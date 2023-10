NASA Waxay Samaysay 3D-Daabacan Aluminium Roket Matoorka Duulimaadyada Deep Space

By

NASA waxa ay si joogto ah u raadinaysaa habab lagu dhimo miisaanka gantaallada si ay uga dhigto safarka hawada mid hufan oo qiimo leh. Mid ka mid ah meelaha diiradda la saarayo waa horumarinta walxaha khafiifka ah ee u adkeysan kara xaaladaha ba'an ee booska. Dhowaan, NASA waxay aaggan ka gaadhay horumar la taaban karo iyada oo horumarinaysa iyo tijaabinta biibiile matoorka daabacan ee 3D oo ka samaysan aluminium.

Aluminiumku waa shay ku habboon qaybaha fudfudud maadaama ay leedahay cufnaan hoose iyo saamiga xoogga-miisaanka sare marka loo eego biraha badankooda. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay xaddidaadyo sida dulqaad yar oo kuleyl badan iyo u janjeera inay dillaacaan inta lagu jiro alxanka. Arrimahan ayaa ka dhigay mid aan ku habboonayn wax-soo-saarka wax-soo-saarka ee qaybaha matoorka gantaallada, illaa hadda.

NASA's Wax-soo-saarka Wax-soo-saarka Dareen-celinta ee Mashruuca Afraad ee Kacaanka Warshadaha (RAMFIRE) wuxuu higsanayaa inuu ka gudbo xaddidaadyadan iyadoo la abuurayo nooc aluminium ah oo alxanka leh oo u adkaysta kulaylka ku filan isticmaalka matoorada gantaallada. Injineerada NASA ee Xarunta Duulimaadka Hawada Marshall waxay iskaashi la sameeyeen Elementum 3D si ay u horumariyaan kala duwanaanshiyaha aluminiumka cusub ee loo yaqaan A6061-RAM2 iyo budo khaas ah oo loo isticmaalo habka daabacaadda 3D.

3D-daabacan ee RAMFIRE nozzles waxaa loogu talagalay inay wataan kanaalo gudaha ah si loo qaboojiyo sanka oo looga ilaaliyo dhalaalka. Waxa kale oo loo dhisay sida hal gabal, yaraynta baahida curaarta badan waxayna si weyn u yaraynaysaa wakhtiga wax soo saarka. Nozzles-dhaqameedka la soo saaray ayaa laga yaabaa inay u baahdaan ilaa kun qaybood oo si gaar ah isugu xidhan.

Dhuumaha RAMFIRE ayaa maray tijaabo adag, oo ay ku jiraan tijaabooyinka dabka kulul oo leh ogsijiin dareere ah iyo hydrogen dareere ah, iyo qolalka cadaadiska oo ka sarreeya 825 rodol halkii inji (psi). Neef-maskaxeedyadu waxay u adkaysteen xaaladahan aadka u ba'an waxayna gaadheen ku dhawaad ​​10 daqiiqo oo wakhtiga orodka ah, iyagoo muujinaya awooda ay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan jawiga banaan-dheer ee adag.

Marka laga soo tago matoorka gantaalada, walxaha aluminium ee RAMFIRE iyo habka wax soo saarka dheeriga ah ayaa loo isticmaalay si loo abuuro qaybo kale oo horumarsan, oo ay ku jiraan 36-inch dhexroor aerospike nozzle iyo haan jaakad leh oo faaruq ah oo loogu talagalay codsiyada dareeraha cryogenic.

Horumarkan laga gaadhay 3D-daabacan matoorka gantaalaha aluminiumka ah ayaa awood u leh in uu wax ka beddelo duullimaadyada hawada sare, taas oo u oggolaanaysa soo saarista qaybaha gantaallada fudud ee awood u leh in ay u adkeystaan ​​culeysyo dhismeed oo sarreeya. Waxay ina keenaysaa hal tallaabo oo u soo dhawaanaysa yoolka ah in bini'aadamka loo diro Dayaxa, Mars, iyo wixii ka dambeeya.

