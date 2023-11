Caddaynta Cusub waxay taageertaa Midaynta Xiddigaha Neutron sida Soosaarayaasha Culayska

By

Baadhitaan cusub oo la sameeyay, physicists ka Japan iyo Lithuania ayaa daaha ka qaaday caddaymo soo jiidasho leh oo sheegaya in tellurium, oo ah curiye muhiim ah oo ku yaal Dunida, la soo saaro inta lagu guda jiro isku darka xiddigaha neutron. Helitaankani waxa uu wanaajinayaa mala-awaalka ah in isku-darka xiddigaha neutron-ka ay mas'uul ka yihiin inta badan walxaha culculus ee laga helo baaxadda baaxadda leh ee caalamka.

Soo saarista nukleiyada culus, kuwa ka culus qalinka, waxaa ugu horayn lagu sharaxay habka falcelinta nukliyeerka ee loo yaqaan habka degdega ah ee neutron-capture (r-process). Habkani wuxuu ka dhacaa meelaha ay ka jirto cufnaanta sare ee neutrons-ka bilaashka ah. Xaaladahan, nuclei-yadu waxay qabsan karaan neutrons si ka dhaqso badan inay ku dhici karaan beta-decay, taasoo keentay samaynta nuklei hodan ku ah neutron oo leh tirooyin gaar ah oo atomi ah, sida 80, 130, iyo 196.

Qaababka tirada badan ee walxaha culus ee nidaamkayaga qoraxda, oo ay ku jiraan tellurium, waxay sii xoojiyaan fikradda ah in habka r-ku yahay asalka curiyayaashan dhulka. Aragtiyo hore ayaa lagu dhajiyay in habka r-gu uu ugu horrayn ka dhaco shay la eryay intii lagu jiray shilalka xiisaha leh ee xiddigaha neutron-ka, taasoo keentay dhacdo cajiib ah oo loo yaqaan kilonova.

Jiritaanka kilonovae wuxuu helay xaqiijin sannadkii 2017 markii mowjadaha cuf-jiidadka ee ka soo baxaya isku-dhafka xiddigaha neutron, gaar ahaan GW170817, la ogaaday. Indho-indhaynta dambe ee dhacdadan ku-meel-gaadhka ah ee soo saaraysa shucaac u dhiganta bilyan cadceeddu waxay bixisay caddayn dheeraad ah oo ku saabsan joogitaanka curiyeyaasha r-process-ka. Indho-indheyntii ugu horreysay ee spectrum kilonova ayaa daaha ka qaaday saxeexyada nuugista ee strontium, cerium, iyo canaasirta lanthanide, kuwaas oo markii dambe ay u badnaayeen sifooyinka qiiqa.

Si loo qoto dheereeyo fahamkooda sifooyinka shucaaca ee wajiga nebular ee la xidhiidha kilonovae, cilmi-baarayaashu waxay abuureen moodooyin muujinaya khadadka qiiqa ee walxo culus oo kala duwan, oo ay ku jiraan tellurium. Moodooyinkani waxay si guul leh u saadaaliyeen xariiqda sii daynta xooggan ee 2.1 micrometers, oo la jaanqaadaysa muuqaal aan la sharraxin oo laga helay spectrum GW170817. Khadkaan sii daaya wuxuu si xoogan u muujinayaa soo saarista ku dhawaad ​​kun-meelood meel tirada telurium-ka qoraxda inta lagu jiro dhacdada kilonova.

Intaa waxaa dheer, James Webb Space Telescope (JWST) ayaa door muhiim ah ka ciyaaray bixinta caddayn dheeraad ah oo ku saabsan habka r-socodka ee dhacaya inta lagu jiro isku-dhafka xiddigaha neutron. Marka la baranayo gamma-ray-ga dilaaca aadka u ifaya ee GRB230307A, JWST waxay ogaatay spectrum infrared oo soo bandhigay wax la mid ah GW170817. Muuqaalkani waxa kale oo uu soo bandhigay sifada 2.1 mikrometer ee la xidhiidha tellurium, iyada oo soo bandhigtay tilmaan kale oo ku saabsan dhacdada kilonova.

Dareenka JWST wuxuu oggolaaday in la eego GRB230307A, taas oo u jirta ku dhawaad ​​hal bilyan oo iftiin-sano ah. Guushani waxa ay hoosta ka xariiqday kartida cajiibka ah ee telescope-ka waxayna ku beeraysaa cilmi-baarayaasha rajooyinka la xiriira indha-indheynta mustaqbalka ee kilonovae. Indho-indhayntani waxay ujeedadeedu tahay inay daah furto asalka qalafsan ee dhammaan walxaha ku jira shaxda xilliyeedka iyadoo la baarayo nukleiyada kala duwan ee la sameeyay intii lagu jiray isku-dhafkan miyir-qabka ah ee haddana halista ah.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

Waa maxay habka r?

Habka r, ama habka qabsashada neutron-ka ee degdega ah, waa fal-celin nukliyeer ah oo ka dhacda deegaan leh cufnaanta sare ee neutrons-ka bilaashka ah. Inta lagu jiro hawshan, nuclei-yadu waxay qabtaan neutron-yada xawli ka dhaqso badan inta ay qudhunkaraan, taasoo keenta in ay samaysmaan nuklei culus.

Waa maxay kilonova?

kilonova waa dhacdo cirbixiyeen ah oo dhacda inta lagu guda jiro isku darka laba xiddigood oo neutron ah. Waxay abuurtaa tamar aad u xoog badan, oo la mid ah tan kun novae, laakiin uma iftiimin sida supernova.

Doorkee ayuu tellurium ka cayaaraa isku darka xiddigaha neutron?

Helitaanka tellurium ee spectra of kilonovae wuxuu bixiyaa caddayn soo jiidasho leh oo ah in curiyahan la soo saaro marka la isku daro xiddigaha neutronka. Joogitaankeeda waxay sii taageertaa mala-awaalka ah in dhacdooyinkan cosmic ay mas'uul ka yihiin abuurista curiyeyaasha culus ee caalamka oo dhan.