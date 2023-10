James Webb Space Telescope wuxuu helay boqolaal walxood oo sabbaynaya meeraha xorta ah ee ku jira Orion Nebula

By

Telescope James Webb Space Telescope (JWST) ayaa daahfur yaab leh ka sameeyay Orion Nebula. Indho-indhayn ay samaysay Kamaradda Infrared-ka-Dhow ee JWST (NIRCam) ayaa daaha ka qaaday in ka badan 500 oo walxood oo meeraha-mass ah oo si xor ah u sababbaynaya, oo sidoo kale loo yaqaanno “meerayaasha rogue,” oo dhex wareegaya nebula. Waxa xitaa ka sii xiiso badan waa in ku dhawaad ​​40 ka mid ah walxahan ay ku jiraan lammaane ballaadhan, oo ka soo horjeeda aragtiyaha hadda jira ee samaynta meerayaasha rogue.

Walxaha meeraha-maskaxda leh ee xorta ah ee aan ku wareegin xiddigta ayaa hore loo arkay, laakiin weligood tiro intaas le’eg ayaa la arkay. Walxahani wali waa da'yar oo dhalaalaya kulaylka ka imanaya samayntooda. Waqti ka dib, way qaboojin doonaan oo way ka lumi doonaan aragtida.

Waxa jira laba mala-awaal oo jira oo samaynta meerayaashan qallafsan. Mid ayaa soo jeedinaya in ay si toos ah uga soo dumaan oo ay si toos ah uga soo ururaan daruur molecular oo xiddig-samaysa, si la mid ah xiddigaha laftooda. Midda kale waxay soo jeedinaysaa inay ku wareegaan hareeraha xiddigaha da'da yar iyada oo la adeegsanayo dardargelinta asaasiga ah ka dibna laga eryo xoogaga cufisjiidka iyo dhawaaqyada.

Samuel Pearson, oo ah cilmi-baare ka tirsan wakaaladda hawada sare ee Yurub (ESA) iyo qoraaga hormuudka u ah daabacaad horudhac ah oo ku saabsan indha-indheynta cusub, ayaa aaminsan in isku-darka labada habraac ay u badan tahay inay mas'uul ka yihiin inta badan walxaha meeraha-mass-ka ah ee Orion Nebula. Si kastaba ha ahaatee, lamaanaha binary-ga ayaa caqabad ku ah sharaxaaddan. Pearson waxa uu walxahan ula jeedaa JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects) oo waxa uu u arkaa wax sir ah.

Dhibka haysta JuMBO-yada waa baaxaddooda. Qaababyadu waxay saadaaliyaan in tirada ugu yar ee shay-mass Planetary-mass si toos ah looga sameeyay daruur molikula ah ay tahay in ay saddex jeer ka badan tahay Jupiter. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah JuMBO-yada la ogaaday waxay leeyihiin tiro ka yar xadkan ugu yar. Intaa waxaa dheer, helida iyaga oo laba-labo-labood ah waxay ku kordhinaysaa halxiraalaha.

Laba sharraxaad oo suurtagal ah ayaa la soo jeediyay. Mid ayaa soo jeedinaysa in shaqada bilowga ah ee mass, taas oo sharraxaysa qaybinta tirada xiddigaha marka dhalashada, ay ku fidsan tahay tiro aad uga yar intii hore loo fahmay. Suurtagalnimada kale waa in JuMBO-yada laga saaray nidaamyada meeraha.

Qaab ay soo jeediyeen Rosalba Perna oo ka tirsan Jaamacadda Stony Brook iyo asxaabteeda ayaa soo jeedinaya in laba meere oo meerayaal ah oo nidaam ku jira laga saari karo haddii ay isla jaan qaadaan oo ay la kulmaan kulan dhow oo ay la yeeshaan xiddig u dhow. Meereyaashan aadka u waaweyn waxa ay ka samaysan karaan masaafo aad u fog xiddigahooda, xataa waxa ka baxsan 50 unug oo xiddigiyayaal ah.

Natiijooyinka ku jira Orion Nebula waxay la jaan qaadayaan saadaasha uu sameeyay Aleks Scholz oo ka tirsan Jaamacadda St Andrews. Scholz waxa uu filayey in JWST ay ogaan doonto tiro aad u tiro badan oo meerayaasha rogue-ga ah oo hooseeya oo ku jira rucubyada xiddigaha da'da yar.

Si loo sii baaro JuMBOs, Pearson iyo Mark McCaughrean, lataliyaha sare ee ESA ee sayniska iyo sahaminta, qorshaynayaan isticmaalka JWST's Spectrometer-ka Infrared dhow (NIRSpec) daraasad mustaqbalka ah. Indho-indhayntani waxay bixin doontaa tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan heerkulka walxaha, cufnaanta dusha sare, iyo isku-dhafka jawiga. Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay ka raadin doonaan walxaha meeraha-mass-ka ah ee kutlada xiddigaha da'da yar, NGC 2244, si ay u helaan fikrado badan oo ku saabsan samayntooda.

Inkasta oo wax yar laga og yahay walxahan meeraha-mass-ka ah, Pearson wuxuu soo jeedinayaa in ay jiri karaan wax badan oo iyaga ka mid ah galaxy Way ka badan yihiin xiddigaha. Su'aasha ah sida loo qeexo sida meerayaasha, cawl-bunni ama wax kale ayaa weli furan, laakiin Pearson wuxuu iska ilaaliyaa in lagu qabsado qaybaha qeexida wuxuuna doorbidaa inuu diirada saaro sayniska xiisaha leh ee ka dambeeya.

