Qubeyska Meteor Oronid wuxuu kor u qaadi doonaa Oktoobar 21: Sida loola kulmo

Roobabka meteor-ka ee Orionid, oo hadda socda oo socon doona illaa 7-da Noofambar, ayaa dhawaan gaadhi doona heerkiisii ​​ugu sarreeyay ee Oktoobar 21. Dhacdadan cirka ah ee sannadlaha ah ayaa soo bandhigaysa muuqaal cajiib ah oo xiddigaha toogashada ah oo iftiiminaya cirka habeenkii. Qubaysku wuxuu ka yimid hadhaagii Halley's Comet, oo ah majaajilo caan ah oo ku wareega qorraxda 75-76 sano kasta.

Asalka qubeyska saadaasha hawada waxaa dib loogu celin karaa jajabyada yaryar ee ka soo go'a Comet-ka Halley marka uu dhex marayo meel bannaan. Jajabyadani waxay samaystaan ​​raad boodh iyo hadhaa baraf ah, kuwaas oo aakhirka gelaya jawiga dhulka iyagoo ku socda xawaare la yaab leh oo ku dhow 41 mayl ilbiriqsikii. Marka ay walxahaas isku dhacaan jawiga dhulka, way gubaan sababtoo ah isqabqabsiga hawada, iyaga oo abuuraya xariijimaha iftiinka ee lagu garto roobabka meteor.

Halley's Comet ma dhaliso hal, laakiin waa laba qubays oo meteor sannadkii. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah wareegtada majaajilada ayaa si dhow ula xiriirisa wareegga dhulka laba meelood oo kala duwan. Dhibicda kowaad waxay keentaa qubayska meteor ee Eta Aquarids horraanta May, halka barta labaadna ay hadda dhacdo, dhexda ilaa qaybta dambe ee Oktoobar, oo soo saarta qubayska meteor Orionid.

Si loo marag furo muuqaalkan quruxda badan, looma baahna qalab gaar ah. Indhaha qaawan ayaa ku filan in la eego xiddigaha toogashada. Isku toosinta jannada ee wanaagsan sanadkan waxa ay la macno tahay in dayaxu aanu faragalin doonin waayo aragnimada inta lagu jiro sacada hore ee waaberiga. Kuwa deggan labada Hemispheres Waqooyiga iyo Koonfurta, waxaa jiri doona fursado badan oo ay ku arkaan qubeyska saadaasha hawada.

Qaar ka mid ah meelaha lagu taliyay in lagu raaxaysto qubeyska meteor ee Orionid waxaa ka mid ah New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, iyo Waqooyiga California. Goobahan ayaa la filayaa inay lahaadaan xaalado daawasho oo wanaagsan, oo leh daboolka daruuriga ah ee ugu yar iyo wasakhowga iftiinka xaddidan.

Si aad u wanaajiso khibrada daawashada, hel meel bannaan oo iftiinkeedu yar yahay oo ka fog laydhka dariiqyada iyo nalka deegaanka. Naftaada u jeedi inaad wajahdo koonfur-bari (kuwa Waqooyiga Hemisphere) ama waqooyi-bari (kuwa Hemisphere Koonfureed). Waxay qaadataa ku dhawaad ​​30 daqiiqo oo ah in ay kor u eegaan cirka si ay indhuhu ula qabsadaan oo ay u ogaadaan saadaasha hawada. Si aad si buuxda ugu dhadhamiso qubeyska meteor, waxa lagula talinayaa in aad iska ilaaliso in aad diirada saarto kaliya barta ifaysa ee Orionids, xiddiga Betelgeuse.

Marka, calaamadee jadwalkaaga ugu sarreeya ee qubeyska meteor Oronid Oktoobar 21, oo u diyaargarow bandhig samada oo soo jiidasho leh oo dabeecadda oo keliya ay bixin karto.

- Qubeyska Meteor: Dhacdooyinka samada ee lagu garto saadaasha hawada sare ee ka soo muuqda samada habeenkii muddo gaaban. Meteors, oo sidoo kale loo yaqaan "xiddigaha toogashada," waxay soo baxaan marka qaybo ka mid ah majaajilada ama asteroids ay galaan jawiga dhulka oo ay soo baxaan sababo la xiriira khilaaf.

Halley's Comet: Waa majaajilo caan ah oo qorraxda ku wareega 75-76 sanoba mar. Waxay soo saartaa laba qubays-sadeed oo sannadle ah: Eta Aquarids horraanta Maajo iyo Roobka meteor ee Orionid bisha Oktoobar.

