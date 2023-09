Dheemman casaan ah: Daaha ka qaadida Asalka Dhagaxyada dhifka ah iyo kuwa qiimaha leh

Cilmi-baarayaal Australian ah oo ka socda Jaamacadda Curtin ee Perth ayaa sameeyay daah-furnaan la taaban karo oo ku saabsan asalka dheeman casaanka ah. Dhagaxyada qaaliga ah ee dhif iyo naadirka ah, ee loo yaqaan midabkooda casaanka ah, ayaa la ogaaday in ay samaysteen in ka badan 1.3 bilyan oo sano ka hor intii lagu jiray kala jabkii qaarad hore. Dheemanka casaanka ah, oo dhab ahaantii waxyeello u geystay dheeman oo leh muraayad qalloocan oo crystal ah, waxay bixiyaan qurux gaar ah oo ku yimaada qiimo.

Inta badan dheeman casaanka ah ee adduunka, in ka badan 90 boqolkiiba, waxay ka yimaadeen macdanta Argyle ee hadda xiran ee Galbeedka Australia. Kunkii GEMS, in yar oo kaliya ayaa ahaa dhagxaanta casaanka ah ee aadka loo raadinayo. Kooxda cilmi-baadhista ee uu hoggaamiyo Dr. Hugo Olierook waxay ku qiyaaseen in dheemantan loo riixay xagga dhulka oogada intii lagu jiray dhimashadii Nuna, oo ka mid ahayd qaaradaha ugu horreeya. Tani waxay soo jeedinaysaa in isgoysyada qaaradaha ee qadiimiga ahi ay hayn karaan wax badan oo ka mid ah dhagaxyadan firfircoon.

Dheemanka Argyle wuxuu sameeyay qoto dheer oo dhulka hoostiisa ah oo u dhow xididdada qaaradaha ee deggan. Sida dhulalku isku dhaceen si ay u sameeyaan Nuna, cadaadiska ka dhashay meel u dhow cidhifka waqooyi-galbeed ee Australia ayaa sababay in dheemantii mar cadayd ay midabbada beddesho. Cilmi-baaris ay sameeyeen Dr. Robert Pidgeon iyo kooxdiisii ​​dabayaaqadii 1980-aadkii ayaa soo jeediyay in qaraxa dheemanka keenay dusha sare uu dhacay qiyaastii 1.2 bilyan oo sano ka hor. Si kastaba ha ahaatee, saxnaanta qiyaastan ayaa la iswaydiiyay iyadoo ay ugu wacan tahay isbedelada suurtagalka ah ee uu sababay haro qadiimi ah.

Isticmaalka tignoolajiyada sare ee laysarka, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay soo saaraan qiyaas sax ah oo da'da dhagaxyada Argyle. Falanqeyntoodu waxay daaha ka qaaday in qaraxu dhacay ku dhawaad ​​1.3 bilyan oo sano ka hor, taasoo la jaanqaadaysa waqtigii Nuna kala go'ay. Qafiifinta cidhifka qaarada inta lagu guda jiro kala-goyntan waxay u badan tahay inay fududaysay dhaqdhaqaaqa magma-dheemanka leh ee dusha sare.

Xidhiidhka ka dhexeeya dildilaaca qaarada iyo samaynta dheeman ma aha fikrad cusub laakiin weli waa mawduuc doodeed. Daraasadda cusubi waxay gacan ka geysataa faham wanaagsan oo ku saabsan sida jebinta supercontinent ay u kicin karto dillaacyada dheeman-ka hodanka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira su'aalo aan wali laga jawaabin oo ku saabsan kaarboonka badan ee lagama maarmaanka u ah samaynta dheemanka Argyle.

Cilmi-baadhistani waxay ka dhigan tahay tallaabo muhiim ah oo lagu daah-furay geeddi-socodkii kakan ee horseeday abuurista dheeman casaanka ah ee gaarka ah iyo qiimaha leh ee Argyle. Daraasado dheeraad ah ayaa wali loo baahan yahay si loo helo faham dhamaystiran oo ku saabsan nidaamkan qadiimiga ah. Sida dhinacyo badan oo dabiiciga ah, yaababku waa hubaal inay sii wadaan soo ifbaxa.

