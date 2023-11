Soo-bandhigidda Rendezvous: Lucy Spacecraft waxay ku soo dhawaatay Dinkinesh gudaha Asteroid Belt

By

Dayax gacmeedka NASA ee Lucy ayaa qarka u saaran guul aad u xiiso badan oo laga gaaray hawsheeda. Ka dib markii ay soo mareen malaayiin mayl labadii sano ee la soo dhaafay, sahaminta hawada sare waxay hadda xireysaa meeshii ugu horreysay - Dinkinesh oo ku taal suunka asteroid-ka. Kulankani waa u diyaargarowga muhiimka ah ee sahminta mustaqbalka Lucy ee asteroids-ka Jupiter's Trojan.

Markay tahay 12:54 pm ET ee Noofambar 1, Lucy waxay gaari doontaa habka ugu dhow ee Dinkinesh, iyadoo ku iman doonta masaafo qiyaastii 265 mayl (425 kiiloomitir). Dhacdadan muhiimka ah ayaa calaamad u ah markii ugu horeysay ee Lucy ay bixin doonto aragti faahfaahsan oo ku saabsan shay hore oo kaliya u muuqday sida blur fog iyada oo loo marayo muraayadaha telescopes.

Lucy waxa ay indha-indhaynaysay Dinkinesh tan iyo Sebtembar 3. Kooxda howlgalka ayaa dhawaan hawada u soo dirtay casriyeyn aqoontii u dambaysay, xirmo xog ah oo ka kooban xogtii ugu dambaysay ee la xidhiidha boosaska sahaminta hawada sare iyo asteroid-ka. Iyadoo lagu qalabeeyay xogtan, Lucy waxay mari doontaa masaafada soo hadhay ee ku dhawaad ​​nus milyan mayl (800,000 kiiloomitir) si ay u gaadho asteroid-ka.

Qiyaastii saacad ka hor habka ugu dhow, Lucy waxay hawlgelin doontaa nidaamkeeda daba-galka hawada si ay ula socoto booska Dinkinesh. Halkaa marka ay marayso, dayax-gacmeedku waxa uu qiyaas ahaan 10,000 mayl (16,000 kiiloomitir) u jirayaa hawada sare. Cabbirka yar yar ee Dinkinesh awgeed, nidaamku waxa uu si buuxda u xidhi doonaa daqiiqado yar ka hor habka ugu dhow ee Lucy.

Duulimaadyada soo socda ayaa sidoo kale u adeegi doona sidii imtixaankii ugu horreeyay ee nidaamka daba-galka ee Lucy. Nidaamkan iskiis u madax bannaan waxa loogu talagalay in uu si sax ah u helo oo uu ku hayo asteroid-ka gudaha agabka-muuqaalka. Inta lagu jiro siddeedda daqiiqo ee u dambeeya duullimaadka, Lucy waxay ururin doontaa xogta muhiimka ah iyadoo adeegsanaysa sawir-qaadeheeda midabka iyo spectrometer-ka infrared, oo si wadajir ah loo yaqaanno aaladda L'Ralph.

Mark Effertz, madaxa Lucy's injineerka Lockheed Martin Space, wuxuu sharxay in Lucy ay ku hawlan tahay baaxadda bannaanka, amarada is dhexgalku maaha mid macquul ah sababtoo ah waqti weyn oo dib u dhac ah oo ku saabsan 30 daqiiqo ee calaamadaha raadiyaha si ay ugu safraan hawada iyo Dhulka. Sidaa darteed, dhammaan indho-indheynta sayniska ayaa horay loo sii qorsheeyay, iyadoo la hubinayo in dayaxgacmeedku uu si madaxbanaan u shaqeeyo.

Duullimaadka ka dib, Lucy waxay ku qaadan doontaa sawir-qaadis iyo daba-gal saacada dheeraad ah ee Dinkinesh ka hor inta aysan dib isu habeynin si ay dib ugu soo ceshato xiriirka Dunida. Inta lagu jiro afarta maalmood ee soo socota, kamarada heerka sare ee Lucy, L'LORRI, waxay sii wadi doontaa qabashada sawirada asteroid-ka oo faahfaahsan.

Hawlgalka Lucy, oo la bilaabay Oktoobar 2021, wuxuu leeyahay ujeeddada koowaad ee daraasadda Trojan asteroids, ururinta jidh dhagax leh oo hoggaamiya oo raacda Jupiter ee wareegga qorraxda. Laga bilaabo 2027, Lucy waxay bilaabi doontaa socdaalkeeda Trojan asteroids, laga bilaabo Eurybates iyo lammaanaheeda binary Queta, ka dibna Polymele iyo lammaanaheeda binary Leucus, oo ay ku xigto Orus, iyo ugu dambeyntii lammaanaha binary Patroclus iyo Menoetius.

Xusuusin xiiso leh, Dinkinesh waxaa lagu daray liiska Lucy ee bartilmaameedyada asteroid horraantii sanadkan si ay ugu adeegto sidii goob tijaabo ah oo loogu talagalay aaladaha dayax gacmeedka ka hor inta uusan imaan nidaamka Jovian. Asteroid-kan ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Dinkinesh ka dib markii muddo dheer aan la magacaabin tan iyo markii la helay 1999. Magaceeda, oo micnihiisu yahay "waad yaab leh" oo ku qoran afka Amxaariga, luqadda Xabashida, ayaa abaal-marin u ah fossilka bini'aadamka ee caanka ah ee loo yaqaan "Lucy. ”

FAQs

Waa maxay ujeedada hadafka dayax gacmeedka Lucy?

Hadafka dayax gacmeedka Lucy waa in ay barato Trojan asteroids, oo ah koox ka mid ah maydadka samada oo ku wareega Qorraxda oo ay weheliso Jupiter. Sahaminta asteroids-kan, saynisyahannadu waxay ujeedadoodu tahay inay ogaadaan taariikhda hore ee nidaamka qorraxda.

Waa maxay nidaamka daba gal ee dayax gacmeedka Lucy?

Nidaamka daba-galka ee dayax-gacmeedka Lucy waa nidaam madax-bannaan oo loogu talagalay in si sax ah loo helo asteroid-ka ay eegayso iyo in la hubiyo in uu ku sii jiro goobta-aragtida qalabka korkiisa.

Qalab noocee ah ayay Lucy isticmaashaa si ay u ururiso xogta xilliga duulista?

Inta lagu jiro duulista, Lucy waxay shaqaaleysiisaa qalabka L'Ralph, kaas oo ka kooban sawir qaade iyo spectrometer infrared ah. Qalabkani waxa uu sahlayaa in dayax-gacmeedku uu ururiyo xog qiimo leh oo ku saabsan hal-abuurka iyo astaamaha asteroids-ka uu la kulmo.

Waa maxay sababta asteroid Dinkinesh loogu doortay bartilmaameedka Lucy?

Dinkinesh waxa loo doortay bartilmaameedka Lucy si ay u tijaabiso qalabka dayax gacmeedka ka hor inta uusan imaan nidaamka Jovian. Intaa waxaa dheer, Dinkinesh waxaa si rasmi ah loogu magacaabay ka dib markii bani-aadmiga- awoowaha fosilka "Lucy" si loogu ixtiraamo muhiimada ay u leedahay fahamka taariikhda horumarka.