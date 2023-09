Dulin-ku-nooleyaashu waxay maamulaan Qudhaanjadu si ay u fuulaan daabka cawska, saynisyahannadu waxay ogaadeen

By

Saynis yahano ka tirsan jaamacadda Kobanheegan, qaybteeda culuumta dhirta iyo deegaanka, ayaa cilmi-baadhis cajiib ah ka sameeyay hargabka beerka ee lancet, oo ah nooc dulin ah. Hargabyadani waxay leeyihiin awood cajiib ah oo ay ku xakameeyaan qudhaanjada oo ay ka dhigaan inay kor iyo hoos u fuulaan cawska, taasoo kordhinaysa fursadaha hargabka ay cunaan xayawaanka waaweyn.

Wareegga nolosha ee hargabka beerka lancet wuxuu bilaabmaa marka ukuntooda ay soo saaraan lo'da oo ku dhammaadaan caws. Snails ayaa dhuuqa ukumahan, halkaas oo ay u koraan dirxiyo oo ay u tarmaan si jinsi ah. Silsiladu waxay uga jawaabaan faafitaanka iyagoo samaynaya fiix agagaarka gooryaanka, kuwaas oo marka dambe la eryo sidii kubbado dhoobo ah. Iyaga oo aan ka warqabin, Qudhaanjadu waxay isticmaashaa kubbadaha caatada ah oo ay la socdaan dirxiga gooryaanka.

Marka ay gudaha qudhaanjada gasho, dirxiyadu waxay u guuraan caloosha qudhaanjada ama maskaxdeeda. Kuwa maskaxda gaadha ayaa xakameynaya, iyagoo ku amraya quraanjada inay korto cawska oo ay ku qabato. Dabeecaddani waxay u fududaynaysaa in xayawaanka waaweyni ay si lama filaan ah u galaan qudhaanjada iyo dulinkeeda. Gudaha martigeliyaha kama dambaysta ah, dirxiyadu way bislaadaan oo waxay ukun dhigaan beerka martida loo yahay, iyagoo dhammaystiraya wareegga.

Cilmi baadhayaal ku baarayay Qudhaanjada cudurka qabta oo ku nool Kaymaha Bidstrup ee Denmark waxay ogaadeen in heerkulku uu door weyn ku leeyahay hab-dhaqanka Qudhaanjada. Maalmo qabow, qudhaanjadu waxay ku hadhay cawska, laakiin maalmaha kulul, way soo degtay. U fiirsashadani waxay soo jeedinaysaa in gooryaanku ay inta badan maamulaan qudhaanjada habeenkii iyo saacadaha subaxda. Natiijadu waxay xoogga saaraysaa kakanaanta dabeecadda dulin waxayna muujineysaa baahida loo qabo cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan goobtan.

In kasta oo ay naadir tahay, haddana bini'aadamku waxay marmar ku qaadi karaan dulinnadan. Xaaladahan oo kale, beerka iyo xiniinyaha ayaa laga yaabaa inay soo gaaraan waxyeelo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in aadanuhu aysan ahayn martigeliyaha aasaasiga ah ee hargabka beerka lancet.

