Kalluunka Fossil-ka qadiimiga ah wuxuu bixiyaa aragti cusub oo ku saabsan korriinka madaxa laf dhabarta

Kalluun lafo ah oo jiray 455-milyan oo sano ayaa cilmi-baarayaasha siisay aragti cusub oo ku saabsan sida ay laf-dhabarta u kobceen si ay u ilaaliyaan maskaxdooda, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Nature. Muunada su'aashu waxay tahay Eraptychius americanus, kalluun qadiimi ah oo aan daanka lahayn oo laga helay Colorado, USA. Cilmi-baarayaasha, oo ka socda Jaamacadda Birmingham, Xarunta Naturalis Biodiversity Centre ee Leiden, Netherlands, iyo Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah, waxay adeegsadeen sawir-gacmeedyo si ay u abuuraan muuqaal 3D oo faahfaahsan oo ah madaxa kalluunka.

Daraasaddan ayaa ah tii ugu horreysay ee si buuxda dib loogu sameeyo madaxa Eptychius, kaas oo la ururiyay 1940-meeyadii, oo asal ahaan lagu sharraxay 1960-meeyadii, oo hadda lagu hayo Matxafka Goobta Taariikhda Dabiiciga ah ee Chicago. Cilmi-baadhistan oo ay maalgelisay Leverhulme Trust ayaa daaha ka qaaday in Eptychius uu kala go'ay, carjawooyin madax-bannaan oo daboolaya maskaxda, si ka duwan noocyada dambe ee si buuxda u xidhan qafis carjawda ah. Tani waxay soo jeedinaysaa in horumarinta hore ee qaababka si loo kala saaro maskaxda qaybaha kale ee madaxa laga yaabo inay ka bilaabmeen Eribtychius.

Dr. Ivan Sansom, oo ah bare sare oo wax ka dhiga Palaeobiology oo ka tirsan Jaamacadda Birmingham, ahna qoraa sare oo daraasaddan ah, ayaa muujiyay farxad ku aaddan natiijada, isaga oo sheegay in laga yaabo in ay daaha ka rogaan taariikhdii hore ee horumarka ee sida laf dhabarta u ilaalin jirtay maskaxdooda. Dr. Richard Dearden, oo ah madaxa qoraaga daraasadda iyo Cilmi-baarista Postdoctoral ee Xarunta Naturalis Biodiversity Centre, ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda daahfurka, isagoo sheegay in ay buuxinayso farqiga weyn ee fahamka horumarka madaxa ee dhammaan lafdhabarta, oo ay ku jiraan aadanaha.

Daraasadani waxay iftiiminaysaa muhiimada ururinta madxafyada iyo adeegsiga farsamooyinka sawir-qaadista ee cusub ee barashada muunado qadiimi ah. Isticmaalka sawir-gacmeedka la xisaabiyay, saynisyahannadu waxay awoodeen inay daaha ka qaadaan fikrado cusub oo ku saabsan korriinka madaxa laf dhabarta. Natiijooyinka waxay bixiyaan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan marxaladaha hore ee ilaalinta maskaxda ee laf dhabarta hore waxayna gacan ka geystaan ​​fahamkayaga taariikhda korriinka ee muuqaalkan muhiimka ah ee anatomical.

Ilo:

- Dabeecadda

– Jaamacadda Birmingham

- Xarunta Kala-duwanaanta noolaha ee Naturalis

- Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah