Baaritaanka NASA ee OSIRIS-REx ayaa si guul leh u sameeyay habab sax ah oo sax ah, taas oo keentay in ay hal tillaabo u dhawaato in ay keento muunadeeda asteroid-ka Sebtembar 24-keeda. Baadhitaanka ayaa fuliyay matoor kooban oo gubtay Axadii, taas oo keentay isbeddel xawaare dhan 7 inji (17.8 sentimitir) daqiiqadii. Hawshani waxa ay hagaajisay meesha ay ku soo degtay ee kaabsulka muunada, iyada oo u dhaqaaqday bari in ku dhow 8 mayl (12.5 kiiloomitir) gudaha aagga degitaanka ee la sii go'aamiyay ee Tijaabada iyo Tabobarrada Utah ee Waaxda Difaaca.

Hawsha sixitaankan waxa ay raacday maneuver muhiim ah oo dejinta koorsada 10-kii Sebtembar, kaas oo ujeedadiisu ahayd in la sii daayo muunada muunada Sebtembar 24-keedii oo joog sare ah 63,000 mayl (102,000 km) dhulka ka sarreeya. Waqtigan xaadirka ah, baaritaanku wuxuu u jiraa qiyaastii 1.8 milyan mayl (2.8 milyan km) dhulka wuxuuna ku soo socdaa xawaare dhan 14,000 mph (23,000 kph).

Hawlgalka OSIRIS-REx, oo bilaabay Sebtembar 2016 iyada oo loo qoondeeyey $ 1 bilyan, ayaa loo diray si ay u daraaseeyaan asteroid Bennu ee u dhow Earth. Sannado badan oo indho-indhayn ah ka dib, waxay si guul leh uga soo ururisay qiyaastii 8.8 wiqiyadood (250 garaam) oo walxo ah oogada Bennu bishii Oktoobar 2020.

Marka ay dhulka ku soo noqoto, muunada waxa la geyn doonaa xarunta NASA ee Johnson Space Center ee Houston, halkaas oo lagu daabici doono laguna kaydin doono. Qaar ka mid ah qalabka asteroid-ka ayaa loo qaybin doonaa saynisyahano adduunka oo dhan ah si ay u daraaseeyaan nidaamka hore ee qorraxda iyo doorka suurtagalka ah ee asteroids-ka carbon-ka ah sida Bennu soo ifbaxa nolosha Dhulka. Saynis yahanadu waxay rumaysan yihiin in asteroids-kani ay keeni karaan isku-dhisyo dabiici ah, oo ah dhismooyinka muhiimka ah ee nolosha, dhulka iyada oo loo marayo saameyn hore.

Iyadoo kaabsoosha soo laabashadu ay u socoto Dhulka, dayax gacmeedka ugu weyn ee OSIRIS-REx ayaa sii wadi doona hawshiisa. Waxay u sii socon doontaa dhinaca asteroid-ka kale ee khatarta ah, Apophis, oo ku guda jira hawlgal dheer oo loo yaqaan OSIRIS-APEX, oo la qorsheeyay 2029.

