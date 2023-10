Sida SpaceX's Starlink Satellites ay u saameeyaan xiddigiska Raadiyaha

Cirbixiyayaashu waxay ka walaacsan yihiin saamaynta ay SpaceX's Starlink ku yeelanayaan xiddigiska raadiyaha. Square Kilometer Array Observatory (SKAO) ayaa lagu wadaa inuu noqdo telescope-ka ugu awoodda badan caalamka, balse tirada sii kordhaysa ee xiddigaha dayax-gacmeedka ayaa khatar ku ah waxtarkeeda. Starlink waxay hore u haysataa in ka badan 4,600 dayax-gacmeed oo ku wareegaya orbit waxayna qorshaynaysaa inay hawada sare u dirto ilaa 42,000 oo kale. Dayax-gacmeedyadan, oo ay weheliyaan xiddigaha mustaqbalka ee shirkadaha sida Amazon, waxay keenayaan wasakhowga iftiinka waxayna farageliyaan indho-indheynta dhulka.

Cirbixiyeennada raadiyaha oo samaynaya imtixaano horudhac ah oo ay la socdaan Injineerinka Horumarinta Array 2 (EDA2) ee Galbeedka Australia ayaa helay natiijooyin khuseeya. Sii dayntiisa dayax-gacmeedyada Starlink ayaa si aad ah uga iftiimay calaamadihii xiddigiska ee ay ogaatay SKAO. Laba nooc oo faddarayn ah ayaa la aqoonsaday: calaamadaha la filayo ee u dhexeeya satalaytka iyo dhulka, iyo qiiqa aan ula kac ahayn ee satalaytka 'electronics'. Sii dayntani waxay faragelisaa ogaanshaha calaamadaha ka imanaya waaberiga koonka, waa wakhti xasaasi ah oo ku jira taariikhda caalamka.

In kasta oo SpaceX aysan jebin heshiisyada caalamiga ah, isku dhafka u dhexeeya calaamadaha Starlink iyo calaamadaha xiddigiska ayaa ka dhigaya daraasadda waaberiga cosmic mid aad u adag. Qorayaasha daraasaddu waxay xoogga saarayaan baahida loo qabo wadahadal dhexmara shirkadaha gaarka loo leeyahay, hay'adaha sharciyeynta, iyo bulshada xiddigiska. Cilmiga xiddigiska waa in aan la takoorin ficillada shirkadaha gaarka loo leeyahay, waxaana loo baahan yahay in la qaado tillaabooyin lagu dheellitirayo baahida internet-ka xawaaraha sare leh ee caalamiga ah iyo ilaalinta caadooyinka xiddigiska.

Iyadoo xiddigiska raadiyaha uu la kulmi doono dhibaatooyin sii kordhaya marka ay xiddigaha dayax-gacmeedku koraan, waxaa muhiim ah in wax laga qabto saameynta indha-indheynta sayniska. Waxa loo baahan yahay in hadda tallaabo la qaado si loo hubiyo in la maqlo codadka xiddigiska, iyo in horumarinta xiddigaha dayax-gacmeedka lagu sameeyo taxaddar iyo tixgelin ilaalinta cilmi-baarista muhiimka ah ee cilmi-baarista.

Ilo:

- Maqaal: "Sida SpaceX's Starlink Satellites ay u saameeyaan Astronomy Radio"

- arXiv.org: "Saamaynta Xiddigaha Satellite-ka ee SKAO EDA2"