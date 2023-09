Sahaminta Adduunka qariibka ah ee isku-xidhka: Kala-guurka Wajiga ee Macluumaadka

By

1935kii, Albert Einstein iyo Erwin Schrödinger waxay isku heleen khilaaf ku saabsan dabeecadda dhabta ah. Einstein wuxuu aaminsanaa mabda'a deegaanka, kaas oo sheegaya in wax dhacdo ah oo ka dhacay hal meel aysan isla markiiba saameyn karin meel fog. Dhinaca kale, Schrödinger, waxa uu daah-furay isku-duubni, oo ah arrin ku jirta makaanikada quantum-ka oo ay laba qaybood isku xidhmaan oo masiirkoodu noqdaan kuwo isku xidhan.

In kasta oo Einstein uu ka helay isku-duubnida mid aan degganayn oo uu ku dooday inay ku xad-gudbayn fikraddiisa deegaanka, physicists maanta waxay u fahmeen si ka duwan. Waxay hadda og yihiin in isku-duubnigu aanu lahayn saamayn fog ama awood uu ku keeno natiijo gaar ah oo fog. Taa beddelkeeda, waxay qaybin kartaa oo keliya aqoonta natiijadaas. Tijaabooyinka isku-duubnidu waxay noqdeen kuwo joogto ah sannadihii u dambeeyay, waxayna ku guuleysteen abaalmarinta Nobel Prize.

Laakin waxaa jira wax ka badan oo is-dhexgal ah oo aan ka ahayn kaliya labo qaybood oo qurub ah. Cilmi-baaris dhowaan la sameeyay ayaa daaha ka qaaday in isku-duubnidu ay ku faafi karto kooxo qaybo ka mid ah, samaynta shabakad qallafsan oo lama filaan ah. Shabakaddan waxa khalkhal gelin kara cabbirro soo noqnoqda, taas oo keenaysa in isku-xidhkii la burburiyo oo ay ka hortagto in shabakadu samaysato. Dhakhaatiirta cilmiga fiisigiska waxay ku magacaabeen kala-guurkan laga soo bilaabo gobolka webka una gudbaya gobolka no-web sida marxaladda kala guurka ee macluumaadka.

Si loo sii fahmo marxaladdan kala-guurka ah, kooxo badan oo physicists ah ayaa sameeyay tijaabo-maskaxeed iyagoo isticmaalaya kombuyuutarrada quantum. Tijaabooyinku waxay ujeedadoodu ahayd in lagu cabbiro sida cabbirada laftoodu u saameeyaan socodka macluumaadka. Isku-dheellitirka jilicsan ee u dhexeeya isku-duubnaanta iyo cabbirka ayaa la xaqiijiyay, taasoo keentay cilmi-baaris dheeraad ah oo lagu sameeyay suurtogalnimada is-dhexgalka iyo is-dhexgalka cabbirka.

Hal wada shaqayn ayaa ku turunturooday kala-guurka isku-xidhka intii lagu jiray wada-sheekaysi ku saabsan pudding dhegdheg leh. Physicists Brian Skinner iyo Adam Nahum waxay ka wada hadlayeen xidhiidhka ka dhexeeya isku-duubnida iyo macluumaadka. Waxay garwaaqsadeen in cabbiraadda walxaha isku xidhan ay yarayn karaan jaahilnimada ku saabsan xaaladda qaybaha kale. Qadarka uu cabbirku ku yareeyo jahliga waxaa loo yaqaannaa entropy entanglement, oo lagu cabbiro xoogaa yar.

Skinner iyo Naxuum waxay fikraddan ku kordhiyeen silsilad qaybo ah, halkaas oo isku xidhiddu ay ka soo booddo qayb ilaa tan xigta. Waxay ogaadeen in entropy-ga isku-xidhku uu ku siin karo aragti ku saabsan sida buuxda ee silsiladdu u xidhan tahay. Beddelka wakhtiga cabbiraadda, waxay ogaadeen marxaladda kala-guurka ee gobolka shabakada una gudbaya xaalad-web.

Cilmi-baadhistani waxay muujinaysaa kakanaanta iyo suurtagalnimada isku-xidhka adduunka makaanikada quantum-ka. Waxay muujinaysaa in isku-duubnidu ay jiri karto in ka badan laba qaybood oo qayb ah waxayna leedahay saameyn fog oo qaybinta iyo qaab-dhismeedka macluumaadka.

Qeexitaanno:

– Isku-xidhka: Mechanics-ka quantum-ka, is-dhex-xidhashadu waa dhacdo ay laba qaybood isku xidhmaan oo ay masiirkoodu noqdaan kuwo isku xidhan.

– Degaan: Mabda’a deegaanku waxa uu dhigayaa in wax dhacdo ah oo ka dhacay hal meel aanay isla markiiba saamayn ku yeelan karin meel fog.

– Marxaladda kala-guurka: Fiisigiska, kala-guurka wejiga waxa loola jeedaa isbeddelka xaaladda maaddada, sida dareeraha iyo adkaha.

Entanglement Entropy: Entanglement entropy waxa ay qiyaastaa isku xidhka laba shay ama cadadka macluumaadka ku saabsan shay ku kaydsan meel kale.

Ilo:

- Isha asalka ah: Maqaalka Quanta Magazine ee Natalie Wolchover

– Ma jiraan ilo dheeraad ah oo la bixiyay