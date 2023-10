NASA Waxay Qaadatay Tallaabooyin Ay Ku Kordhinayso Hawlgallada Dayax gacmeedka Voyager

By

Injineerada NASA ee howlgalka Voyager ayaa fulinaya tillaabooyin lagu hubinayo in dayax gacmeedyada Voyager 1 iyo Voyager 2 ay sii wadaan sahaminta hawada isdhexgalka sanadaha soo socda. Mid ka mid ah diiradda dadaalkooda ayaa ah wax ka qabashada hadhaaga shidaalka ee ku ururay gudaha tubooyinka cidhiidhiga ah ee qaar ka mid ah riixayaasha hawada sare. Dhisiddani waxay carqaladayn kartaa awoodda xoojiyeyaasha si ay anteenooyinku ugu tilmaamaan Earth si ay u wada xiriiraan. Kooxda ayaa qaadaya tillaabooyin ay ku yareynayaan dhismeyaasha iyaga oo u oggolaanaya dayax gacmeedku in uu si yar u wareego jiho kasta ka hor intaysan ridin kuwa riixaya, taas oo yareyn doonta inta jeer ee rasaasta. Dib-u-habayntan ayaa si taxadar leh loo qorsheeyay si loo yareeyo saameynta howlgalka iyo in la hubiyo ururinta xogta sayniska ee qiimaha leh.

Kooxda injineerada ayaa sidoo kale soo galinaya balastar software si ay uga hortagaan soo noqoshada cilad ka dhacday Voyager 1 sanadkii hore. Cilad-xumada waxaa sababay amarada marin habaabinta hab-dhaqanka articulation and control (AACS). Balastarka waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dayax-gacmeedka mustaqbalka iyo in la hubiyo hawlgalladooda illaa iyo inta suurtogalka ah. Si weyn ayaa loo eegay oo loo hubiyay si loo yareeyo khatar kasta oo ka iman karta hirgelinteeda. Voyager 2 waxa uu heli doonaa marka hore balastar ahaan isagoo tijaabo ah ka hor inta aan la marin Voyager 1, kaas oo ka fog dhulka sidaa darteedna haya xog aad u qiimo badan.

Voyager 1 iyo Voyager 2 ayaa mar hore ka soo safray masaafo aad u fog dhulka, iyadoo Voyager uu 1 ka badan yahay 15 bilyan oo mayl halka Voyager 2 uu u jiro in ka badan 12 bilyan oo mayl. Kooxda hawlgalku waxay filayaan in tallaabooyinka la hirgeliyey, dayax-gacmeedku uu sii shaqayn doono ugu yaraan shan sano oo kale, haddii aanay ka badnayn. Hawlgallada Voyager waxay bixiyaan xog aad u qiimo badan oo ku saabsan hawada sare waxayna noqdeen guulo muhiim ah oo sahaminta hawada sare ah.

