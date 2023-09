Muusa Cusub Oo Soo Bandhigay Tafaasiil Aan Hore Loo Arag Oo Ku Saabsan Crater Shackleton Ee Cirifka Koonfureed Ee Dayaxa

By

NASA ayaa soo saartay muuqaal cusub oo mosaic ah oo ah Crater-ka Shackleton, oo ah god hadh joogto ah oo hadheeyay oo ku yaal cirifka koonfureed ee Dayaxa. Sawirkan, oo ay abuureen Kameerada Sahanka Dayaxa ee Orbiter Camera (LROC) iyo kooxaha ShadowCam, ayaa bixiya aragti naadir ah oo tafatiran oo ku saabsan godka.

LROC, oo ku wareegaysay dayaxa ilaa 2009-kii, iyo ShadowCam, oo ah qalab saaran hawada sare ee machadka cilmi-baadhista hawada ee Kuuriya oo lagu magacaabo Danuri, ayaa la diray bishii Agoosto 2022, mid kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo lagu daawado Dayaxa. LROC waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso xaaladaha iftiinka hooseeya laakiin waxay leedahay awood xaddidan oo lagu sawiro meelaha hadhsan ee aan weligood helin iftiinka qorraxda tooska ah. Dhanka kale, ShadowCam ayaa 200 jeer ka dareen-celin badan LROC-da, ku tiirsanaanta iftiinka qoraxda oo ka tarjumaysa muuqaalada dayaxa ee juquraafiyeed ama Dhulka si ay u sawirto gobolada iftiinka yar yar.

Mosaic-kii ugu dambeeyay waxaa la sameeyay iyadoo la isku daray sawirada labadan kamaradood, taasoo u oggolaanaysa muuqaal dhammaystiran oo ah qaybaha ugu iftiinka iyo mugdiga ah ee Dayaxa. Crater-ka Shackleton, oo lagu garto sagxaddiisa hadhsan, ayaa qayb qorraxdu ka iftiimaysa saddex dhibcood oo qarkeeda in ka badan 90% sanadka, sababtoo ah leexashada yar ee dhidibka Dayaxa. Waxaa la rumeysan yahay in gobolladan hadhsan ay suura gal tahay in ay xifdiyan kaydka barafka biyaha, oo ah kheyraad qiimo leh oo loogu talagalay howlgallada mustaqbalka ee dayaxa.

NASA waxa kale oo ay iftiimisay in goboladan aadka u iftiimay ee ku yaala Crater-ka Shackleton loo isticmaali karo in lagaga faa’iidaysto tamarta cadceedda xerada saldhiga inta lagu jiro hawlgalada mustaqbalka, iyada oo safaro lagu galayo gobolada hadhsan si loo baadho godka heerkulka hooseeya. Intaa waxaa dheer, cirifka koonfureed ee dayaxa wuxuu bixiyaa xiriir joogto ah oo lala yeesho Dhulka, taasoo ka dhigaysa meel ku habboon sahaminta.

Siidaynta sawirkan faahfaahsan ee Crater Crater wuxuu siinayaa cilmi-baarayaasha aragtiyo qiimo leh iyo faham wanaagsan oo ku saabsan juquraafiga Dayaxa. Waxa kale oo ay waddada u xaaraysaa baadhista mustaqbalka iyo ka faa’iidaysiga kheyraadka dayaxa ee hawlgallada bani’aadamka.

Ilo:

– NASA