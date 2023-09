Xaafadaha Cosmic ee Godad Madow ee aadka u sarreeya

By

Anigoo xiddigiye ka ah Jaamacadda Arizona, mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee aan wax ka barto waa kobaca godad madow oo aad u weyn. Si la mid ah sida korriinteenu inoo qaabayso shakhsi ahaan, bay'ada uu ku jiro dalool madow oo aad u weyn ayaa sidoo kale saameyn kara korriintiisa.

Dalool kasta oo madaw oo weyn waxa uu leeyahay guri, oo loo yaqaano galaxyada martida loo yahay, iyo xaafad, kaas oo ka kooban koox maxalli ah oo galaxyo kale ah. Godadkan madow ee aadka u weeyn waxay ku koraan iyagoo cuna gaaska ku jira galaxyada ay martida u yihiin, mararka qaarkood waxay noqonayaan balaayiin jeer ka culus Qorraxdeena.

Fiisigiska aragtida ayaa saadaaliyay in ay qaadanayso balaayiin sano in godad madow ay u koraan quasars, kuwaas oo ah walxo aad u ifaya oo awood leh oo ay ku shaqeeyaan godad madow. Si kastaba ha ahaatee, cirbixiyayaashu waxay ogaadeen in quasars badan ay ku abuurmeen wakhti aad u gaaban oo dhowr boqol oo milyan oo sano ah.

Dhacdadan xiisaha leh ee kobaca daloolka madow ee degdega ah ee la filayo ayaa ii horseeday inaan sahamiyo booska ku hareeraysan godadka madow. Waxaan xiiseynayaa inaan go'aamiyo in quasars-yada ugu ballaaran ay ka abuurmaan gobollada dadku ku badan yihiin ee leh galaxies kale oo badan, ama haddii ay u kori karaan cabbirro aad u weyn xitaa meelaha cidlada ah ee caalamka.

Hal dhinac oo aan wax ku baranayay waa borotokoollada galaxyada. Protoclusters waa ururin galaxies ah oo aan weli u dumin hal shay. Waxay ka kooban yihiin boqollaal galaxies waxaana lagu gartaa isku dhaca galaxies, godad madow oo koraya, iyo xaddi badan oo gaas ah oo aakhirka soo saari doona xiddigo cusub.

Protoclusters-yadani waxay u koraan si ka dhakhso badan sidii markii hore la rumaysnaa, iyagoo soo bandhigaya halxiraalaha kale ee koojka ah ee cirbixiyaasha si ay u xalliyaan. Waxaan isku dayeynaa inaan fahanno xiriirka ka dhexeeya horumarka degdega ah ee quasars iyo protoclusters.

Si loo baadho protoclusters, cirbixiyayaashu waxay u baahan yihiin labadaba sawiro iyo muuqaalo galax kasta oo ku jira borotokoolka. Sawiradu waxay bixiyaan macluumaadka ku saabsan qaabka galaxyada, cabbirka, iyo midabka, halka spectra ay muujinayaan fogaanta galaxyada ee dhulka iyada oo ku saleysan mawjadaha dhaadheer ee iftiinka.

Telescope-ka James Webb Space ee soo socda ayaa si weyn kor ugu qaadi doona awooddayada aan ku baranno protoclusters iyo quasars. Telescope-kan horumarsan waxa uu noo ogolaanayaa in aanu indho-indhaynno galaxyada iyo godadka madow sidii ay u soo shaac baxeen balaayiin sano ka hor, iyaga oo siinaya muuqaal horu-marinkoodii hore.

Mid ka mid ah qalab gaar ah oo James Webb Space Telescope, oo loo yaqaan spectrograph slitless field ballaaran, ayaa wax ka beddelay raadinta xaafadaha galaxy. Waxa ay isku mar qabsan kartaa spectra-ka guud ahaan galaxyada goobteeda aragtideeda isku mar, taas oo u sahlaysa cirbixiyayaashu in ay khariidad ku sameeyaan dhammaan magaalooyinka cosmic dhawr saacadood gudahood.

Mashruucyo dhowr ah oo socda ayaa isticmaalaya Telescope-ka James Webb Space Telescope si ay u bartaan bay'ada quasar. Mashruucyadani waxay ujeedadoodu tahay in ay indha indheeyaan quasars iyo galaxyada dariska ah muddo ku dhow 800 milyan oo sano ka dib Big Bang. Marka la falanqeeyo iftiinka ka soo baxaya hydrogen iyo oxygen, cirbixiyayaashu waxay go'aamin karaan meelaha 3D galaxies marka loo eego quasars dhalaalaya.

Kooxda ASPIRE ee Jaamacadda Arizona's Steward Observatory ayaa hogaaminaya hal mashruuc oo noocaas ah. Waxay hore u aqoonsadeen borotokoole ku wareegsan quasar aad u ifaysa waxayna ku xaqiijiyeen muuqaalo ka socda 12 galaxies. Daraasad kale ayaa daahfurtay in ka badan boqol galaxyada agagaaraha Quasarka ugu iftiinka badan ee loo yaqaanay koonka hore, iyada oo 24 ka mid ah ay u dhow yihiin ama gudaha xaafadda Quasar's.

Jaleecada James Webb Space Telescope's spectrograph-ka-balaadhan ee jeex-jeexan ayaa haya ballan-qaadka ah inuu na siinayo aragti aan horay loo arag oo ku saabsan deegaanka quasar, taasoo noo ogolaanaysa inaan sii fahanno xaafadaha cosmic ee ay ku nool yihiin godadka madow ee aadka u weyn.

Qeexitaanno:

– Dalool madow oo aad u sarreeya: god madow oo malaayiin ama balaayiin jeer ka badan qorraxda.

– Quasar: waa shay aad u ifaya oo xoog badan, ku shaqeeya god madaw oo aad u weyn oo xaruntiisa ku yaal.

- Host galaxy: galaxyada ka kooban god madow oo aad u weyn.

– Protocluster: ururinta galaxies ka hor inta aanay ku dhicin hal shay.

Spectra: qaybinta mowjadaha dhaadheer ee uu soo daayo ama nuugo shay, taasoo bixisa macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan sifooyinka shayga iyo fogaanta.

– James Webb Space Telescope: telescope Space soo socda oo ay bilaabi doonto NASA, looguna talagalay in lagu daraaseeyo galaxies iyo xiddigaha hore ee caalamka.

Ilo:

- Maqaalka isha laftiisa kuma jiraan ilo dibadeed ama URLs.