Qubeyska Meteor Leonid ee Cajiibka ah: Muuqaal samada ah oo mudan in la sii joogo

Qubeyska saadaasha hawada ee Leonid ee soo socda waxa uu ballan qaadayaa in uu noqon doono muuqaal muuqaal ah oo soo jiidasho leh, sida mid ka mid ah qubaysyada saadaasha hawada ee ugu dhaqsaha badan ee loo yaqaan in ay nimcaan samada habeenkii. Inkasta oo laga yaabo inay soo saarto qiyaastii 15 meteor saacaddii celcelis ahaan, waxa ka sooca Leonids waa dhalaalkooda iyo marmar midabyo muuqda. Kubadahan dab-damiska ah waa natiijada qaybo waaweyn oo ka soo jeeda burburka majaajilada 55P/Tempel-Tuttle.

Stargazers ayaa si xamaasad leh u odorosa ifafaalahan cosmic ah, maadaama Leonid-yadu ay gaadhaan xayndaabkooda, barta ugu dhow ee qorraxda, 33-kii sanaba. In kasta oo wakhtiga ugu wanaagsan ee lagu daawado qubeyska ay ahayd 1998-kii, skywatchers aad u xiiseeya waxay heli doonaan fursad ay mar kale marqaati uga noqdaan bandhiga jannada 2031ka.

Si aad u aragto qubeyska meteor Leonid, NASA waxa ay ku talinaysaa in aad dibadda u baxdo saqda dhexe ee wakhtiga maxaliga ah iyo in la helo meel ka xor ah wasakhowga iftiinka. Inaad si siman u jiifsato dhabarkaaga oo aad u eegto dhinaca bari waxay ku siin doontaa aragtida ugu fiican ee cirka. Waxay ku qaadanaysaa qiyaastii 30 daqiiqo in indhahaagu la qabsadaan mugdiga, laakiin mar alla markay qabtaan, saadaasha hawada waxay noqon doontaa mid la arki karo oo dhexda shiraaca habeenkii.

Qubeyska Meteor waa dhacdo sanadle ah, oo caadi ahaan soo koraysa bartamaha Noofambar. Si kastaba ha ahaatee, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, kuwa nasiibka leh ee skywatchers waxay la kulmi karaan duufaan meteor ah, halkaas oo Leonids ay isu beddesho roobab aad u wanaagsan oo boqolaal ilaa kun oo meteor ah saacaddii. Sanadihii 1966 iyo 2002, duufaanadan ayaa daawadayaasha ka yaabiyay muuqaal xiiso leh, iyada oo daqiiqadaha qaar ay u ekaayeen duufaanta meteor.

Markaa calaamadee jadwalkaaga oo dhig digniinahaaga, waayo qubeyska meteor Leonid waa dhacdo xiddigiye ah oo aan la seegin. U diyaari in lagu sixro cajaa'ibka koonka sida Leonid-ku ay u rinjiyeen samada habeenka iyagoo wata dhaldhalaalkooda.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

1. Immisa jeer ayuu dhacaa qubeyska meteor Leonid?

Qubeyska meteor Leonid waxa uu dhacaa sanad walba, sida caadiga ah waxa uu kor u kacaa bartamaha Noofambar. Si kastaba ha ahaatee, qubaysku wuxuu gaaraa perihelion, barta ugu dhow ee qorraxda, wuxuuna bixiyaa fursadaha daawashada ugu fiican 33 sano kasta.

2. Maxaa sababa dhalaalka iyo midabada qubeyska meteor Leonid?

Iftiinka iyo midabada marmarka ah ee qubeyska meteor Leonid, oo sidoo kale loo yaqaan kubbadda dabka, ayaa ah natiijada qaybo waaweyn oo ka soo jeeda burburka majaajilada 55P/Tempel-Tuttle. Kubadahan dab-damiska ah way ka iftiimeen waxayna leeyihiin xariijimo waara marka loo eego celceliska meteorka.

3. Sideen u arki karaa sida ugu wanaagsan ee qubeyska meteor Leonid?

Si aad ugu raaxaysato qubeyska meteor Leonid si buuxda, hel meel ka fog nalalka magaalada ee dhalaalaya oo si siman u jiifso dhabarkaaga. U fiirso dhinaca bari oo u ogolow in indhahaagu la qabsadaan mugdiga, kaas oo caadi ahaan qaata wax ka yar 30 daqiiqo. Marka la hagaajiyo, waxaad awoodi doontaa inaad u kuur gasho meteorsada cirka ku sii qulqulaya habeenkii.

4. Waa maxay duufaanka saadaasha hawada?

Duufaanta saadaasha hawada waxaa lagu sifeeyaa qubeyska meteor oo leh ugu yaraan 1,000 meteor. Inta lagu jiro duufaanadan, Leonid-yadu waxay soo saari karaan muuqaal cajiib ah, iyadoo boqollaal ilaa kun oo meteor ah la arki karo saacaddii. Duufaantii meteor ee ugu dambeysay ee ka timid Leonids waxay dhacday 2002.