Diyaaradda X-59 ee Supersonic waxay Maraysaa Isbadal Isbadal ah

Diyaaradda NASA ee X-59 ee supersonic, ayaa lagu xusay in ay awood u leedahay in ay u duusho si ka dheereeya xawliga codka iyada oo aan la abuurin kor u kaca sonic-ka, ayaa lagu wadaa in ay samayso isbedel cajiib ah. Diyaaradda tijaabada ah ayaa dhawaan ku soo wajahan Lockheed Martin Skunk Works 'maqaarka rinjiga ee Palmdale, California, halkaas oo ay ku mari doonto isbeddel la taaban karo oo ka yimid birta matte-ka ah ee hadda jirta iyo nidaamka midabka cagaarka oo ay u noqonayso mid indho qabad leh oo casaan, caddaan iyo buluug ah.

Muuqaalka dib loo cusboonaysiiyay ee X-59 waxa uu ka koobnaan doonaa jidh cad oo u badan, oo leh “buluug sonic” oo ay dooratay NASA, iyo baalasheeda lahjad casaan ah. Jaakadan cusub ee rinjiga kaliya uma adeegto ujeedo bilicsanaan laakiin sidoo kale waxay bixisaa difaac muhiim ah oo ka dhan ah qoyaanka iyo daxalka, hubinta cimriga diyaaradda iyo cimri dhererka.

Marka habka rinjiyeynta la dhammeeyo, X-59 wuxuu mari doonaa cabbirro dhammaystiran, oo ay ku jiraan qiimaynta miisaanka iyo qaabka. Qiimayntan saxda ah waxay gacan ka geysan doontaa sifaynta iyo kor u qaadida farsamooyinka qaabaynta kombuyuutarka, ugu dambayntiina gacan ka geysta horumarinta tignoolajiyada hawada sare.

X-59 waa qayb muhiim ah oo ka mid ah howlgalka NASA ee Quesst, kaas oo dib loo qorsheeyay 2024. Sannadka soo socda, NASA waxay qorsheyneysaa inay duuliso diyaarad cusub oo tijaabo ah oo rinji ah oo ku socota bulshooyinka kala duwan ee Maraykanka si loo qiyaaso aragtida dadweynaha ee ku saabsan dhawaaqa ay soo saarto. .

Cathy Bahm, oo ah maamulaha mashruuca bandhiga duulimaadka ee hooseeya, ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in mashruucu gaaro heerkan muhiimka ah. Waxay filaysaa dareen cabsi badan marka X-59 uu ka soo baxo maqsinka rinjiga, maadaama muuqaallada cajiibka ah ay NASA u keenayaan aragti cusub oo nolosha ah.

Marka laga soo tago isbeddelkeeda muuqaalka, X-59 waxay hiigsanaysaa inay NASA siiso xog qiimo leh oo ku saabsan waxa ay u jeedaan "sonic thump." Beddelkan ka aamusan ee kobaca sonic-ga caadiga ah waxa uu keeni karaa in wax laga beddelo xeerarka hadda jira ee ka mamnuucaya duulimaadka sare ee meelaha dadku ku badan yahay. Iyada oo xogtan lala wadaagayo maamulayaasha, NASA waxa ay doonaysaa in ay u gogol xaarto suurtagalnimada duulimaadka supersonic ee mustaqbalka.

Sannadka soo socda waxa uu ballan-qaad weyn u hayaa dayuuradaha sare ee X-59, Bahm-na waxa uu si xamaasad leh u rajaynayaa hawsha cajiibka ah ee sugaysa diyaaradda. Dib-u-habaynta dibedda ee X-59 waxay si muuqata u mateli doontaa dadaallada aan caadiga ahayn ee soo socda ee mashruucan dhagax-dhigga ah.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Maxay tahay ujeedada diyaaradda X-59 supersonic? Diyaarada X-59 supersonic waxaa loogu talagalay in ay ku duusho xawaare ka dheereeya xawaaraha codka iyada oo aan soo saarin kor u kaca sonic-ka, taas oo u gogol xaari karta fursadaha duulimaadka supersonic ee mustaqbalka. Waa maxay sababta NASA ay u rinjiyeynayso diyaaradda X-59? NASA waxay siinaysaa X-59 shaqo rinji cusub oo ugu horrayn loogu talagalay bilicda, laakiin sidoo kale waxay u adeegtaa ujeedada ka ilaalinta diyaaradda qoyaanka iyo daxalka. Waa maxay muhiimada ay leedahay X-59's "tump sonic"? X-59's "sonic thump" waxaa loola jeedaa beddelka aamusnaanta ee kobaca sonic-ka caadiga ah ee ay dhaliyaan duullimaadyada supersonic. NASA waxa ay rabta in ay barato oo ay siiso xogta ku saabsan dhawaqan maamulayaasha, taas oo suurta gal ah in ay horseeddo in wax laga beddelo xeerarka xukuma duulimaadka sare ee meelaha dadku ku badan yahay. Goorma ayaa dib u habeynta X-59 la dhammeyn doonaa? Isbeddelka X-59 wuxuu dhammaan doonaa mustaqbalka dhow. Marka habka rinjiyeynta la dhammeeyo, cabbirada kama dambaysta ah ayaa la qaadi doonaa si kor loogu qaado farsamooyinka qaabaynta kumbuyuutarka.