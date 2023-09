Baaritaanka Qorraxda ee Parker NASA wuxuu ururiyaa xog qiimo leh oo ku saabsan ka saarista Coronal Mass Ejection

By

Parker Solar Probe, oo ah himilada NASA ee ah in ay "taabto Qoraxda," ayaa dhawaan ku shiraacday koronal mass ejection (CME), cadceed xoog badan oo ka soo baxay qaybo la dallacay. Kulanku wuxuu dhacay Sebtembar 5, 2022, in kasta oo natiijooyinka iyo cilmi baarista ku xeeran ay hadda ku faahfaahiyeen warqad cusub oo ku taal The Astrophysical Journal.

Dhacdadan ayaa calaamad u ah ka tagista daraasadda caadiga ah ee CME-yada, maadaama inta badan laga arkay Dhulka. Si kastaba ha ahaatee, Parker Solar Probe wuxuu awooday inuu ilaaliyo CME-gan gaarka ah meel u dhow, maadaama la dhigay meel 5.7 milyan oo mayl oo keliya u jirta dusha Qorraxda. U dhawaanshahan ayaa u ogolaatay saynisyahannadu in ay ururiyaan xog iyo aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan isdhexgalka ka dhexeeya CME-yada iyo siigada interplanetary.

CME-yadu waa qaraxyo waaweyn oo ka yimaada hawada sare ee qoraxda kuwaaso saameyn ba'an ku yeelan kara cimilada hawada sare, oo ay ku jiraan khalkhal ku yimaada satalaytka, nidaamyada isgaarsiinta, tignoolajiyada socodka, iyo korantada dhulka. Fahamka sida CME-yadu ula falgalaan siigada meeraha dhexda ayaa muhiim u ah saadaalinta saamaynta ay ku leeyihiin meeraheena.

Kulankii Sebtembar ee la soo dhaafay wuxuu ahaa markii ugu horreysay ee Parker uu arko CME, natiijaduna waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Baadhitaanka ayaa lagu arkay CME-da oo nadiifinaysa dariiq dhex mara siigada meeraha dhexdooda, iyada oo u barakicinaysa ilaa 6 milyan oo mayl qorraxda u jirta. Si kastaba ha ahaatee, boodhka ayaa isla markiiba ka buuxsamay boodhka meeraha dhexmara ee dhex sabbaynaya nidaamka qoraxda.

Daahfurkaani wuxuu xaqiijiyay aragti ah in isdhexgalka ka dhexeeya CME-yada iyo siigada ay dhacaan, taasoo siinaya saynisyahano faham qoto dheer oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ka dhex jira korona qorraxda. Indho-indhaynta ay samaysay Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamarada ayaa kaalin ka qaadatay horumarkan.

In kasta oo daraasado iyo indho-indhayn dheeraad ah loo baahan yahay si loo fahmo saamaynta boodhka is-dhaafsiga ah ee CME-yada, daahfurkan taariikhiga ah wuxuu furay wadooyin cusub oo lagu sahamiyo kakanaanta Qorraxdeena iyo saamaynta ay ku leedahay cimilada hawada sare.

Ilaha: Scientific American, NASA