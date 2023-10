Injineerada NASA Waxay Qaadeen Tallaabooyin Ay Ku Kordhinayaan Hawlgalka Voyager Noloshooda

By

Injineerada NASA ayaa fulinaya tillaabooyin lagu hubinayo in dayax gacmeedka Voyager, oo la diray 1977-kii, uu sii wado sahaminta interstellar sanado badan oo kale. Mid ka mid ah dadaallada ayaa wax ka qabanaya ururinta hadhaaga shidaalka gudaha tuubooyinka cidhiidhiga ah ee tuubooyinka, kuwaas oo muhiim u ah ilaalinta anteenooyinka dayaxgacmeedyada ee tilmaamaya Dhulka.

Si arrintan loola dagaallamo, hawl-galku waxa uu hirgeliyey qalab kombuyuutar ah si looga hortago in ay soo noqoto cilad saamaysay Voyager 1 sannadkii hore. balastarkan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo Voyager 1 iyo mataantiisa, Voyager 2, in ay la kulmaan cilad isku mid ah mar kale.

Ku-jiidhiyeyaasha ku socda dayax-gacmeedka Voyager ayaa muhiim u ah ilaalinta xiriirka dhulka. Si loo yareeyo ururinta hadhaaga hadhaaga tuubooyinka cidhiidhiga ah, dayax gacmeedka waxa loo ogolaan doonaa in uu wax yar ka sii fogeeyo jiho kasta ka hor inta aan la ridin kuwa riixaya. Tani waxay yaraynaysaa inta jeer ee ridida dabada. Hagaajinta wareegga wareegga wareegga waxaa lagu sameeyay amarrada Sebtembar iyo Oktoobar, dayax-gacmeedku hadda wuxuu u dhaqaaqi karaa ku dhawaad ​​1 digrii jiho kasta marka loo eego sidii hore.

Kooxdu waxay rajaynaysaa in tillaabooyinkani ay dib u dhigayaan xidhidhiyaha dhammaystiran ee tuubooyinka gelitaanka dabada kaxeeya ugu yaraan shan sano oo kale, oo laga yaabo xataa in ka badan. Tallaabooyin dheeri ah ayaa la qaadi karaa mustaqbalka si loo sii dheereeyo cimriga kuwa riixaya.

Marka laga soo tago wax ka qabashada kororka kicinta, injineerada NASA waxay abuureen balastar softiweer ah si ay u xalliyaan arin sababtay warbixinada xaalada xadhkaha goosatay ee kombayutarka saaran Voyager 1 sanadka 2022 ee baarayaasha.

Voyager 1 iyo Voyager 2 ayaa soo maray masaafo cajiib ah, iyadoo Voyager 1 uu dhaafay 15 bilyan oo mayl halka Voyager 2 uu gaaray in ka badan 12 bilyan oo mayl dhulka. Sababo la xiriira da'da dayax gacmeedka iyo waqtiga muhiimka ah ee isgaarsiintu, waxaa jirta khatar ah in balastarku uu yeesho saameyn aan loogu talagalin. Si loo yareeyo khatartan, Voyager 2 wuxuu heli doonaa balastar marka hore wuxuuna u adeegi doonaa sidii goob tijaabo ah oo mataantiisa ah.

Hawlgalka Voyager, oo markii hore la qorsheeyay afar sano oo keliya, ayaa aad uga badan ujeeddooyinkiisii ​​hore. Marka laga soo tago booqashada Saturn iyo Jupiter, Voyager 2 wuxuu noqday dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee la kulma Uranus iyo Neptune. Hawlgalka ayaa markii dambe la kordhiyey si loogu diro baaritaannada ka baxsan heliosphere, xumbo ilaalinta ee walxaha iyo meelaha birlabka ah ee ay abuurtay Qorraxdu. Voyager 1 wuxuu gaaray heliopause 2012, waxaa ku xiga Voyager 2 2018.

Hawlgallada Voyager waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Kormeerka Nidaamka Heliophysics NASA, oo ay kafaalo-qaadeyso Qaybta Heliophysics ee Agaasinka Hawlgalka Sayniska ee Washington. Shaybaadhka Jet Propulsion ee Caltech ayaa dhisay oo ka shaqeeya dayax-gacmeedka Voyager.

