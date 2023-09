Qiyaasta Barafka Biyaha ee Dayaxa ma aad u sarreeyaa?

By

Daraasad ay dhowaan samaysay Dr. Raluca Rufu oo ka tirsan Machadka Cilmi-baadhista ee Koonfur-galbeed ayaa tilmaamaysa in dayaxa gobollada hadhsan ee joogtada ah (PSRs), qaar ka mid ah meelaha ugu qabow ee nidaamka qoraxda, laga yaabo inaysan u da'weyneyn sidii hore loo rumaystay. PSR-yadan, oo ku yaal tiirarka dayaxa, waa meelaha iftiinka qorraxdu aanu waligiis gaadhin sagxadaha jeexjeexyada moolka dheer, ee dabinaya kiimikooyinka kacsan, oo ay ku jiraan barafka biyaha.

Xisaabinta kooxda ayaa soo jeedinaysa in inta badan PSR-yada Dayaxa aysan ka badnayn ilaa 3.4 bilyan oo sano waxaana laga yaabaa inay ku jiraan kayd yar oo baraf biyo ah. Natiijooyinkani waxay saameyn weyn ku leeyihiin fahamkayaga kheyraadka biyaha ee Dayaxa, kuwaas oo loo arko inay muhiim u yihiin sahaminta dayaxa ee waara iyo hawlgallada hawada mustaqbalka.

Joogitaanka barafka biyaha ee Dayaxa ayaa muddo dheer xiiso u qabay saynisyahannada. Kartigeeda kheyraad ahaan cirbixiyeenada waxay awood u siin kartaa soo saarida gantaalada iyo sii wadida hababka taageerada nolosha. Si kastaba ha ahaatee, da'da PSRs, halkaas oo loo maleynayo in baraf biyahu ku xayiran yihiin, ayaa markii hore lagu qiyaasay inay aad uga da' weyn yihiin.

Haddii PSRs ay runtii ka yar yihiin sidii hore loo maleeyay, waxay la macno tahay in qiyaasaha hadda ee barafka biyaha ee Dayaxa laga yaabo in la qiyaaso. Tani waxay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan suurtogalnimada in agabkan loo isticmaalo hawlgallada dayaxa ee mustaqbalka. Cilmi baaris iyo sahan dheeri ah ayaa loo baahan doonaa si loo go'aamiyo xadka dhabta ah iyo helitaanka barafka biyaha ee Dayaxa.

Daraasadda ay sameeyeen Dr. Raluca Rufu iyo kooxdeeda ayaa iftiimisay baahida loo qabo sii wadida baaritaanka sayniska ee PSRs ee Dayaxa. Fahamka da'da iyo ka kooban yihiin gobolladan ayaa lagama maarmaan u ah qorsheynta himilooyinka mustaqbalka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dayaxa si hufan.

