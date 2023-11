Wasakhowga Caaga ah ee Wabiyada: Waddo Khatar u ah Faafidda Cudurrada

By

Qashinka caaga ah ee wabiyada ayaa u adeega sida marinka cudurada halista ah, taas oo u oggolaanaysa inay u socdaan dhanka hoose, sida laga soo xigtay cilmi-baaris qotodheer. Cilmi-baadhistan oo laga sameeyay webi UK ah, ayaa daaha ka qaaday in caagadaha iyo ulaha alwaaxa ee la daadiyay ay abuuraan jawi ku habboon in ay noolaha noolaha ahi ku koraan, kuwaas oo ay suurtogal tahay in ay xafidaan bakteeriyada iyo fayrasyada sababa cudurrada ku dhaca bini’aadamka, isla markaana ka qayb qaata iska-caabbinta antibiyootiga.

Qoraaga hormuudka ah Vinko Zadjelovic oo ka tirsan Jaamacadda Antofagasta ee dalka Chile ayaa ku nuuxnuuxsaday natiijooyinka daraasaddan, isagoo leh, “Cilmi-baadhisteennu waxay soo jeedinaysaa in bacaha ku jira jidhka biyaha nadiifka ah ay fududeeyaan gudbinta cudur-sidaha iyo hiddo-wadaha iska caabbinta antibiyootiga, taas oo saamaynaysa caafimaadka aadanaha.

Khatarta iska caabbinta antibiyootiga ayaa si weyn ugu soo fool leh nidaamyada daryeelka caafimaadka adduunka. Sannadka 2019 oo keliya, caabuqyada u adkaysta antibiyootiga ayaa galaaftay nolosha dad lagu qiyaasay 2.7 milyan oo qof oo adduunka oo dhan ah. Waxaase naxdin leh, in tiradan la saadaalinayo inay cirka isku shareerto ilaa 10 milyan oo dhimasho sannadka 2050-ka, sida lagu sheegay daraasadda lagu daabacay joornaalka Microbiome.

Marka balaastiigu soo gasho biyaha, waxay ku dahaadhaa microbes daqiiqado gudahood. Si loo sii baadho, cilmi-baarayaashu waxay muquuniyeen muunado webiga Sowe, oo ka hooseeya warshadda biyaha wasakhda ah, muddo toddobaad ah. Daraasadu waxay soo saartay farqi weyn oo u dhexeeya bulshooyinka microbial ee laga helay agabyo kala duwan.

Waxaa xusid mudan, muunadaha biyaha ee la ururiyey Febraayo 2020 waxa ku jira cudur-sidaha bini'aadamka sida Salmonella, Escheria coli (E. coli), iyo Streptococcus, kuwaas oo ka masuul ah sababa cunaha strep. Tani waxay hoosta ka xariiqaysaa baahida degdega ah ee loo qabo dabagal adag oo lagu sameeyo dhirta biyaha wasakhda ah, sida uu iftiimiyay Zadjelovic.

Taa bedelkeeda, shaybaarrada caagga ah iyo alwaaxdu waxay soo jiiteen bakteeriyada "fursadaha" ah, oo ay ku jiraan Pseudomonas aeruginosa iyo aeromonas, oo loo yaqaan inay khatar ku yihiin shakhsiyaadka leh habka difaaca jirka. P. aeruginosa, gaar ahaan ku baahday isbitaallada oo mas'uul ka ah caabuqyada bukaannada, ayaa la ogaaday inay ku dhawaad ​​​​saddex jeer ku badan tahay balaastikada cimilada marka loo eego alwaax. Intaa waxaa dheer, balaastiigga cimiladu waxay muujisay faafitaanka hiddo-wadaha ee la xidhiidha iska caabbinta antibiyootiga.

Daraasadani waxay soo jeedinaysaa arrinta naxdinta leh ee wasakhowga caagga ah ee webiyada iyo saamaynta ay ku yeelan karto caafimaadka bulshada. Xeerarka adag iyo la socodka sareynta ee dhirta lagu daweeyo biyaha wasakhda ah ayaa muhiim u ah ka hortagga gudbinta cudurada halista ah ee hoosta. Maaddaama wabiyadu ay yihiin waddo muhiim ah oo bacaha lagu gaaro badaha adduunka, waxaa lama huraan ah in aan qaadno tallaabo degdeg ah oo lagula dagaallamayo dhibaatadan caalamiga ah.

FAQ

1. Waa maxay sababta wasakhowga caagga ah ee webiyada ay walaac u tahay?

Wasakhowga caagaga ah ee wabiyada ayaa keena walaac weyn sababtoo ah waxay u shaqeysaa sidii marinka cudurada halista ah. Microorganisms-ku waxay ku koraan qashinka caagga ah, kordhinta khatarta cudurrada iyo iska caabbinta antibiyootiga.

2. Waa maxay saamaynta ay ku yeelan karaan caafimaadka aadanaha?

Ulaha alwaaxda ah ee lagu daadiyo webiyada waxay qaadi karaan bakteeriyada iyo fayrasyada loo yaqaan inay sababaan cudurrada aadanaha, oo ay ku jiraan caabuqyada u adkaysta antibiyootiga. Tani waxay khatar weyn ku tahay caafimaadka aadanaha.

3. Sideen wax uga qaban karnaa arrinta wasakhowga caagga ah ee webiyada?

Si wax looga qabto arrinta wasakhowga caagga ah ee webiyada, la socoshada adag ee dhirta lagu nadiifiyo biyaha wasakhda ah waa lagama maarmaan. Intaa waxaa dheer, fulinta qawaaniinta lagu dhimayo qashinka balaastikada ah iyo kor u qaadista dhaqamada waara waxay kaa caawin karaan yaraynta dhibaatada.

4. Sidee bay balaastii cimiladu uga qayb qaadataa iska caabbinta antibiyootiga?

Caagagga cimilada leh, oo u eg burburka caagga dabiiciga ah, ayaa muujiyay faafitaanka hiddo-wadaha ka mas'uulka ah iska caabbinta antibiyootiga. Natiijooyinkani waxay muujinayaan doorka wasakhowga caagga ah ee faafinta hiddo-wadaha iska caabbinta antibiyootiga.