tiirarka dhulka u dhow, aurorae waa aragti caadi ah, oo muujisa iftiin midab leh oo muujinaya jawiga sare ee ay sababtay isdhexgalka dabaysha qorraxda iyo magnetosphere meeraha. Si kastaba ha ahaatee, meel u dhow dhulbaraha, dhacdo jawiga kala duwan ayaa dhici karta: subauroral ion drifts (SAID).

Dhacdooyinka SAID waxay ku lug leeyihiin qulqulka degdega ah, socodka galbeed ee balasmaha kulul iyada oo loo marayo ionosphere. Dhacdooyinkan waxa lala xidhiidhiyay dhismayaal muuqda oo cirka ku yaal, sida xawliyada cas ee cas (SAR) iyo kor u qaadida xawaaraha kulaylka xooggan (STEVE). Caadi ahaan, dhacdooyinka SAID waxay dhacaan inta u dhaxaysa makhribka iyo saqda dhexe, laakiin waxaa jiray xaalado qulqulka SAID oo la ogaaday saqda dhexe ka dib.

Daraasad dhowaan lagu daabacay Joornaalka Cilmi-baarista Geophysical: Fiisigiska hawada sare, cilmi-baarayaashu waxay diiradda saareen 15 habeen dambe ee dhacdooyinka SAID ee lagu ogaaday meel u dhow Koonfurta Ameerika ee 2013. Iyadoo la falanqeynayo xogta ilo kala duwan, oo ay ku jiraan barnaamijyada dayax-gacmeedka iyo cabbiraadaha dhaqdhaqaaqa hawada, waxay baareen sifooyinka iyo samaynta dhacdooyinkan dhifka ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in dhacdooyinka SAID-ka dambe, oo la mid ah dhacdooyinka habeen hore, ay yihiin natiijada isdhexgalka kakan ee u dhexeeya xaaladaha ionospheric iyo dhaqdhaqaaqa geomagnetic. Is dhexgalka waxaa ka mid ah samaynta garoon koronto iyo isdhexgalka qaybaha mowjadaha, kuwaas oo u dhaqma sida ilo kulaylka.

Natiijooyinkani waxay kor u qaadaan fahamka dhaqdhaqaaqa balasmaha hawada sare iyo awooddooda inay carqaladeeyaan calaamadaha radar ee raadraaca dayax-gacmeedka iyo codsiyada kale ee muhiimka ah. Cilmi baaris dheeraad ah oo goobtan laga sameeyay ayaa bixin karta aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan sida dhacdooyinka SAID iyo ifafaalehooda la xiriira ay u saameyn karaan jawiga dhulka.

Isha: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) La soo saaray Saqda dhexe kadib (1-4) Qaybta Waqtiga Deegaanka Magnetic Inta lagu jiro 2013, Joornaalka Cilmi-baarista Juquraafiga: Fiisigiska Hawada (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677