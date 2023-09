Fahamka U-guurka Kadiska ah una Gudbinaya Dhaqanka ula kac ah ee Dhallaanka

Cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Florida Atlantic University ayaa iftiimiyay habka ay dhallaanku uga gudbaan dabeecadda lama filaanka ah una gudbaan dabeecad ula kac ah. Daraasad diiradda lagu saarayay dhallaanka bini'aadamka ah, saynis-yahannadu waxay ogaadeen in markii dhallaanku ay ogaadeen in ficilladoodu ay keenayaan in mobile-ku dhaqaaqo, ay kor u kacday kicinta dhaqdhaqaaqa, taasoo keentay in jawaab celin togan laga helo.

Daraasadu waxay ku lug lahayd in cagaha ilmaha lagu xidho mobaylka ilmaha ee sariirta ku rakiban. Dhaqdhaqaaq kasta oo cagaha dhallaanka ayaa sababay in moobilku dhaqaaqo, taas oo iyaduna ku kicisay dhallaankii in ay sii socdaan. Jawaab celintan wanaagsani waxay iftiimisay sababta-iyo-saamaynta xidhiidhka u dhexeeya dhallaanka iyo mobilka. Cilmi-baadhayaashu waxay arkeen in wakhtiga la xaqiijinayo, oo lagu calaamadeeyay korodhka degdegga ah ee dhaqdhaqaaqa dhallaanka, uu matalo "dhalashada wakaalad."

Iyaga oo cabbiraya dhaqdhaqaaqa dhallaanka iyo mobilka labadaba, cilmi-baarayaashu waxay daaha ka qaadeen sifooyin firfircoon oo isku dubaridan xilligan. Daraasadu waxay u qaabaysay "wakaalad" hanti soo kabasho ah oo ka timid isku xirka shaqeynta ee noolaha iyo deegaanka. Waxay soo jeedisay in wakaaladu ku soo baxdo hannaan is-abaabulan oo lagu garto dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonida labadaba, siinaya macluumaad macno leh dhallaanka marka ay sahamiyaan adduunka.

Scott Kelso, oo ah qoraaga sare ee daraasadda, ayaa iftiimiyay in dhallaanka ay awoodaan in ay wax u dhacaan si ula kac ah iyada oo loo marayo isuduwidda dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonida. Daraasadu waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsatay in daahfurka ay wado wakaaladu uu leeyahay astaamo la arki karo, kuwaas oo lagu aqoonsaday kooxo kala duwan oo ku jira wakhtiga iyo heerka dilaaca dhaqdhaqaaqa dhallaanka ee la ogaaday.

Cilmi-baadhistani waxay ku daraysaa fahamkayaga horumarinta hore ee dhaqanka ula kac ah ee bini'aadamka. Waxay soo jeedinaysaa in laga bilaabo da'da yar, dhallaanku ay awoodaan inay aqoonsadaan awoodaha sababa gudaha deegaankooda oo ay u maraan si ula kac ah adduunka.

Ilo:

– Jaamacadda Florida Atlantic University

– Daraasadda lagu daabacay joornaalka Sayniska Horumarinta