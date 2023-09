Helitaanka Galbeedka Australia waxa laga yaabaa inay u horseeddo dhigaal cusub oo dheeman casaan ah

Cilmi-baarayaal daraaseynaya deebaajiga Argyle dheeman ee Galbeedka Australia ayaa sameeyay daah-fur muhiim ah oo daaha ka qaadi kara kayd cusub oo dheeman casaan ah oo aad loo raadsado, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay joornaalka Nature Communications. Macdanta dheemanka ee Argyle, oo hadda xiran, waxay ahayd isha 90% dhagaxaanta midabka leh ee adduunka. Dheemanka casaanka ah ee tayada ugu sarreeya waxay keeni karaan tobanaan milyan oo doolar.

Isticmaalka leysarka si ay u falanqeeyaan macdanta iyo dhagxaanta laga soo saaray kaydka Argyle, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in goobta laga sameeyay dheeman casaanka ah ay la xiriirto burburka supercontinent qadiimiga ah oo la yiraahdo Nuna, taas oo dhacday qiyaastii 1.3 bilyan sano ka hor. Meesha ay miinadu ku taallo waxa ay la kulmeen iskala bax inta lagu guda jiro kala-goyntan, taasoo abuurtay daldaloolo qolof dhulka ah taasoo u ogolaatay magma inay u safarto dusha sare, iyadoo la socota dheeman casaan ah.

Dhaqan ahaan, kaydka dheemanka waxaa laga helaa dhagaxyada foolkaanaha ee bartamaha qaaradaha qadiimiga ah. Si kastaba ha ahaatee, dheemanku si ay u muujiyaan midab casaan ama casaan ah, waa inay maraan xoog xoog leh oo ka yimaada taarikada tectonic ee isku dhacaya, kuwaas oo bedelaya qaab-dhismeedkooda crystal. Isku dhaca Galbeedka Australiya iyo Waqooyiga Australia qiyaastii 1.8 bilyan sano ka hor waxay keentay in dheeman aan midab lahayn isu beddelaan dheeman casaan ah oo ka hooseeya qolofka dhulka.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay ogaadeen in kaydka Argyle ay jiraan 1.3 bilyan oo sano, taas oo muujinaysa in ay sameeyeen intii lagu jiray kala-goynta Nuna ee supercontinent. Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in isgoysyada qaaradaha qadiimiga ah, ee la sameeyay intii lagu jiray kala go'a qaaradaha waaweyn, laga yaabo inay door muhiim ah ka ciyaaraan samaynta kayd dheeman casaan ah. Helitaankani waxa uu hagi karaa dadaallada sahaminta ee raadinta foolkaanooyin cusub oo dheeman-cas ah, taasoo suurtogal ah in la helo kayd kayd ah oo la mid ah Australia iyo qaybaha kale ee adduunka.

Si loo soo koobo, cilmi-baarayaasha baranaya deebaajiga dheemanka Argyle ee Galbeedka Australia ayaa aqoonsaday xaaladaha juqraafi ee lagama maarmaanka u ah samaynta dheeman casaanka ah. Burburkii qaaradda qadiimiga ah ee Nuna wuxuu abuuray daldaloolo xagga qolofka dhulka ah, taasoo u oggolaanaysa magma inuu dheeman casaan ah u qaado dusha sare. Daah-furka ayaa soo jeedinaya in is-goysyada qaaradaha qadiimiga ah laga yaabo inay qabtaan furaha helitaanka kayd dheeman casaan ah oo cusub.