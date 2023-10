Dhirtu way isgaadhsiin karaan oo midba midka kale uga digayaa khatarta, Daraasad ayaa la ogaaday

Daraasad cusub oo lagu daabacay Nature Communications ayaa daaha ka rogtay sida geedaha dhulka ku yaal ay u wada xiriiraan ugana digaan midba midka kale khatarta. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in dhirta dhaawacantay ay sii daayaan isku-dhisyo kiimiko ah oo geli kara unugyada dhirta caafimaadka qaba, taas oo kicinaysa jawaabaha difaaca ee unugyadeeda. Daahfurkaani wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa xoojinta dhirta ka hortagga weerarrada cayayaanka ama abaarta.

Fikradda "hadalka" geedaha ayaa markii ugu horreysay la baadhay 1980-meeyadii markii saynisyahannadu ay arkeen in geeduhu soo saaraan kiimikooyin si ay uga hortagaan cayayaanka marka la soo weeraro. Waxa xiiso leh, geedo caafimaad qaba oo isku nooc ah oo ku yaal meel u dhow ayaa sidoo kale soo bandhigay difaac kiimikaad oo isku mid ah, xitaa iyada oo aan xidid la lahayn geedaha dhaawacan. Tani waxay soo jeedisay in geedaha ay ku wada xiriiraan hawada, dhacdo loo yaqaan dhegeysiga dhirta.

Afartankii sano ee la soo dhaafay, in ka badan 30 nooc oo dhir ah ayaa la arkay iyaga oo ku hawlan isgaarsiinta unug-ilaa-unug iyada oo la sii daayo xeryahooda dabiiciga ah ee kacsan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda, ma cadda isku-dhafka muhiimka ah iyo sida ay u dareemayaan dhirta.

Daraasaddii u dambaysay waxay iftiimisay su'aalahan iyada oo gacanta lagu jajabiyey caleemaha, diirayna lagu dhejiyay khardal Carabidopsis ama dhirta yaanyada. Tani waxay kicisay sii daynta caleenta cagaaran ee kala duwan, kuwaas oo ku faafay dhirta caafimaadka leh. Kooxdu waxay hidde ahaan wax ka beddeleen dhirta caafimaadka qabta si ay ion-ka kaalshiyamku fluoresced marka la hawlgeliyo gudaha unugyada gaarka ah, taasoo u oggolaanaysa inay la socdaan jawaabaha dhirta.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in laba kaliya oo caleenta cagaaran oo gaar ah ay u muuqdeen inay kordhiyaan ion-yada calcium ee unugyada dhirta caafimaadka leh. Calaamadeynta kalsiyumka ee dhirta waxay door ka ciyaartaa kicinta jawaabaha difaaca, sida caleemaha xidhitaanka ama dheefshiidka cayayaanka. Kooxda ayaa sidoo kale ogaatay in xeryahooda lagu nuugay stomata, taas oo u oggolaanaysa dhirta in ay isweydaarsadaan gaas inta lagu jiro photosynthesis, taas oo muujinaysa in ay galaan unugyada gudaha ee geedka.

Fahamkan cusub ee la helay, saynisyahannadu waxa ay rumaysan yihiin in ay suurtogal tahay in laga tallaalo dhirta khataraha iyo walbahaarka iyaga oo u soo bandhigaya xeryahooda la xidhiidha. Tani waxay hoos u dhigi kartaa baahida loo qabo sunta cayayaanka ee beeraha waxayna ka dhigi kartaa dhirta kuwo adkeysi u leh abaarta.

Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo sababta kaliya ee xeryahooda gaarka ah ay kiciyaan calaamadaha calcium iyo in la aqoonsado reseptors ee dhirta la falgala xeryahooda.

Guud ahaan, daraasaddan ayaa bixinaysa fikrado muhiim ah oo ku saabsan isgaarsiinta dhirta waxayna furaysaa fursadaha horumarinta xeeladaha si looga ilaaliyo dhirta waxyeellada ka hor intaysan dhicin xitaa.

