Perseverance Rover wuxuu helay dhagax gaar ah oo ku yaal Mars

NASA's Perseverance rover, oo si guul leh ugu degay Mars Febraayo 18, 2021, ayaa sii wada samaynta daahfurka xiisaha leh ee meeraha cas. Mid ka mid ah natiijooyinkeedii ugu dambeeyay ayaa ah dhagax u eg avokado, oo la helay Sebtembar 8. Inkasta oo dhagaxani aanu dhab ahaantii ahayn midhaha Martian, saynisyahannadu waxay xiiseeyaan oo ay jecel yihiin inay wax badan ka bartaan halabuurka iyo asalka.

Adkaysigu waxa uu si hagar la’aan ah u baadhayay oogada Mars, iyada oo sidoo kale raadinaysay calaamadihii noloshii microbial-kii hore. Intii ay ku guda jirtay hawsheeda, waxay la kulantay waxyaabo badan oo xiiso leh, oo ay ugu horreeyaan dhagxaan qaabab iyo cabbirro kala duwan leh. Dhagaxyadani waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda juqraafiga meeraha.

Dhagaxa avocado-u-qaabeeya maaha mid ka reeban. Muuqaalkeeda gaarka ah ayaa qabsaday xiisaha saynisyahannada ee dib ugu soo laabtay Dunida. Iyada oo loo marayo falanqayn iyo baaritaan faahfaahsan, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay helaan faham qoto dheer oo ku saabsan samaynta dhagaxa iyo muhiimada uu leeyahay.

In kasta oo ay goor hore tahay in la soo saaro gunaanad dhab ah, daahfurkani waxa uu hoosta ka xariiqayaa muhiimadda ay leedahay himilada Perseverance ee Mars. Qalabka sayniska ee horumarsan ee rover-ka ayaa loo isticmaali doonaa in si fiican loo baadho dhagaxa oo loo siiyo xog qiimo leh saynisyahanada.

Socdaalki Adkaysigu waxa uu daliil u yahay xariifnimada iyo hilowga bani aadamka. Sahaminta Mars iyo raadinta calaamadaha nolosha, NASA waxay ujeedadeedu tahay inay furfurto siraha meeraha aynu deriska nahay oo ay u gogol xaarto sahaminta mustaqbalka aadanaha.

Daahfurka dulqaadka ee Mars, oo uu ku jiro dhagaxan u eg avocado, waxay gacan ka geysataa balaadhinta aqoontayada meeraha cas waxayna ina keenaysaa hal tallaabo oo aan ku sii dhawaynayno fahamka taariikhdii hore iyo kartida taageerada nolosha. Sida saynisyahannadu sii wadaan falanqaynta xogta ay ururiyeen Perseverance, waxay rajeynayaan inay furaan aragtiyo dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda iyo dabeecadda Mars.

