Aragtida Cusub ee Samaynta Galaxiyada Hore

Cilmi-baadhayaashu waxay horumar la taaban karo ka sameeyeen fahamka samaynta galaxies hore iyaga oo isticmaalaya jilidda kombuyuutar oo dhulka dhigay. Jilidda, oo si dhow ula jaan-qaadaysa indho-indhaynta uu sameeyay James Webb Space Telescope (JWST), waxa ay iftiiminaysaa kakanaanta caalamka hore oo caqabad ku ah fahamkeennii hore.

Si ka duwan indho-indhayntii hore, kuwaas oo si maldahan u tilmaamayay kala duwanaanshiyahayaga fahamka samaynta galaxyada hore, jilitaanka cusubi waxa uu bixiyaa matalaad sax ah oo ku saabsan dhallaannimada caalamka. Kooxda cilmi-baarayaasha, oo ka socda Jaamacadda Maynooth ee Ireland iyo Machadka Teknolojiyadda Georgia ee Mareykanka, waxay tixraacayaan jilitaankooda sida "jilitaannada dib-u-cusboonaysiinta." Moodooyinkan kombuyuutarrada ah ee aadka u casrisan ayaa daba socda samaynta galaxies ee koonkan hore, iyaga oo tixgelinaya doorka walxaha mugdiga ah iyo samaynta xiddigaha ugu horreeya.

Hal arrin oo xusid mudan oo ka mid ah jilitaanka ayaa ah awoodda ay u leedahay in ay xalliso isku dhufashada walxaha mugdiga ah ee aadka u yaryar oo ay ula socoto ururkooda una beddelaan walxaha mugdiga ah, ka dibna martigeliya galaxies. Jilidku waxa kale oo uu si sax ah u qaabeeyaa samaynta xiddigaha ugu horreeya, ee loo yaqaan Xiddigaha Dadweynaha III, kuwaas oo la filayo in ay ka iftiimaan oo ka baaxad weyn yihiin xiddigaha maanta.

Qoraaga hormuudka ah Joe M. McCaffrey, Ph.D. Ardayga dhigata Waaxda Fiisigiska Aragtida ee Maynooth, wuxuu xooga saarayaa muhiimada jilitaankan, isagoo leh, "Waxaan tusnay in jilitaankani ay muhiim u yihiin fahamka asalkayaga koonka." McCaffrey iyo kooxdiisu waxay rajeynayaan inay sahamiyaan kobaca godad madow oo waaweyn ee caalamka hore iyagoo isticmaalaya jilitaan isku mid ah.

Dr. John Regan, Associate Professor at Maynooth's Department of Theoretical Physics, faallooyinka ku saabsan saamaynta JWST ee fahamkayaga koonka hore, isagoo leh, "JWST waxay kacday fahamkayaga caalamka hore. Annaga oo adeegsanayna awooddeeda cajiibka ah, waxaan hadda awood u leenahay in aan jaleecno caalamka maadaama ay ahayd dhowr boqol oo milyan oo sano ka dib qaraxii weynaa—waqti uu caalamku ka yaraa 1% da'da uu hadda joogo."

Natiijooyinka ka soo baxay cilmi-baaristan waxay bixiyaan aragtiyo muhim ah oo ku saabsan samaynta iyo kobcinta galaxyadii hore waxayna hagi doonaan moodooyinka aragtida mustaqbalka. Marka la isku daro xogta indha-indhaynta ee JWST iyo jilitaannada kombuyuutar ee horumarsan, saynisyahannadu hadda waxay awoodaan inay daaha ka qaadaan siraha koonka hore siyaabo aan markii hore suurtogal ahayn.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay muhiimadda ay leedahay jilitaanka kumbuyuutarka ee cusub ee ay sameeyeen cilmi-baarayaashu?

Jilidda kombuyuutarka cusub waxa uu bixiyaa matalaad sax ah oo ku saabsan samaynta galaxyadii hore waxana uu la jaan qaadayaa indha-indhaynta uu sameeyay James Webb Space Telescope (JWST). Waxay caqabad ku noqotaa fahamkii hore waxayna iftiiminaysaa kakanaanta koonka hore.

2. Sidee jiliddu ula socotaa samaynta galaxies ee koonka hore?

Jilitaanka, oo loo yaqaan "jilida dib-u-nooleynta," waxay xallisaa iskudhacyada yar yar ee mugdiga ah waxayna raad raacaan ururkooda oo u beddelo walxaha mugdiga ah, ka dibna martigeliya galaxies. Waxa kale oo ay ku daydaa samaynta xiddigaha ugu horreeya, oo loo yaqaan Xiddigaha Dadweynaha III, kuwaas oo ka iftiimay oo ka baaxad weyn xiddigaha maanta.

3. Waa maxay fikrado ay cilmi-baadhistani ku siinaysaa fahamkayaga caalamkii hore?

Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in koonkii hore uu ka dillaacay samaynta xiddigo baaxad leh iyo dad koraya oo ah godad madow oo waaweyn. Waxa kale oo ay muujinaysaa doorka muhiimka ah ee jilitaanka kombuyuutar ee horumarsan ee fahamka asalkayaga koonka.

4. Sidee buu James Webb Space Telescope (JWST) gacan uga gaystaa fahamkeena caalamka hore?

JWST waxay wax ka bedeshay fahanka caalamka hore anagoo siinaya indho-indheyn awood leh oo caalamka ah maadaama ay ahayd dhawr boqol oo milyan oo sano ka dib qaraxii Big Bang. Indho-indhayntani waxay hagayeen horumarinta moodooyinka aragtiyeed waxayna ballaariyeen aqoonta aan u leenahay caalamka asalkiisa.