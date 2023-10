Sahaminta Daal: Telescope NASA ee IXPE ayaa daaha ka qaaday siraha Magnetic ee Supernova Remnant SN 1006

By

Guusha la taaban karo, NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) telescope ayaa daaha ka qaaday sifooyinka birlabeedka qarsoon ee haraaga caanka ah ee supernova SN 1006. Ku dhawaad ​​​​6,500 oo iftiin-sano ka fog dhulka ee kooxda Lupus, SN 1006 ayaa haysa farqiga isagoo ah dhacdadii ugu quruxda badnayd ee la diiwaan geliyo taariikhda aadanaha.

Iyadoo la adeegsanaayo farsamooyinka sawirka sare ee raajada, IXPE waxay siisay astrophysicists fursad aan horay loo arag oo ay ugu dhex dhuuntaan dhulka hal-abuurka leh ee magnetic fields. Dr. Ping Zhou, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga astrophysicist oo ka tirsan jaamacadda Nanjing ee Jiangsu, Shiinaha, isla markaana ah hogaamiyaha qoraaga warqad dhawaan la daabacay oo lagu daabacay joornaalka Astrophysical, ayaa ku tilmaamay IXPE inay tahay qalab awood leh oo fududeeya baadhista meelaha magnetic oo mar loo arkayay inay yihiin kuwo aan la fahmi karin. Iyada oo loo marayo muraayadda IXPE, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in SN 1006's magnetic fields ay muujiyaan sifooyin qallafsan iyadoo la ilaalinayo qaab-dhismeed nidaamsan.

Muuqaalka gaarka ah ee SN 1006 ayaa sii soo jiitay saynisyahannada, maadaama ay ka leexatay qaabka caadiga ah ee wareegsan ee sida caadiga ah lagu arkay hadhaagii kale ee supernova. Qaab-dhismeed labajibaaran oo xiiso leh iyo geeso dhalaalaya oo kala duwan ayaa ka muuqda x-ray-ga iyo xadhkaha gamma-ray-ga. Cilmi-baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in sifooyinkan kala duwani ay si qotodheer ugu xiran yihiin jihada goobta magnetic haraaga. Mala-awaalka jira ayaa tilmaamaya in mowjadaha qaraxa soo saaray intii lagu jiray qaraxa supernova ay la jaanqaadaan goobta birlabeedka, taas oo u sahlaysa in ay si wax ku ool ah u dardargeliyaan walxaha tamarta sare leh.

Dr. Yi-Jung Yang, astrophysicist tamar sare ah oo ka tirsan Jaamacadda Hong Kong isla markaana ah qoraaga warqadda aan kor ku soo xusnay, ayaa xusaysa in guryaha polarization-ka ay ka soo ururiyeen falanqaynta IXPE ee spectral-polarimetric analysis si dhow ula socdaan xogta laga helay hababka kale iyo X- goob-joogayaasha ray. Joogteyntan cajiibka ah waxay hoosta ka xariiqaysaa isku halaynta aan leexleexan ee IXPE iyo awoodaha adag.

Tan iyo markii la furay bishii Diseembar 2021, IXPE waxay si taxadar leh u aragtay saddex hadhaagii supernova: Cassiopeia A, Tycho, iyo hadda SN 1006. Kormeer kastaa wuxuu soo bandhigayaa fursad qaali ah oo saynisyahano ah si ay u sii qoto dheereeyaan fahamkooda asalka iyo hababka hoose ee dhul magnetic ku hareeraysan kuwan samada ah. ifafaale.

Muujinta in SN 1006 ay muujiso polarization heer sare ah marka loo eego labada kale ee haraaga supernova ayaa ka yaabisay cilmi-baarayaasha. Si kastaba ha ahaatee, dunta caadiga ah ayaa isku xidha dhammaan saddexda hadhaaga: goobahooda birlabeedka ayaa ka tilmaamaya bannaanka dhexe ee qaraxa. Sifadan la wadaago waxay u gogol xaaraysaa sahaminta dheeraadka ah ee lagu samaynayo dhaqdhaqaaqyada xiisaha leh ee supernovae waxayna kor u qaadaysaa fahamkayaga koonka wayn ee aynu ku dhex noolnahay.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ):

S: Waa maxay SN 1006?

A: SN 1006 waa hadhaagii supernova oo ku dhawaad ​​6,500 sano iftiin u jira kooxda Lupus. Waxa lagu gartaa qaab-dhismeedkeeda gaarka ah waxana ay caan ku tahay dhacdadii xiddigga ugu quruxda badnayd ee la diiwaan geliyo taariikhda.

S: Sidee buu telescope-ka IXPE uga qaybqaata fahamkayaga SN 1006?

J: Telescope-ka IXPE waxa uu saynisyahannadu u sahlay in ay qabtaan sawirka raajooyinka ee SN 1006, iyaga oo siinaya aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan meelaha magnetic haraaga iyo sifadooda qalafsan.

S: Maxaa SN 1006 kaga duwan yahay hadhaadiga kale ee supernova?

A: SN 1006 qaabdhismeedkiisa isku midka ah ee labanlaaban iyo geeso dhalaalaya oo kala duwan ayaa ka dhigaya qaabka wareegsan ee sida caadiga ah lagu arkay hadhaagii kale. Astaamahan ayaa loo malaynayaa inay ku xidhan yihiin jihaynta goobteeda birlabeedka.

S: Sidee baa kalsoonida IXPE loo xaqiijiyay?

A: Guryaha kala soocida ee IXPE, oo laga soo qaatay falanqaynta spectral-polarimetric, waxay si cajiib ah ula jaanqaadaan xogta la helay iyadoo la adeegsanayo habab kale iyo indho-indheyn raajada.

S: Saamayn intee le'eg ayay indha-indhaynta IXPE ku leedahay fahamkayaga goobaha birlabeedka?

J: Iyadoo la eegayo SN 1006 iyo haraaga kale ee supernova, IXPE waxay kor u qaadaysaa aqoontayada asalka iyo hababka meelaha magnetic ee la xidhiidha ifafaalahan xiddigiska.