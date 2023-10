Daraasad cusub ayaa daaha ka qaaday xidhiidhka ka dhexeeya Cadaadiska iyo Qaab-dhismeedka Elektarooniga ah ee Birta

By

Daraasad dhowaan ay samaysay Jaamacadda Birmingham ayaa iftiimisay saamaynta weyn ee qaab dhismeedka elektiroonigga ah ee biraha ay ku leeyihiin aaladahooda makaanikada. Waxaa lagu daabacay joornaalka Sayniska, cilmi-baaristu waxay bixisaa caddaymo tijaabo ah oo dejinaya xiriir toos ah oo ka dhexeeya sifooyinka elektaroonigga ah iyo farsamada biraha. In kasta oo fahamkii hore ee aragtida uu qiray xidhiidhkan, waxa si weyn loo rumaysnaa in ay noqon doonto mid aan la fahmi karin marka la eego tijaabooyinka la taaban karo.

Kooxda oo uu hogaaminayey Dr. Clifford Hicks, Reader in Condensed Matter Physics, ayaa daahfuray in habaynta atamka ee shabagga birta ah iyo sifooyinkiisa makaaniknimadu aanay ahayn kuwo midba midka kale ka madaxbannaan sidii hore loo maleeyey. Daraasadu waxay diiradda saartay birta strontium ruthenate ee superconducting (Sr2RuO4), cilmi-baarayaashuna waxay qiyaaseen qalloocinta qulqulka marka ay maaddada u gudbinayaan cadaadiska. Waxaa la yaab leh, waxay ogaadeen in isku-buufinta Sr2RuO4 qiyaastii 0.5% ay keentay hoos u dhac 10% ah ee moodeelka dhallinta, oo ah cabbir qallafsanaanta farsamada. Markii cadaadis dheeraad ah la mariyay, maaddadu waxay la kulantay koror 20% ah moodalka da'yarta. Isbeddelladani waxay u dhigmaan qabsashadii dawladaha elektiroonigga ah ee cusub, oo muujinaya xidhiidhka qoto dheer ee ka dhexeeya habdhaqanka elektaroonigga ah iyo farsamada biraha.

Dr. Hicks waxa uu carrabka ku adkeeyay waxa cusub ee daraasadda lagu sameeyay, isaga oo sheegay, “Dhaqan ahaan, cilaaqaadka culayska cadaadiska ayaa loo isticmaali jiray injineernimada farsamada, halka qalabka elektaroonigga ah aan lagu baran habkan. Biraha leh guryaha elektaroonigga ah ee xiisaha leh ayaa badanaa ah kuwo jajaban oo ay adagtahay in ay hoos yimaadaan xoogag badan. Intaa waxaa dheer, noocyada muhiimka ah ayaa loo baahan yahay si ay si macno leh u beddelaan guryaha elektiroonigga ah. Tijaabadayada, waxaanu ku cadaadinay muunadaha Sr2RuO4 ilaa 1%, taas oo la mid ah tuujinta usha mitirka granite ilaa ay dhererkeedu yahay 99 cm.

Si looga gudbo caqabadahan, saynisyahannadu waxay soo saareen qalab gaar ah oo awood u leh inay cabbiraan muunado yaryar iyo kuwo jilicsan iyadoo la ilaalinayo heerkulka cryogenic ee cabbirada elektiroonigga ah ee saxda ah. Dadaalkan shanta sano ah ayaa hadda albaabada u furaya baaritaanno la mid ah biraha kale. Dhab ahaantii, shirkad injineer ah oo fadhigeedu yahay UK ayaa bilowday inay soo saarto nooc ka mid ah mishiinnada loo isticmaalo daraasaddan, taasoo suurtogal ah inay wax ka beddesho daraasadda xoogga sare ee mustaqbalka.

Cilmi-baadhistan aasaaska u ah waxay tusaale u tahay sida cilmi-baadhisyada xiisaha-ku-taalla ay u horseedi karaan horumar tignoolajiyadeed oo leh codsiyo la taaban karo. Iyagoo daaha ka qaadaya xidhiidhka cakiran ee u dhexeeya walbahaarka, cadaadiska, iyo qaab-dhismeedka elektarooniga ah ee biraha, saynisyahannadu waxay dib u qeexi karaan fahamkayaga hantida maaddada, ugu dambayntiina saamayn ku yeesha horumarinta agabka iyo teknoolojiyadda cusub.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Maxay tahay muhiimadda cilmi-baadhistan?

J: Cilmi-baadhistani waxay muujinaysaa, markii ugu horreysay ee tijaabo ah, xidhiidhka xooggan ee ka dhexeeya qaab-dhismeedka elektaroonigga ah iyo sifooyinka farsamada ee biraha. Waxay caqabad ku tahay malo-awaalka caadiga ah ee ah in shabagga atomiiga ee birta iyo hab-dhaqanka farsamada ay weli saamayn ku yeelan dawladaha elektarooniga ah ee la haysto ama madhan.

S: Birtee bay cilmi-baarayaashu diiradda saareen daraasaddan?

A: Daraasadu waxay ugu horreyntii baadhay qalabka elektiroonigga ah iyo farsamooyinka farsamada ee birta strontium ruthenate (Sr2RuO4).

S: Sidee ayay cilmi-baarayaashu u cabbireen saameynta walaaca ee birta?

J: Kooxdu waxay qiyaaseen qallooca shafka ah ee birta markii ay ku soo rogtay walaac, taas oo ku lug lahayd muunado muunado Sr2RuO4 ah. Tani waxay u ogolaatay inay fiiriyaan isbeddelada ku yimaada qallafsanaanta qalabka, oo loo yaqaan modules Young.

S: Maxay yihiin saamaynta dhabta ah ee cilmi-baadhistan?

J: Daraasadani waxay waddada u xaaraysaa baadhitaano dheeraad ah oo lagu samaynayo xidhiidhka ka dhexeeya walbahaarka, culayska, iyo qaabka elegtarooniga ah ee biraha. Waxa kale oo ay siisaa fursadaha horumarinta tignoolajiyada cusub, gaar ahaan daraasadda alwaaxyada xoogga badan.