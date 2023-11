Fiirin dhow ee NASA's Europe Clipper Mission: Sahaminta Dayaxa Barafka leh ee Jupiter

By

Dayax gacmeedka soo socda ee NASA ee Europa Clipper ayaa u ambabaxaya hammi dhiirranaan leh oo uu ku baranayo dayaxa Jupiter, Europa, oo caan ku ah baraf baraf ah iyo karti uu ku martigelin karo nolosha. Loo qorsheeyay in la bilaabo sanadka 2024, Europa Clipper waxa ay ku dhiiran doontaa mid ka mid ah jawiga shucaaca ugu daran ee nidaamka qoraxda. NASA waxay rabta inay go'aamiso haddii xaaladaha dhulka hoostiisa ee Europe ay ku habboon yihiin sii wadida nolosha.

Si ay ugu adkaysato shucaaca ciqaabaya ee ku xeeran Jupiter, dayax gacmeedka waxa lagu qalabeeyaa gaashaan. Dhowaan, hawlgalku waxa uu gaadhay guul muhiim ah iyada oo la xidhay sanduuqa, weel gaar ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo qalabka casriga ah ee Eropa Clipper. Waxaa lagu soo ururiyay NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ee Koonfurta California, hubka dayax-gacmeedku wuxuu hubinayaa in qaybaheeda elektaroonigga ah ay ka badbaado waxyeelada shucaaca ee iman kara.

Qasnadda aluminiumku waxa ay ka hoosaysaa dhumuc nus-inji ah oo waxa ku jira qalabka sayniska ee muhiimka u ah howlgalka. Ilaalinta qalabka elektaroonigga ah guud ahaan halkii ay ka ahaan lahayd mid gaar ah waxay hoos u dhigtaa miisaanka iyo qiimaha dayax-gacmeedka. Iyada oo lala kaashanayo qolka nadiifka ah ee JPL, halkaas oo lagu diyaarinayo dayax-gacmeedka, waxaa khasnadda xidhay injineero iyo farsamo-yaqaanno Oktoobar 7. Guushani waxay muujinaysaa in dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah ay si ammaan ah u yaalliin.

Dhulka Jupiter ee baaxadda weyn, oo 20,000 jeer ka xoog badan kan Dhulka, waxa uu abuuraa suumanka shucaaca oo aad u daran oo ku dahaadhan hawada sare. Shucaaca khatarta ah ayaa saameyn weyn ku leh howlgalka, xitaa wuxuu saameeyaa muuqaalka kore ee Europe, taasoo keenta isbeddello midab leh. Taasi waa sababta Europa Clipper aysan si fudud ugu wareegi doonin hareeraha Europe, laakiin waxay sameyn doontaa wareeg ballaaran oo Jupiter ah si loo yareeyo soo-gaadhista shucaaca xooggan. Inta lagu jiro hawshan, dayax gacmeedku waxa uu samayn doonaa duulimaadyo dhow oo Europe ah ku dhawaad ​​50 jeer, isaga oo ururin doona xog saynis ah oo aad u qiimo badan.

Saynis yahanadu waxay aaminsan yihiin in shucaaca dusha sare ee Europe uu door weyn ka ciyaaro wax ka bedelka juquraafiga iyo inuu keeno midabka casaan-brown ee lagu arkay. Iyadoo si dhow loola socdo heerarka shucaaca qalab gaar ah, Europa Clipper waxay hiigsaneysaa inay kor u qaaddo fahamkayaga qaab-dhismeedka barafkan qasan. Hawlgalku wuxuu soo bandhigayaa fursad gaar ah oo lagu sahaminayo suurtagalnimada degenaansho iyo in la ogaado wax badan oo ku saabsan siraha ay hayaan Europa, furitaanka waddooyinka sahaminta dheeraadka ah ee nidaamkayaga qoraxda.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay hadafka Europe Clipper?

Hawlgalka Europe Clipper waa dadaal NASA ah oo la qorsheeyay in la bilaabo 2024. Ujeeddadeeda koowaad waa in la barto Jupiter's moon, Europa, iyo in la baaro awoodda dayaxa ee martigelinta nolosha.

2. Maxay gaashaanka shucaaca lama huraanka ugu tahay dayax-gacmeedka?

Beerta birlabeedka ee Jupiter-ka ee xooggan waxay dhalisaa suumanka shucaaca oo khatar weyn ku ah qalabka elektaroonigga ah ee dayax-gacmeedka. Ilaalinta shucaaca waxay hubisaa badbaadada iyo shaqeynta qalabka korka Europa Clipper.

3. Sidee buu Europa Clipper u ururin doonaa xogta sayniska?

Europa Clipper waxa ay samayn doontaa duullimaadyo badan oo Europe ah, iyada oo ururinaysa xog cilmiyeed qiimo leh inta lagu jiro baas kasta. Kulamadan dhow waxay ku siin doonaan aragtiyo ku saabsan juquraafiga dayaxa, xaaladaha dusha sare, iyo suurtagalnimada degenaanshaha.

4. Door intee le'eg ayuu ka qaataa shucaaca wax ka beddelka oogada Europe?

Shucaaca dusha Europe waa hab wax ka beddelka juqraafiyeed weyn. Saynis yahanadu waxay arkeen isbedelo midab leh, shucaaca ayaa la rumaysan yahay inuu masuul ka yahay isbeddeladan.

5. Maxay yihiin yoolalka howlgalka Europe Clipper?

Hawlgalka Europa Clipper wuxuu higsanayaa inuu baaro haddii xaaladaha dhulka hoostiisa ee Europe ay ku habboon yihiin nolosha. Waxa kale oo ay doonaysaa in ay fahamto juquraafiga dayaxa, ka kooban oogada, iyo suurtogalnimada degenaanshaha.