Dhacdo dahsoon ayaa Bedeshay Mawduuca Madow ee Galaxy-keena, Daraasaddu waxay muujisay

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in buro weyn oo madow oo aan la arki karin ay sababtay qallooc weyn oo ku yimid qaabka galaxyadayada. Iyadoo saynisyahannadu ay markii hore rumaysnaayeen in Jidka Caano-mareenku uu ahaa saxan fidsan oo leh laba gacmood oo wareeg ah, haddana cabbirro la sameeyay qarnigii la soo dhaafay ayaa daaha ka qaaday foorar aan la sharraxin. Dagaalku wuxuu inta badan ka dhacaa xudduudaha galaxyada, halkaas oo gobollo gaar ah ay qulqulaan halka kuwa kalena ay kor u kacayaan, taasoo ka dhigaysa muuqaal jilicsan oo jajaban.

Sawirada kumbuyuutarka ee ay sameeyeen cilmi-baarayaashu waxaa laga yaabaa inay daaha ka qaadeen sababta ka dambeysa dhacdadan. Jilidyadu waxay si maldahan u muujinayaan dhacdo dahsoon oo khalkhal galisay isku xidhka galaxyadayada halo aan la arki karin ee walxaha mugdiga ah. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Nature Astronomy Sebtember 14-keedii, ayaa muujisay cadaymo soo jiidasho leh oo muujinaya in Galaxy-gayagu uu ku dhex daboolan yahay xaalad mugdi ah oo janjeersan.

Maaddada mugdiga ah waa nooc aan qarsoonayn oo ka kooban qiyaastii 85% wadarta guud ee uunka. In kasta oo aanay si toos ah ula falgelin iftiinka oo ay ahaanayso mid aan la arki karin, haddana saamayntiisa cufisjiideed waa la arki karaa. Maadada mugdiga ah ayaa mas'uul ka ah in ay ku dardargeliso xiddigaha xawaaraha aan caadiga ahayn marka ay ku wareegaan xarumaha galactic, oo ay leexiyaan iftiinka xiddigaha fog, iyo qaabeynta halo galactic ah ee Waddada Caano.

Galactic halo waxa ay tilmaamaysaa baaxad weyn oo xiddigo ah oo u sabbaynaya sida caleemaha balli walxeed mugdi ah, oo ku yaal meel ka shisheeya gacmaha wareegsan ee Jidka Caano. Baadhitaanadii u dambeeyay ee la isticmaalay dayax gacmeedka Hay’adda Hawada Yurub ee Gaia ayaa muujisay in xiddigaha ku dhex jira galactic halo ay si gaar ah u khaldan yihiin.

Isku dayga lagu fahmo raadka halo-dheellitir la'aaneed ee halo mugdiga ah, xiddigiyayaashu waxay adeegsadeen moodooyinka kumbuyuutarka si ay u abuuraan galaxyo da'yar oo u eg Jidka Caano. Qaabka waxaa ku jiray arrin mugdi ah oo halo u janjeersatay 25 darajo marka loo eego saxanka. Ka dib markii ay ku ekaayeen galaxyada muddo 5 bilyan oo sano ah, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in qaabkoodu uu u ekaado galaxyadayada ilaa xad.

Sababta ka dambeysa is-waafajinta khaldan ee arrinta mugdiga ah ee halo weli ma cadda. Si kastaba ha ahaatee, tusaalooyinka ay sameeyeen cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in ay u badan tahay natiijada shil weyn, oo suurtagal ah in ay ku lug yeeshaan galaxyo kale oo ku dhaca annaga. Isku dhacani waxa uu sababi karayay in halo madaw uu kor u kaco ilaa 50 darajo ka hor inta aanu si aayar ah u soo degin kor u kaca 20-degree ee uu hadda joogo.

Ilo:

"Bur aad u weyn oo ah arrin mugdi ah oo aan la arki karin ayaa galaxyadayada ka leexisay qaab ahaan"

"Arrinta mugdiga ah waxay ku dhismi kartaa gudaha xiddigaha dhintay - oo leh cawaaqibyo qarxa"