Dib u soo kabashada Farxadda Ciyaarta si loo hagaajiyo Dhaqdhaqaaqa Jirka

Kaliya in yar oo dadka ku nool dunida Galbeedka ayaa helaya dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan maalin kasta. Iyadoo qaar badan ay u jeestaan ​​raad-raacayaasha jir dhiska, edbinta, ama qalabka jimicsiga guriga sida xalalka suurtagalka ah, Darryl Edwards wuxuu soo jeedinayaa in ay jirto doorasho ka fiican: dib u soo celinta raaxada ciyaarta.

Darryl, aasaasaha Habka Ciyaarta Aasaasiga ah, wuxuu ku biiray podcast si uu ugala hadlo faafitaanka fadhiidka ah ee saameeya dadka waaweyn iyo carruurta labadaba. Waxa uu ku dooday in ku tiirsanaanta tignoolajiyada iyo awoodda doonista oo keliya aysan xallin doonin dhibaatada. Taa beddelkeeda, wuxuu u ololeeyaa in la qaato dhiirigelinta gudaha ee ka timaadda ka-qaybgalka ciyaarta.

Inta lagu jiro podcast-ka, Darryl waxa uu bixiyaa talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida dib loogu soo celin karo ciyaarta nolosheena. Hal fikrad ayaa ah in la ururiyo taariikhda riwaayadda, taas oo ku lug leh dib u xasuusinta iyo u dabbaaldegga waqtiyadii farxadda lahaa ee ciyaarta ee naga soo maray. Waxa kale oo uu soo jeedinayaa in la isku duubo "dhaqdhaqaaqyada asaasiga ah" ee ku dayanaya habka xayawaanka iyo carruurtu u socdaan, iyo sidoo kale ka adkaanta cabsida ah in la eego nacasnimada marka sidaas la samaynayo.

Faa'iidooyinka ku jira in dhaqdhaqaaq badan lagu daro nolosheena ayaa ka baxsan caafimaadka jirka. Darryl wuxuu sharxayaa in sahaminta awoodeena iyo deegaankeena ciyaarta ay noo keeni karto farxad iyo dareen farxadeed. Xataa dhaqdhaqaaqyada aan caadiga ahayn waxa laga dhigi karaa kuwo aad u ciyaar badan, taas oo sahlaysa in dhaqdhaqaaqa lagu daro nolosheenna mashquulka ah ee dadka waaweyn.

Marka la kala hormariyo ciyaarta, shaqsiyaadku waxay heli karaan hab sii waara oo lagu raaxaysto si ay u kordhiyaan heerarkooda dhaqdhaqaaq jireed. Halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen dhiirogelin dibadda ah ama ay naftooda ku qasbi lahaayeen jimicsi, waxay taaban karaan farxadda gudaha ee ka timaadda ciyaarta. Dib u helida raaxaysiga ciyaartu waxay noqon kartaa qalab awood leh oo lagula dagaalamayo qaab nololeedka fadhiidka ah ee ku baahsan bulshada casriga ah.

Qeexitaanno:

1. Sedentariness: qaab nololeed lagu garto dhaqdhaqaaq jidheed oo aad u yar iyo wakhti dheer oo fadhi ama jiif ah.

2. Habka Ciyaarta Aasaasiga ah: hab fayow oo xooga saaraya dhaqdhaqaaqa dabiiciga ah iyo ciyaarta si loo kordhiyo heerarka dhaqdhaqaaqa jidhka.

