Safarka Asteroid 16 Maskaxda: Sahaminta Dhalashada Nidaamka Qorraxda

Sawirka xiddigiska ee dhowaan la qaaday ayaa qabsaday dareenka saynisyahannada iyo kuwa xiiseeya hawada sare. Sawirku waxa uu muujinayaa ururin yar oo quruurux ah oo ku jira weel bir ah, laakiin waxa ka dhigaya wax aan caadi ahayn ayaa ah in dhagaxani uu ka yimid asteroid. Sida hadhaaga walxaha asaasiga ah ee dhalashada Nidaamka Qorraxda, muunaddani waxay haysaa qiimo saynis oo muhiim ah. Hadda, dayax-gacmeed cusub ayaa bilaabaya hammi uu ku sahaminayo asteroid kale, oo loo yaqaan 16 Psyche, kaas oo ka kooban birta iyo biraha la xidhiidha.

Samaynta Nidaamka Qorraxdu waxa uu ahaa hawl aad u adag oo adag. Qaybaha siigada ah ee ku dhex jira daruurtii dhalatey Qorraxda iyo meerayaasha ayaa bilaabay in ay is urursadaan, iyaga oo samaysmaya burooyin. Burooyinkan ayaa mararka qaarkood ku koray in ay ku dhegaan burooyin kale, laakiin isku dhacyada xawliga sare ku socda ayaa sidoo kale sababay in ay u kala go'aan jarar iyo boodh. Isku dhacyada marmarka ah waxaa ku lug lahaa jirro waaweyn, sida markii dhulka la sameeyay oo uu ku dhacay shay cabbirkiisu yahay Mars. Burburkii ka dhashay isku dhacan ayaa ugu dambeyntii horseeday abuuritaanka dhulka iyo dayaxa labadaba.

Marka walxo ay ku dheceen jir koraya oo samada ah, tamarta baaxadda leh ee ka dhalatay ayaa sii daysay kulayl badan. Tani waxay keentay meel dhagax ah oo dhalaalaysa, kaas oo si tartiib tartiib ah u qaboojiyey balaayiin sano. Xataa ilaa maantadan la joogo, xudunta dhulku weli way kulushahay oo qayb bay dhalaalaysaa. Kuleelkan qaar ka mid ah waxa uu ka yimaadaa samaynta meeraha, inta soo hadhayna waxa ay ka yimaadaan qudhunka curiyayaasha shucaaca. Siigada qaabaysay meerayaasha ayaa ka koobnaa macdanaha kala duwan ee dhagaxa, barafka, birta, nikkelka, iyo biraha la xidhiidha, oo ay weheliyaan raadadka curiyeyaasha culculus oo ay ka mid yihiin kuwa shucaac ah.

Joogitaanka birta iyo qaraabadeeda ee daruuraha boodhka cosmic waa natiijada wax soo saarka tamarta ee xiddigaha dhexdooda. Cutubyadani waa halka ugu dambaysa ee falcelinta isku-dhafka ah ee xiddigaha, kuwaas oo u baahan xaddi tamar ah si ay u soo saaraan wax iyaga ka baxsan. Sidaa darteed, marka xiddiguhu dumaan oo ay qarxaan, waxay ku sii daayaan birta iyo walxaha kale ee culus ee koonka. Habkani waxa uu keenayaa samaynta walxo ka culus sida dahab, qalin, rasaas, iyo isotopes kala duwan oo shucaac ah.

Sida meeraha cusub u sameysmayo, isku dhafka walxaha dhalaalku si sahal ah isuguma daraan. Macdanta fudud, sida silikoon iyo aluminium, ayaa kor u kacaya oogada meeraha, halka birta culculus, magnesium, iyo biraha la xidhiidha ay u dhaadhacaan dhanka dhexe. Haddii ay dhacdo isku dhac burbur ah oo lala yeesho meere kale, waxaa suurtogal ah in xudunta birta ahi ay noolaato oo ay noqoto asteroid. Asteroid-ka noocaan ah wuxuu ka kooban yahay nikkel iyo bir, oo ay la socdaan tiro yar oo ah walxo kale oo culus.

Waxaa jira laba sababood oo muhiim ah sababta barashada nikkel/iron asteroid sida 16 Maskaxdu ay xiiso u leedahay. Marka hore, waxay bixisaa muunad la heli karo oo ka mid ah xudunta aan la gaadhi karin ee Dhulka, iyada oo bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta adduunkeena iyo meerayaasha kale ee dhagaxyada leh. Marka labaad, marka ay bini'aadmigu isku hawlaan inay saldhigyo ka samaystaan ​​dayaxa iyo meeraha kale ee jannada, helitaanka agabka daruuriga ah ee diyaarka u ah waxay noqotaa mid muhiim ah. Iyadoo biyaha si weyn looga heli karo meel bannaan, qalabka dhismaha sida birta waa kuwo culus oo dhib badan in laga soo qaado Dhulka. Sidaa darteed, helitaanka ilahan goobta waxay si weyn u fududayn doontaa hawlgallada boosaska mustaqbalka waxayna yaraynaysaa kharashaadka.

Marka la baadho halabuurka iyo sifooyinka asteroids sida 16 Psyche, saynisyahannadu waxay daaha ka qaadayaan siraha dhalashada Nidaamka Qorraxda waxayna u gogol xaarayaan sahaminta hawada mustaqbalka iyo dadaalka gumeysiga.

