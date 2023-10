Qubayska Meteor Orionid: Dhacdo Cirka ah oo Cajiib ah

Roobabkan meteor-ka ee Orionid, oo ay NASA ku tilmaantay mid ka mid ah roobabka ugu quruxda badan sanadka, ayaa lagu wadaa in ay heerkoodu sarreeyo maalmaha soo socda. Waxaa loo yaqaannaa dhalaalkooda iyo xawligooda, saadaasha hawada Oronids waxay ku socdaalayaan xawli ku socda 148,000 mayl saacaddii ama 41 mayl ilbiriqsikii. Qaar ka mid ah saadaasha hawada ayaa ka tagaya tareeno dhalaalaya oo ka samaysan burbur, taas oo ku daraysa quruxda muuqaalka samada.

Sida laga soo xigtay NASA, saadaasha hawada waxaa habayn doona qaar ka mid ah xiddigaha ugu iftiimaya cirka habeenkii, taasoo soo jiidasho leh u noqon doonta goob-joogayaasha. Qubaysku wuxuu bilaabmay Sebtembar 26-keedii wuxuuna socon doonaa ilaa Noofambar 22-keeda, laakiin heerka ugu sarreeya ayaa la filayaa Oktoobar 21-keeda. Inta lagu jiro wakhtigan, daawadayaasha ku jira cirka aan dayax lahayn waxay filan karaan inay arkaan agagaarka 23 meteors saacaddii.

Roobka meteor-ka ee Orionid wuxuu dhacaa sannad kasta marka dhulku maraayo meel bannaan oo bannaan oo ay ka buuxaan qashinka Halley's Comet. Burburkan, oo ka kooban qaybo boodh ah oo ka soo jeeda maroodiga, ayaa mas'uul ka ah xadhkaha iftiinka ee loo arko meteor marka ay ku dhacaan jawiga dhulka.

Si loo ilaaliyo qubeyska meteor ee Orionid, waxa fiican in la helo meel ka fog ilaha iftiinka. Waxay qaadataa ku dhawaad ​​30 daqiiqo in indhuhu la qabsadaan mugdiga, taas oo u oggolaanaysa in si fiican loo arki karo saadaasha hawada. Cirifka waqooyi, in aad dhabarka u seexato oo cagahaagu u jeedaan koonfur-bari ayaa lagula talinayaa, halka cirifka koonfureed, cagahaaga u fiiqan waqooyi-bari ayaa lagula talinayaa.

Helitaanka kooxda xiddigaha Orion, oo uu ka soo jeedo qubayska meteor magaciisa, ayaa ku hagi doona goobjoogayaasha barta ifaysa ee cirka. Si kastaba ha ahaatee, muuqaal cajiib ah, waxa fiican in aad eegto ugu yaraan 45 ilaa 90 digrii oo ka fog Orion, sababtoo ah tani waxay ka dhigi doontaa meteorsada inay u muuqdaan kuwo dheer oo dheeraad ah.

Oktoobar ka dib, dadka xiiseeya astronomy waxay sugi karaan qubeyska meteor Leonid bisha November. Leonids-ka, oo ay sababto burburka majaajilada Tempel-Tuttle, waxay si kooban ula dulmi doonaan Orionids ka hor intaysan gaarin Noofambar 18-keeda.

Quruxda qubayska meteorku waxay ku jirtaa la yaabka markhaatiga walxaha samada ee la falgala jawiga dhulka. Waxay u adeegtaa sidii xasuusin weynaanta iyo weynaanta koonkeena. Marka, calaamadee jadwalkaaga oo u diyaargarow inaad ka yaabto quruxda Oronid meteor shower!

Qeexitaanno:

Orionid meteor shower: Qubeyska meteor sanadlaha ah oo dhaca marka dhulku maraayo dariiqa qashinka ee uu ka tagay Comet Halley.

Halley's Comet: Waa majaajiliiste xilliyeedka caanka ah oo qaada qiyaastii 76 sano inuu ku wareego qorraxda.

Barta dhalaalaysa: Barta samada ku taal ee ay ka soo jeedaan saadaasha hawada saadaasha hawada ka soo baxda.

