Himilada Nafsiga ee NASA: Sahaminta Asteroid Qani ah oo Bir ah

NASA ayaa dhawaan soo bandhigtay howlgalka cilmi nafsiga, dayaxgacmeed u safraya suunka asteroid si uu u barto asteroid loo yaqaan Psyche. Asteroid-kan gaarka ah ayaa la aaminsan yahay in uu qani ku yahay birta, taas oo ka dhigaysa shay gaar ah oo cilmi-baadhiseed oo loogu talagalay saynisyahannada. Hadafka ujeeddadiisu tahay in la helo fikrado ku saabsan hal-abuurka iyo xudunta u ah meereyaasha la midka ah kuweenna.

David Lawrence, oo ah xubin sare oo ka tirsan shaqaalaha shaybaadhka fiisigiska ee jaamacadda Johns Hopkins, waa baaraha hormoodka ah ee mid ka mid ah qalabka saaran dayax-gacmeedka Psyche. Qalabka, raajo gamma iyo neutron spectrometer, ayaa kaa caawin doona falanqaynta halabuurka asteroid-ka.

Hippos: Daanka xoogga badan, calalinta aan waxtarka lahayn

Inkastoo daamankooda xoogga badan iyo ilko cabsi leh, hippos ayaa si la yaab leh u ah kuwo aan waxtar lahayn. Daraasad lagu daabacay PLOS One ayaa shaaca ka qaaday in hippos ay la halgamayaan dhaqdhaqaaqa shiidaalka lagama maarmaanka u ah u calalinta cuntadooda si hufan. Awoodooda qayila waxa ay u muuqataa in loo sadqeeyay in ay daamanka u adeegsadaan dagaalka.

Marcus Clauss, oo bare ka ah Jaamacadda Zurich, iyo asxaabtiisa ayaa sameeyay daraasadda. Waxay ogaadeen in hippos ay leeyihiin sifooyin gaar ah oo awood u siinaya inay xoog ku muquuniyaan daamankooda laakiin aysan ku calalin dareenka dhaqanka.

Awooda Isku-xidhka Muusiga

Dhageysiga muusikadu kaliya ma keento farxad laakiin sidoo kale waxay abuurtaa waayo-aragnimo la wadaago dhagaystayaasha dhexdooda. Daraasad uu sameeyay Wolfgang Tschacher, oo ah cilmi-nafsiga ku takhasusay Jaamacadda Bern, ayaa daaha ka qaaday in dadka ka qaybgalaya riwaayadaha muusiga qadiimiga ah ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda, garaaca wadnaha, iyo heerka neefsiga. Isku-dubbarid Tani waxay si qoto dheer u xididaysaa horumarkeenii hore.

Tschacher waxa uu isticmaalay dareeme la xidhan karo iyo farsamada qabashada dhaqdhaqaaqa si uu u cabbiro jawaabaha daawadayaasha riwaayadaha. Cilmi-baaristiisa, oo lagu daabacay Warbixinnada Sayniska, waxay bixisaa aragtiyo ku saabsan saameynta qoto dheer ee muusigga ee hababka jireed ee aadanaha iyo waayo-aragnimada wadajirka ah.

Cicadas: Saamaynta Nidaamka Deegaanka Kobcaya

Soo ifbaxa cicadas ee xilliyeedka ah 17-kii sanaba waxay ku leedahay cawaaqib xumo hab-nololeedyada kaynta. Cilmi-baaris uu sameeyay cilmiga bayoolajiga Zoe Getman-Pickering ee Jaamacadda George Washington ayaa muujisay in marka cicadas ay soo baxdo, ay bixiyaan ilo cunto oo badan xayawaanka kala duwan, oo ay ku jiraan shimbiraha. Tani waxay keenaysaa hoos u dhaca ugaadhsiga shimbiraha ee diirka, taasoo keentay waxyeelo badan oo caleen ah oo ku dhacda geedaha geedka.

Daraasadda, oo lagu daabacay Sayniska, ayaa iftiimisay saamaynta qallafsan ee kakan ee korodhka dadweynaha ee cicadas ay ku leeyihiin nidaamka deegaanka.

Macdanta Badda Moolka: Miisaanka Khatarta iyo Abaalmarinta

Waxaa jira xiisaha ganacsi ee sii kordhaya ee macdanta qiimaha leh ee laga soo saaro sagxada moolka dheer ee badda. Si kastaba ha ahaatee, socdaaladii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in hab-nololeedyada qotodheer ee badda ay hoy u yihiin noocyo nololeed oo naadir ah oo jilicsan. Cilmi-baarayaasha sahaminta hodanka ku ah macaadinta hawo-mareenada biyaha ee Badweynta Baasifiga ayaa helay meelo godad dhulka hoostiisa ah oo ay nolosha ka buuxaan. Degaanadan waxa laga yaabaa inay isku xidhmaan, taasoo muujinaysa baahida loo qabo baadhitaan dheeraad ah ka hor inta aan la samayn hawlo macdan qodis ah.

Nooc kale oo deegaan ah, oo loo yaqaanno nodules polymetallic, macdanta qiimaha leh ayaa ku firirsan sagxada badda. Muriel Rabone, oo ka socota Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee London, iyo asxaabteeda waxay qiyaaseen inay jiri karaan kumanaan nooc oo aan la garanayn oo ku nool iyo agtooda nodules. Daraasadda, oo lagu daabacay Current Biology, waxay xoogga saaraysaa muhiimadda ay leedahay in la fahmo nidaamyadan deegaanka ka hor inta aan laga faa'iidaysan kheyraadkooda suurtagalka ah.

