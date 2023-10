NASA si ay u daahfurto Nidaamka Isgaadhsiinta Laser-ka ee Saldhigga Caalamiga ah

By

NASA waxay isku diyaarinaysaa inay nidaamka isgaadhsiinta layserka u dirto Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) bisha soo socota. Nidaamka, oo loo yaqaan ILLUMA-T, ayaa lagu rakibi doonaa qaybta dibadda ee ISS. Ujeeddadeedu waa in ay soo bandhigto xogta heerka sare ee isgaadhsiinta laysarka ee saldhiga hawada sare ilaa NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), kaas oo markaa xogta dib ugu soo celin doona Dhulka.

LCRD, oo la bilaabay 2021, ayaa hadda u soo diraysa xogta Earth iyada oo ka socota geosynchronous orbit oo ah 1.2 Gbps. Sida dayax-gacmeedka gudbinta ah, LCRD waxay u ogolaataa hawlgallada hawada inay ku soo diraan xogtooda isku xirka laser-ka ee gudbinta, ka dibna u gudbiya saldhigyada dhulka ee Dhulka. Isku darka ILLUMA-T iyo LCRD ayaa dhisi doona NASA habka ugu horreeya ee isgaadhsiinta isgaadhsiinta ee laba-geesoodka ah.

Faa'iidada nidaamyada laysarka ee hababka isgaarsiineed ee dhaqameed waa in ay bixiyaan heerar xogeed oo sarreeya iyagoo fududeynaya oo u baahan awood yar. Tani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay marka la naqshadeynayo hawada sare.

Culayska ILLUMA-T waxaa maamulaya NASA's Goddard Space Flight Center, iyadoo la kaashanaysa Johnson Space Center iyo Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (ScaN). Daahfurka nidaamka isgaadhsiinta laysarka ayaa loo qorsheeyay November 5-deeda, iyadoo la raacayo dayax-gacmeedka SpaceX Dragon oo ka yimid xarunta NASA ee Kennedy Space Center ee Florida.

Marka laga reebo ILLUMA-T, dayaxgacmeedka Dragon wuxuu sidoo kale qaadi doonaa tijaabooyin kale, qalab, iyo sahayda Safarka 70 ee shaqaalaha. Mid ka mid ah tijaabadan oo kale waa Tijaabada Waves Atmospheric (AWE), kaas oo cabbiri doona sifooyinka iyo dhaqdhaqaaqa mowjadaha cuf-jiidad ee atmospheric. AWE waxay rabta inay horumariso fahamka jawiga dhulka, cimilada, cimilada, iyo horumarinta xeeladaha lagu yareynayo saamaynta cimilada hawada sare.

