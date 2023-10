Dayax madoobaad qayb ka mid ah ayaa dhici doona Oktoobar 28-29, 2023

By

Dhacdada cirka ayaa lagu wadaa inay dhacdo Oktoobar 28-29, 2023, iyadoo qayb kamid ah dayaxa la filayo inuu dhaco. Dhacdadan, oo sidoo kale loo yaqaanno dayax-madoobaadka penumbral, waxay dhacdaa marka qorraxda, dhulka, iyo dayaxu ay isla jaan-qaadaan si uu dhulku hadh uga dhigo dayaxa, taasoo keenta inuu u muuqdo mid madow.

Inta lagu jiro qorrax-madoobaadkan, kaliya qayb ka mid ah dayaxa ayaa dabooli doona hadhka dhulka, taas oo keenta in qayb ka mid ah dhalaalkiisii ​​caadiga ahaa uu yaraado. Waxaa muhiim ah in la ogaado in dayax-madoobaadka noocan ahi uu ka duwan yahay dayax-madoobaadka guud, halkaas oo dayaxa uu gebi ahaanba daboolay hadhkii dhulka.

Dayax-madoobaadka qayb ka mid ah ayaa la filayaa inuu ku dhaco muddo saacado ah, iyadoo muuqaalka ugu sarreeya uu dhaco fiidkii dambe ama subaxda hore iyadoo ku xidhan wakhtiga waddanka. Dalka Hindiya, Dayax-madoobaadku waxa uu bilaabmayaa habeenka 28-ka Oktoobar, waxana uu sii socon doonaa subaxda hore ee 29-ka Oktoobar.

Kormeerayaasha Hindiya waxay heli doonaan fursad ay ku marag kacaan dayaxu si tartiib tartiib ah u luminayo iftiinkiisa marka uu galo hooska dhulka. Dhacdadani waxa ay xasuusin u tahay dhacdooyinka cajiibka ah ee samada ee ka dhaca koonkeena waxa ayna fursad gaar ah u siinaysaa dadka xiiseeya xiddigiska iyo kuwa xiiseeya xiddigiska si ay u eegaan ugana qiimeeyaan waxyaabaha yaabka leh ee nidaamka qoraxdayada.

Waxaa muhiim ah in la qaato taxadar sax ah marka la eegayo dayax-madoobaadka si aad indhahaaga uga ilaaliso fallaadhaha tooska ah ee qorraxda. Isticmaalka muraayadaha qorrax-madoobaadka ama filtarrada kale ee la ansixiyay ayaa lagula talinayaa si looga hortago waxyeello kasta oo suurtagal ah oo ku iman karta araggaaga.

Markaa calaamadee jadwalkaaga fasaxa usbuuca ee Oktoobar 28-29, 2023, oo waqti qaado si aad u markhaati kacdo quruxda quruxda badan ee dayaxa qayb ka mid ah madoobaadka. Waa fursad aad kula xidhiidho dunida dabiiciga ah oo aad la yaabto yaababka yaabka leh ee uu koonkeenu bixiyo.

– Waxbarashada Hindiya | Wararkii ugu dambeeyay ee Waxbarashada | Wararka Waxbarashada Caalamka | Wararkii ugu dambeeyay ee waxbarashada (ilo)

– National Aeronautics and Space Administration (NASA) (ilo)