Cilmi-baadhis cusub ayaa daahfurtay xidhiidhka ka dhexeeya hurdo la'aanta iyo cayilka

Daraasad ay dhawaan sameeyeen koox cilmi-baarayaal ah, ayaa lagu ogaaday in uu jiro xiriir ka dhexeeya hurdo la’aanta iyo buurnaanta. Daraasaddan oo lagu falanqeeyay qaabka hurdada iyo index mass index (BMI) ee in ka badan 1,000 qof, ayaa lagu ogaaday in kuwa si joogto ah u seexday wax ka yar toddoba saacadood habeenkii ay halis sare ugu jiraan inay qaadaan buurnaanta.

Cayilka ayaa muddo dheer loo aqoonsaday inuu yahay arrin weyn oo caafimaadka dadweynaha ah, oo leh khataro caafimaad oo badan oo la xidhiidha sida cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga iyo sonkorowga. Si kastaba ha ahaatee, xidhiidhka ka dhexeeya hurdada iyo cayilka ayaa ahaa mid aan caddayn. Cilmi-baadhistan cusub waxay iftiiminaysaa xidhiidhka suurtogalka ah ee ka dhexeeya labadooda.

Daraasadu waxay daaha ka qaaday in shakhsiyaadka si joogta ah u seexday wax ka yar todoba saacadood habeenkii ay leeyihiin BMI aad u sarreeya marka loo eego kuwa seexday todoba ilaa sagaal saacadood habeenkii. Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristu waxay muujisay in shakhsiyaadkan ay aad ugu dhowdahay inay ku lug yeeshaan caadooyinka cunnada ee aan caafimaadka lahayn oo ay isticmaalaan tiro badan oo kalooriyo ah maalintii oo dhan.

Iyadoo habka saxda ah ee isku xirka hurdo la'aanta iyo buurnaanta weli la baarayo, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in ay sabab u tahay saameynta hurdo la'aanta ee nidaamka hormoonnada iyo xakamaynta rabitaanka cuntada. Daraasado hore ayaa muujiyay in hurdada oo aan ku filnayn ay khalkhal geliso dheelitirka hormoonnada ee nidaamiya gaajada iyo dheregsanaanta, taasoo keenta rabitaanka cuntada oo kordha iyo suurtogalnimada in la cuno xad-dhaaf ah.

Cilmi-baadhistan cusub ayaa iftiimisay muhiimadda ay leedahay in hurdo ku filan la seexdo ilaalinta miisaanka caafimaadka leh iyo ka hortagga buurnaanta. Waxay soo jeedinaysaa in samaynta caadooyin hurdo caafimaad leh iyo mudnaanta hurdo ku filan ay noqon karto arrimaha muhiimka ah ee maaraynta miisaanka.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in daraasaddan ay dejisay oo kaliya xidhiidhka ka dhexeeya hurdo la'aanta iyo cayilka, waxaana loo baahan yahay cilmi-baaris dheeraad ah si loo ogaado sababaha iyo hababka hoose. Si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan saameynta suurtagalka ah ee hurdada ee maareynta miisaanka iyo caafimaadka guud.

Gabagabadii, daraasaddan dhowaan la sameeyay ayaa tilmaameysa xiriirka ka dhexeeya hurdo la'aanta iyo buurnaanta. Shakhsiyaadka sida joogtada ah u seexda wax ka yar toddobo saacadood habeenkii waxa laga yaabaa inay halis sare ugu jiraan inay cayilka yeeshaan sababo ay ka mid yihiin nidaaminta hormoonnada oo khalkhal iyo rabitaanka cuntada oo kordha. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa lagama maarmaan u ah in la sahamiyo sababaha xiriirkan iyo in la ogaado habab gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan ayaa hoosta ka xariiqaysa muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo hurdo ku filan si loo ilaaliyo miisaanka caafimaadka leh iyo guud ahaan fayo-qabka.

Ilo:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "Cilmi-baadhis cusub ayaa daahfurtay isku xidhka suurtagalka ah ee u dhexeeya hurdo la'aanta iyo cayilka"