Hawlgalka NASA ee OSIRIS-REx wuxuu u dhow yahay Dhulka oo wata Muunaha Asteroid-ka Qaaliga ah

By

Dayax gacmeedka NASA ee OSIRIS-REx ayaa ku soo xidha dhulka dushiisa isagoo wata shixnad qaali ah oo sambabada asteroidka ah. Dhaqdhaqaaq halis ah, dayax-gacmeedku waxa uu eryay kontoroolka hab-dhaqanka, isaga oo ku hagaajinaya xawaarihiisa 0.5 mph si loo hubiyo soo laabasho guul leh. Sixitaan yar la'aanteed, baaritaanka iyo xamuulka asteroid-ka ayaa seegi lahaa Dhulka.

Hawlgalka OSIRIS-REx wuxuu ku lug leeyahay ururinta wasakh iyo muunadaha quruurux ee asteroid Bennu, kaas oo cabbiraya qiyaastii 1,650 cagood oo ballac ah. Dayax gacmeedku waxa uu soo ururiyay ku dhawaad ​​8.8 wiqiyadood (250 garaam) oo walxo ah intii uu ku guda jiray booqashadiisa Bennu bishii October 2020. Saambaladan qaaliga ah waxa dhulka lagu geyn doonaa kaabsal subaxda Sebtembar 24.

Kaabsoosha soo laabashada ayaa la filayaa inay ku degto aag cayiman oo cabbiraysa 36 mayl 8.5 mayl dhinaca Imtixaanka Utah iyo Range Tababarka, koonfur-galbeed ee Salt Lake City. Soo degidu waxay dhici doontaa qiyaastii 13 daqiiqo ka dib marka la sii daayo kaabsulka, iyadoo dayaxgacmeedku raacayo xawli iyo xagal sax ah.

Muunadaha asteroid-ka ee la soo ururiyay waxay qiimo weyn u yeelan doonaan saynisyahannada adduunka oo dhan. Markay daraaseeyaan muunadahan, cilmi-baarayaashu waxay rajeynayaan inay helaan aragti ku saabsan samaynta iyo horumarka nidaamka qorraxdeena. Intaa waxaa dheer, maaddadu waxay iftiimin kartaa doorka asteroids-ka carbon-ka sida Bennu ee bixinta qaybaha lagama maarmaanka u ah nolosha Dunida.

Hadda, dayax-gacmeedka OSIRIS-REx waxa uu dhulka u jiraa ilaa 4 milyan oo mayl, isaga oo ku socda xawaare dhan 14,000 mph. Kooxda hawlgalku waxa laga yaabaa inay sameeyaan hal toogasho oo kale Sebtembar 17 haddii loo arko inay lagama maarmaan tahay. Waxaa muhiim ah in la ogaado in kaliya kaabsal muunada ah uu ku soo laaban doono Earth, halka dayaxgacmeedku uu sii wadi doono safarkiisa ku wajahan Apophis asteroid hawlo dheerad ah, iyada oo la qorsheynayo in uu yimaado 2029.

Ilo:

– Saraakiisha NASA ayaa soo dhajiyay barta internetka Sebtember 11

- Sawirka Xarunta Duulimaadka Hawada ee Goddard ee NASA: Soo noqoshada dhulka ee dayax gacmeedka OSIRIS-REx iyo muunadda kaabsal.