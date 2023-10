Daah-fur Cusub: Lorrainosaurus Fossil waxay iftiimisay Kobcinta Hore ee Plesiosaurs

By

Koox cilmi-baarayaal paleontologists ah oo ka kala socda machadyo kala duwan ayaa sameeyay daahfur cusub oo xiiso leh oo ku saabsan horumarka plesiosaurs, oo ah nooc qadiimi ah oo xayawaan badeed ah. Cilmi-baadhayaashu waxay daraasad ku sameeyeen fosil Lorrainosaurus ah oo lagu hayo Matxafka Qaranka ee Taariikhda Dabiiciga ah ee Luxembourg waxayna ogaadeen in plesiosaurs ay horumariyeen ka hor sidii hore loo maleynayay. Natiijooyinkooda waxaa lagu daabacay joornaalka Warbixinnada Sayniska.

Plesiosaurs waxay ahaayeen xayawaan waaweyn oo shark u eg oo ku noolaa badaha malaayiin sano ka hor. Waxay caan ku ahaayeen cabbirkooda iyo daanka xoogga badan, iyaga oo ku kasbaday naanays " gacan-ku-dhiiglayaasha badda." Daraasaddooda, cilmi-baarayaasha paleontologists waxay barteen in noocyada qaar ee plesiosaurs ay koreen ilaa 14.5 mitir oo dheer waxayna lahaayeen laba lammaane oo dhinac ah, iyaga oo siinaya awood sare oo ay ku raacaan ugaadhsiga.

Fossil-ka Lorrainosaurus ayaa laga helay meel u dhow Lorrain, Faransiiska, oo ay sameeyeen khubarada paleontologists hiwaayadda 1983. Ka dib waxaa daraasad ku sameeyay cilmi-baarayaasha MNHN ka hor inta aan la soo bandhigin. Daraasada cusub waxay eegtay muuqaal cusub oo lafo-beel ah waxayna u aqoonsatay inuu yahay nooc cusub, kaas oo ay u bixiyeen Lorrainosaurus. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale arkeen in fosilkan gaarka ah uu ka yar yahay noocyada kale ee la xidhiidha, oo cabbiraya dhererka 6 mitir.

Iyadoo la baarayo sifooyinka Lorrainosaurus fossil iyo isbarbardhigga natiijooyinka kale, kooxda cilmi-baaristu waxay go'aamisay in Lorrainosaurus uu ahaa mid ka mid ah plesiosaurs-kii ugu horreeyay, taasoo keentay xamaaratada badda ee waaweyn muddooyinka dambe. Intaa waxaa dheer, waxay ogaadeen in plesiosaurs ay ka soo baxeen ka hor intii hore loo rumaysnaa, oo ku soo laabanaysa xilligii Jurassic Dhexe. Waxa kale oo ay ogaadeen in plesiosaurs ay inta badan deggenaayeen aagga hadda galbeedka Yurub.

Daah-furka cusubi wuxuu bixiyaa aragti qiimo leh oo ku saabsan koboca hore iyo muhiimada deegaanka ee plesiosaurs. Waxay muujineysaa sida ugaarsadayaashan ugu sarreeya ay u jireen oo ay u kobcayeen ku dhawaad ​​80 milyan oo sano. Cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan goobtan ayaa sii wadi doonta inay sii qotonto fahamka nolosha badda ee taariikhda hore.

