Helitaanka Galaxiyada giraanta Polar waxay iftiimisay Qaab-dhismeedka Galactic

Galaxies waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, fahamkayaga iyagana waa uu kobcay markii aan ballaarinay indha-indhaynteena oo ka baxsan muuqaalka muuqaalka. Galaksiyada giraanta dabaysha (PRGs) waa nooc gaar ah oo galaxyo ah oo lagu garto giraanta gaaska iyo xiddigaha oo u janjeera dhanka diyaaradda galactic. Siddooyinkan, oo inta badan ka kooban gaasta hydrogen-ka kala firdhisan, ayaa sida caadiga ah lagu arki karaa oo keliya mawjadaha raadiyaha.

Inkasta oo galaxyada giraanta polar markii ugu horreysay la helay 1978-kii, habka samaynta dhismooyinkan galactic ayaa ah mid qarsoon. Hal aragti ayaa soo jeedinaysa in siddooyinku ay yihiin natiijada shilalka galactic, halkaas oo gaasta hydrogen ka ee galaxiyada isku dhaca lagu tuuro isku dhejinta cirifka. Sidaa darteed, waxaa la rumaysnaa in galaxyada giraanta polar ay naadir ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, sahan dhowaan lagu sameeyay galaxies oo qayb ka ah mashruuca WALLABY waxay muujinaysaa in PRG-yadu ay ka badan karaan sidii hore loo malaynayay.

Mashruuca WALLABY, oo u taagan Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind sahanka, ujeedadiisu tahay in la abuuro khariidad heer sare ah oo hydrogen dhexdhexaad ah cirka Hemisphere Koonfureed. Marka la sameeyo khariidad gaaska intergalactic iyo hydrogen ku wareegsan galaxies, sahanku wuxuu bixiyaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan qaab-dhismeedka walxahan cosmic. Marxaladda hore ee sahanka, ku dhawaad ​​600 oo galaxyo ayaa la qorsheeyay, waxaana la aqoonsaday laba galaxies giraanti

Iyada oo ku saleysan natiijooyinkan, waxaa lagu qiyaasaa in 1% ilaa 3% galaxyada laga sameeyay WALLABY ay soo bandhigi doonaan qaab dhismeedka giraanta Marka la dhammeeyo sahanka, waxa suurtogal ah in boqollaal galaxies ah oo giraanta polar ah la helo, taas oo si weyn u kordhinaysa aqoontayada qaab-dhismeedkan galactic-ga hal-abuurka leh. Waxaa intaa dheer, xogta faraha badan ee lagu soo ururiyay mashruucan ayaa siin doonta cirbixiyayaashu faham qoto dheer oo ku saabsan sida ay u samaysmaan galaxyadan gaarka ah una kobcaan. Waxa kale oo laga yaabaa inay bixiso fikrado qiimo leh oo ku saabsan isdhexgalka ka dhexeeya walxaha mugdiga ah iyo galaxies.

Guud ahaan, daahfurka galaxyada giraanta polarka iyo mashruuca socda ee WALLABY waxa ay bixinayaan dariiq rajo leh oo lagu sahaminayo dhismayaasha qarsoon ee galaxiyada iyo daah-furka siraha caalamka.

Qeexitaanno:

-Galaxiyada giraanta polar (PRGs): galaxies spral ama elliptical oo leh giraan gaas gaas ah iyo xiddigo si qiyaas ah u janjeera dhinaca diyaaradda galactic.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind sahanka, mashruuc loogu talagalay in lagu abuuro khariidad heer sare ah oo hydrogen dhexdhexaad ah cirka Hemisphere Koonfureed.

Ilo:

– Deg, N., iyo al. "Sahaminta tijaabada WALLABY: galaxyada giraanta polar ee suurtagalka ah NGC 4632 iyo NGC 6156." Ogeysiisyada billaha ah ee Bulshada Astronomical Royal 525.3 (2023): 4663-4684.