Cirbixiyeenka Ku Go'doonsan Meel Sare Rikoodhka Jebinta Hawlgalka Muddada Ugu Dheer

By

Cirbixiyeenka NASA ee Frank Rubio ayaa jabiyay rikoodhkii ugu dheeraa ee cirbixiyeen Maraykan ah kadib markii uu hawada sare ku xanibnaa. Rubio waxa loo qorsheeyay in uu ku soo laabto Dhulka lix bilood ka dib markii uu u duulay Xarunta Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) Sebtembar 2022. Si kastaba ha ahaatee, cilad ku timid soo laabashadiisa ayaa keentay in uu ku xayiran yahay meeraha dhulka hoose, taas oo kordhinaysa joogitaankiisa ilaa hal sano. Isniintii, Rubio ayaa dhaafay rikoorkii hore ee 355 maalmood ee uu dhigay Mark Vande Hei ee 2022. Waxaa lagu wadaa inuu ku soo laabto dhulka wax ka yar Sebtember 27, taasoo ka dhigan wadar ahaan 371 maalmood oo wareeg ah. Guushan ayaa sidoo kale ka dhigaysa mid ka mid ah lix qof oo keliya oo sannad ku qaatay hawada sare.

Wareysi uu siiyay ABC's Subax Wanaagsan Ameerika, Rubio wuxuu iftiimiyay muhiimada waqtiga dheeriga ah ee uu ku jiro hawada sare. Waxa uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la fahmo sida jidhka bini’aadamku ula qabsado oo uu u adkaysto si loo wanaajiyo waxqabadka inta lagu jiro hawlgallada sahaminta hawada mustaqbalka ee dayaxa, Mars, iyo wixii ka dambeeya. Safarka Rubio ee ISS wuxuu ahaa mid gaar ah maadaama uu noqday cirbixiyeenkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee fuula gantaalka Soyuz ee Ruushka tan iyo Abriil 2021. Tani waxay qayb ka ahayd heshiiskii is beddelka ee NASA iyo Roscosmos.

Dhacdada ka dhigtay in Rubio go'doomiso ayaa ku lug lahayd qulqulka qaboojiye ee dayax gacmeedka Soyuz. Rubio oo ay weheliyaan Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev iyo Dmitri Petelin ayaa sidoo kale la saameeyay. Diidashada ayaa ka dhigtay dayax-gacmeedka mid aan ku habboonayn ku soo laabashadooda Dhulka, taasoo keentay in la kordhiyo joogitaankooda ISS lix bilood oo kale. Waxaa lagu wadaa in ay ku soo laabtaan Dhulka dabayaaqada bishan.

Hawlgalka lama filaanka ah ee Rubio wuxuu bixiyaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan dulqaadka jidhka bini'aadamka ee meel bannaan. Waxay dhistaa aqoon ka qayb qaadan doonta guusha mustaqbalka ee hawlgallada sahaminta meel qoto dheer. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan duulimaadka hawada sare, raac Gizmodo boggiisa duulimaadka hawada sare.